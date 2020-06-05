Суд отправил экс-президента Эквадора под домашний арест

КИТО, 5 июн – РИА Новости. Суд отправил под домашний арест экс-президента Эквадора Абдалу Букарама (1996-1997 годы) после обыска по делу о коррупции на фоне борьбы с пандемией коронавируса, в ходе которого было обнаружено оружие, права на владение которым он не смог подтвердить, сообщила прокуратура страны.
Генпрокуратура Эквадора ранее информировала о проведении обысков и арестов по делу о коррупции, обнаруженной в рамках борьбы с пандемией коронавируса, в преступлении подозревают чиновников и экс-президента страны Абдалы Букарама. В доме последнего было обнаружено оружие, на которое не было разрешения. Также были найдены коробки с 5 тысячами масок и 2 тысячами быстрых тестов на коронавирус.
"Судья Исмаэль Фигероа не удовлетворил просьбу прокуратуры и отправил под домашний арест Абдалу Б. Судья счел возможность применение этой меры, поскольку обвиняемому 68 лет и у него проблемы со здоровьем", - говорится в заявлении.
Прокуратура вменяла в вину экс-президенту незаконный оборот огнестрельного оружия и боеприпасов, который предусматривает лишение свободы на срок от пяти до семи лет.
Обыск в доме Букарамы в Гуаякиле был проведен из-за подозрений в растрате в рамках договора на поставку медикаментов в одну из больниц. Также рейды были проведены в столичной госкомпании по водоснабжению, которая закупала материалы для обеспечения биобезопасности по завышенным ценам, и в доме Карлоса Луиса Моралеса - префекта провинции Гуаяс.