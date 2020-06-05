Врач предупредил об опасности отекших век

МОСКВА, 5 июн – РИА Новости. Отеки век могут свидетельствовать о "грозных" заболеваниях, рассказал в эфире телеканала " Отеки век могут свидетельствовать о "грозных" заболеваниях, рассказал в эфире телеканала " Россия 1 " хирург-офтальмолог Дмитрий Дементьев.

"Отеки могут возникать как у здоровых людей, также отеки век могут свидетельствовать о каких-то заболеваниях", - пояснил врач. По его словам, у здоровых людей такие отеки могут возникать при неправильных диетах, голодании, зрительном переутомлении, стрессе и хроническом недосыпании, а также при употреблении большого количества соли.

"В некоторых ситуациях отеки век могут быть симптомами уже более грозных и неприятных заболеваний. То есть если человек постоянно наблюдает отеки верхних и нижних век, это может говорить о заболеваниях сердечно-сосудистой системы. Как правило, это отеки нижних век… У человека могут быть заболевания почек. Это характерный отек с желтоватым оттенком, который не проходит на следующий день или через день", — отметил Дементьев.

Также отеки век могут свидетельствовать о проблемах с эндокринной системой, нарушениях щитовидной железы, заболеваниях слезовыводящих путей, рассказал офтальмолог.

"Если есть заболевания слезных органов, воспалительные заболевания, циститы, они провоцируют отеки век. Тут уже нужно обращаться к офтальмологу", — отметил он.