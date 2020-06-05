Суд отправил экс-президента Эквадора под домашний арест

Генпрокуратура Эквадора ранее информировала о проведении обысков и арестов по делу о коррупции, обнаруженной в рамках борьбы с пандемией коронавируса, в преступлении подозревают чиновников и экс-президента страны Абдалы Букарама. В доме последнего было обнаружено оружие, на которое не было разрешения. Также были найдены коробки с 5 тысячами масок и 2 тысячами быстрых тестов на коронавирус.