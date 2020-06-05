Дела трех обвиняемых в убийстве афроамериканца в США передали в суд

Отец и сын Грегори и Трэвис Макмайкл были арестованы 8 мая, хотя застрелили Орбери еще в феврале. Арест произошел на волне общественного возмущения после того, как в сети появилось видео убийства. Еще одним обвиняемым стал сосед Макмайклов, который снимал происходящее. Президент США Дональд Трамп пообещал разобраться в деле.
Во время слушаний судья Уоллес Харрел постановил, что против Макмайклов и Уильяма Брайана собрано достаточно доказательств, чтобы организовать процесс по их делу.
Бюро расследований штата Джорджия предоставило видеоматериалы, на которых видно, как Грег и Трэвис Макмайкл вместе с Уильямом Брайаном целенаправленно гнались на грузовиках за Орбери и пытались окружить его. Согласно материалам бюро расследований, Ахмед Орбери получил три огнестрельных ранения: первый — в грудь, второй — в руку, третий — снова в грудь, после которого афроамериканец умер.
Макмайклы погнались на автомобиле за Орбери, который совершал пробежку в их районе и которого они на неизвестных основаниях заподозрили в ограблении по соседству. Когда вооруженные мужчины настигли Орбери, тот попытался вырвать оружие из рук одного из них и был убит. Семья погибшего заявляет, что Орбери стал жертвой расовых предрассудков в отношении афроамериканцев.