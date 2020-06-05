Дела трех обвиняемых в убийстве афроамериканца в США передали в суд

МОСКВА, 5 июн - РИА Новости. Судебные власти в штате Судебные власти в штате Джорджия передали в суд дела трех обвиняемых в убийстве афроамериканца Ахмода Орбери, сообщает телеканал CBC News

Отец и сын Грегори и Трэвис Макмайкл были арестованы 8 мая, хотя застрелили Орбери еще в феврале. Арест произошел на волне общественного возмущения после того, как в сети появилось видео убийства. Еще одним обвиняемым стал сосед Макмайклов, который снимал происходящее. Президент США Дональд Трамп пообещал разобраться в деле.

Во время слушаний судья Уоллес Харрел постановил, что против Макмайклов и Уильяма Брайана собрано достаточно доказательств, чтобы организовать процесс по их делу.

Бюро расследований штата Джорджия предоставило видеоматериалы, на которых видно, как Грег и Трэвис Макмайкл вместе с Уильямом Брайаном целенаправленно гнались на грузовиках за Орбери и пытались окружить его. Согласно материалам бюро расследований, Ахмед Орбери получил три огнестрельных ранения: первый — в грудь, второй — в руку, третий — снова в грудь, после которого афроамериканец умер.