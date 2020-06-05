Обломки взорвавшегося бака "Фрегата" разлетелись на тысячи километров

МОСКВА, 5 июн - РИА Новости. Обломки бака российского разгонного блока "Фрегат", взорвавшегося в космосе в мае, разлетелись на тысячи километров, следует из данных, размещенных на специализированном сайте space-track.org. Обломки бака российского разгонного блока "Фрегат", взорвавшегося в космосе в мае, разлетелись на тысячи километров, следует из данных, размещенных на специализированном сайте ВВС США

Ранее 18-я эскадрилья контроля космического пространства американских ВВС сообщила, что бак "Фрегата" взорвался на орбите 8 мая, разлетевшись на 65 обломков. Позже в пресс-службе " Роскосмоса " подтвердили РИА Новости факт разрушение бака. Головной научный институт госкорпорации - ЦНИИмаш - уточняет количество и параметры орбит обломков.

В настоящее время в каталог космических объектов на сайте space-track.org внесены 36 из 65 обломков бака "Фрегата" - с номерами от 45 614 до 45 622 и от 45 626 до 45 651.

Согласно данным американских военных, обломки находятся на орбитах с минимальными высотами от 336 до 672 километров и максимальными - от 2574 до 5101 километра. При этом бак до взрыва находился на орбите с минимальной высотой 422 километра и максимальной - 3606 километров.

Угрожают ли обломки действующим спутникам, не уточняется.

Взорвавшийся объект представлял собой тороидальный сбрасываемый блок баков разгонного блока "Фрегат-СБ", который при выведении спутника на орбиту отделился после израсходования топлива. Разрушившийся блок баков использовался в июле 2011 года для доставки в космос обсерватории "Спектр-Р".