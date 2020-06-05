Россия воспользовалась "стремительным упадком" США, пишут израильские СМИ

В глобальном масштабе американские союзники обеспокоены тем, что хаос в США, где сейчас дислоцируются американские военные, может привести к снижению способности США сосредоточивать свои силы и средства за рубежом. Это будет означать, что все те, кто ждал, что США сократят свое присутствие, будут пытаться заполнить образовавшийся вакуум, говорится в материале.