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2020-06-05T02:31
https://ria.ru/20200605/1572494321.html
Россия воспользовалась "стремительным упадком" США, пишут израильские СМИ
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/06/01/1572298020_0:0:3072:1728_1036x0_80_0_0_8821d3aa708df4fab0931eebf15c62ca.jpg
РИА Новости

Россия воспользовалась "стремительным упадком" США, пишут израильские СМИ

02:31 05.06.2020
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© РИА Новости / Стрингер / Перейти в фотобанкСотрудники полиции и участники протеста в США
Сотрудники полиции и участники протеста в США
© РИА Новости / Стрингер
Перейти в фотобанк
Сотрудники полиции и участники протеста в США. Архивное фото
МОСКВА, 5 июн - РИА Новости. США стремительно сдают позиции и "приходят в упадок", чем пользуются Россия, Китай и другие страны. Такое мнение высказывается в статье, опубликованной в издании The Jerusalem Post.
Как полагает автор материала, упадок вызван протестами, охватившими Соединенные Штаты, и эпидемией коронавируса.
США, отмечается в статье, стали самой могущественной страной в мире после распада СССР. Однако Россия, Китай, Иран и Турция ждали момента, когда мир снова станет многополярным.
Теперь Россия продвигает свои оборонительные системы, Китай "сцепился" с Индией из-за спора вокруг горной территории в Кашмире, а Турция хочет взаимодействовать с Ираном, Малайзией и Пакистаном для улучшения экономических отношений и расширения своей роли в Средиземноморье, пишет автор статьи.
В глобальном масштабе американские союзники обеспокоены тем, что хаос в США, где сейчас дислоцируются американские военные, может привести к снижению способности США сосредоточивать свои силы и средства за рубежом. Это будет означать, что все те, кто ждал, что США сократят свое присутствие, будут пытаться заполнить образовавшийся вакуум, говорится в материале.
Алексей Пушков
2 июня, 06:06
Пушков объяснил, почему США начали "сыпаться"
По последним данным, в США выявлено более 1,8 миллионов заболевших COVID–19, более 107 тысяч человек скончались. Меры карантинного контроля, действовавшие с середины марта, постепенно начали ослабляться в большинстве штатов: открываются магазины, пляжи, парки и другие места общественного пользования.
На фоне продолжающейся пандемии на прошлой неделе страну захлестнула волна протестов в связи с гибелью от рук полицейских афроамериканца Джорджа Флойда. Мирные митинги, сопровождавшиеся погромами, прошли в целом ряде городов с участием сотен тысяч людей.
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РоссияКитайСШАВ мире
Популярные комментарии
Евреи начали что-то подозревать... Если не будет поддержки Штатов, арабы таки переселят всех израильских евреев на дно средиземного моря.
5 июня, 03:06
Max Giz
31101001
Да евреям пора беспокоиться о содеянном.
5 июня, 03:29
TTut_en
3700000
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