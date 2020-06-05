Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2020-06-05T02:41
https://ria.ru/20200605/1572494430.html
Суд отправил экс-президента Эквадора под домашний арест
https://cdn23.img.ria.ru/images/92357/72/923577258_0:288:3072:2016_1036x0_80_0_0_7024d27a5159507ef27841c429f4f433.jpg
РИА Новости

Суд отправил экс-президента Эквадора под домашний арест

02:41 05.06.2020
109
© РИА Новости / Дмитрий ЗнаменскийЭквадор
Эквадор
© РИА Новости / Дмитрий Знаменский
Эквадор. Архивное фото
КИТО, 5 июн – РИА Новости. Суд отправил под домашний арест экс-президента Эквадора Абдалу Букарама (1996-1997 годы) после обыска по делу о коррупции на фоне борьбы с пандемией коронавируса, в ходе которого было обнаружено оружие, права на владение которым он не смог подтвердить, сообщила прокуратура страны.
Генпрокуратура Эквадора ранее информировала о проведении обысков и арестов по делу о коррупции, обнаруженной в рамках борьбы с пандемией коронавируса, в преступлении подозревают чиновников и экс-президента страны Абдалы Букарама. В доме последнего было обнаружено оружие, на которое не было разрешения. Также были найдены коробки с 5 тысячами масок и 2 тысячами быстрых тестов на коронавирус.
"Судья Исмаэль Фигероа не удовлетворил просьбу прокуратуры и отправил под домашний арест Абдалу Б. Судья счел возможность применение этой меры, поскольку обвиняемому 68 лет и у него проблемы со здоровьем", - говорится в заявлении.
Прокуратура вменяла в вину экс-президенту незаконный оборот огнестрельного оружия и боеприпасов, который предусматривает лишение свободы на срок от пяти до семи лет.
Обыск в доме Букарамы в Гуаякиле был проведен из-за подозрений в растрате в рамках договора на поставку медикаментов в одну из больниц. Также рейды были проведены в столичной госкомпании по водоснабжению, которая закупала материалы для обеспечения биобезопасности по завышенным ценам, и в доме Карлоса Луиса Моралеса - префекта провинции Гуаяс.
Рафаэль Корреа
1 мая, 00:59
Экс-президент Эквадора обжаловал приговор трибунала
100000
Обсудить 0
ЭквадорВ мире
Рекомендуем
Десятирублевая монета
Исследование: мужчины тратят в супермаркетах больше денег, чем женщины
Австралия
Полиция Нового Южного Уэльса требует запретить антирасистские протесты
Мексика
В Мексике за сутки выявили 4442 случая COVID-19
Боливия
Боливия расформирует министерства для экономии денег на борьбу с COVID-19
Арлингтонское национальное кладбище
В США умерла последняя получательница пенсии ветерана Гражданской войны
Сотрудники полиции и участники протеста в США
Россия воспользовалась "стремительным упадком" США, пишут израильские СМИ
Акция протеста у Белого дома в Вашингтоне
Ливень разогнал часть протестующих перед Белым домом
Самолет в небе
Застрявшие в Уругвае россияне вернутся на родину рейсом из Буэнос-Айреса
Протестующие и военная полиция на улице Вашингтона
Протестующие перед Белым домом скандируют лозунги в адрес Трампа
Дезинфекция дорог и тротуаров
Ученый оценил эффективность дезинфекции улиц в борьбе с COVID-19
Контейнер с клубникой
Эксперты ожидают снижение урожая ягод в 2020 году
Начос
Эксперты отметили всплеск онлайн-продаж чипсов и конфет в России
Владимир Зеленский во время визита в Хмельницкую область
В Сети высмеяли Зеленского, пострелявшего из лука в "кабана"
Девушка покупает медицинскую маску в аптеке
Эксперты дали советы по выбору медицинских масок и перчаток
Запуск американской ракеты
Эксперт: Россия пока не может отследить все пуски американских ракет
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
07:51Синоптики рассказали, какая погода ожидает москвичей в пятницу
07:50В Москве применили экспериментальную методику лечения от COVID-19
07:49СК завел дело на томскую чиновницу за злоупотребление полномочиями
07:47Родственник похитил у жителя Якутска пять тысяч долларов и проиграл
07:36В инфекционной больнице №2 в Москве лечатся 514 пациентов
07:32В Киргизии выявили 37 новых случаев COVID-19
07:31В Новосибирской области за сутки выявили 108 случаев COVID-19
07:28В Кузбассе за сутки выявили 19 случаев коронавируса
07:25Полиция Нового Южного Уэльса требует запретить антирасистские протесты
07:20В Якутии 40% от числа больных COVID-19 в стационарах приходится на детей
07:15Венесуэла потребовала от Франции выдать укрывшегося в посольстве Гуаидо
07:11На Камчатке число заболевших COVID-19 превысило тысячу человек
07:08Экс-глава МИД Эквадора сравнил США с "раненым львом", опасным для региона
06:57На Алтае за сутки выявили семь случаев коронавируса
06:46"Аврора" планирует на 6 июня вывозной рейс с россиянами из Бангкока
06:36В больницах Уханя не осталось пациентов с коронавирусом
06:34В Приамурье зарегистрировали третью смерть от COVID-19
06:25Женщина нашла способ похудеть на 76 килограммов
06:13В Миннеаполисе готовятся "демонтировать" департамент полиции
06:09В Южной Корее за сутки зафиксировали 39 случаев COVID-19
Лента новостейМолния