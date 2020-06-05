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2020-06-05T02:28
https://ria.ru/20200605/1572494294.html
В США разработают меры по защите инвесторов в спорах по аудиту с Китаем
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РИА Новости

В США разработают меры по защите инвесторов в спорах по аудиту с Китаем

02:28 05.06.2020
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© AP Photo / Kin CheungЮани и доллары
Юани и доллары
© AP Photo / Kin Cheung
Юани и доллары. Архивное фото
ВАШИНГТОН, 5 июн - РИА Новости, Алексей Богдановский. Президент США Дональд Трамп потребовал от минфина и своих помощников в Белом доме разработать меры по защите инвесторов США в спорах по аудиту с Китаем, сообщил Белый дом.
Трамп потребовал в двухмесячный срок подготовить рекомендации, каким образом Комиссия по ценным бумагам и биржам (SEC) и общественный аудиторский регулятор PCAOB могут бороться с "неспособностью правительства Китая позволить аудит фирм для соответствия их законам США о ценных бумагах и защите инвесторов".
По заявлению Трампа, на протяжении десятилетий китайские компании пользовались выгодами финансовых рынков США, получая капитал за счет размещения своих бумаг на американских биржах. "Но пока Китай получал преимущества от американских рынков, китайское правительство постоянно мешало китайским компаниям и компаниям со значительным присутствием в Китае подчиняться нормам защиты инвесторов, которые касаются всех компаний, чьи акции размещены на биржах США", - говорится в меморандуме Трампа.
"Это и неправильно, и опасно, что Китай пользуется выгодами от наших рынков капитала без того, чтобы соблюдать важные меры защиты, которые инвесторы на этих рынках по праву ожидают и заслуживают", - заявил Трамп.
Администрация США ранее выражала обеспокоенность тем, что возможная непрозрачность китайских компаний может привести к потерям для американских инвесторов.
Пекин
1 июня, 12:07
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Дональд ТрампКитайСШАЭкономика
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