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РИА Наука
2020-06-05T07:46
https://ria.ru/20200605/1572493958.html
Обломки взорвавшегося бака "Фрегата" разлетелись на тысячи километров
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РИА Новости

Обломки взорвавшегося бака "Фрегата" разлетелись на тысячи километров

01:04 05.06.2020 (обновлено: 07:46 05.06.2020)
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© РИА Новости / Сергей Мамонтов / Перейти в фотобанкПуск ракеты-носителя с разгонным блоком "Фрегат"
Пуск ракеты-носителя с разгонным блоком Фрегат
© РИА Новости / Сергей Мамонтов
Перейти в фотобанк
Пуск ракеты-носителя с разгонным блоком "Фрегат". Архивное фото
МОСКВА, 5 июн - РИА Новости. Обломки бака российского разгонного блока "Фрегат", взорвавшегося в космосе в мае, разлетелись на тысячи километров, следует из данных, размещенных на специализированном сайте ВВС США space-track.org.
Ранее 18-я эскадрилья контроля космического пространства американских ВВС сообщила, что бак "Фрегата" взорвался на орбите 8 мая, разлетевшись на 65 обломков. Позже в пресс-службе "Роскосмоса" подтвердили РИА Новости факт разрушение бака. Головной научный институт госкорпорации - ЦНИИмаш - уточняет количество и параметры орбит обломков.
В настоящее время в каталог космических объектов на сайте space-track.org внесены 36 из 65 обломков бака "Фрегата" - с номерами от 45 614 до 45 622 и от 45 626 до 45 651.
Согласно данным американских военных, обломки находятся на орбитах с минимальными высотами от 336 до 672 километров и максимальными - от 2574 до 5101 километра. При этом бак до взрыва находился на орбите с минимальной высотой 422 километра и максимальной - 3606 километров.
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Угрожают ли обломки действующим спутникам, не уточняется.
Взорвавшийся объект представлял собой тороидальный сбрасываемый блок баков разгонного блока "Фрегат-СБ", который при выведении спутника на орбиту отделился после израсходования топлива. Разрушившийся блок баков использовался в июле 2011 года для доставки в космос обсерватории "Спектр-Р".
В апреле 2019 года представитель ЦНИИмаш (головной научный институт "Роскосмоса") Юрий Колюка сообщил, что на орбите с 1961 года зафиксировано около 250 разрушений космических объектов (действующие и недействующие спутники, отработавшие ступени ракет-носителей и разгонные блоки). По его словам, разрушения происходили либо в результате взрывов космических объектов, либо после столкновения с другими объектами.
Планета Земля
2 июня, 15:56
Россия считает размещение в космосе средств ПРО военной опасностью
153247231981
Обсудить 16
РИА НаукаРоссияВВС СШАКосмос - РИА НаукаСША
Популярные комментарии
Я вот о чем подумал... Неужели за столько лет работы на космическом поприще наша страна не в состоянии была решить вопрос о цивилизованной доставке отработавших баков на землю? Я так понимаю там не обычный металл используется, если они сгорают в атмосфере, то есть, фактически, испаряются, то это атмосфера получает в себя эти металлы, а потом эти сгустки разносятся по всему свету. Я не думаю, что это шибко уж полезно для здоровья, а поэтому призываю Рогозина решить эту проблему в кратчайший срок.
5 июня, 03:28
Александр Сергеевич
9310022
Увы НЕТ, бредни и осколки пожирают тролли против РФ!!! Не подавись ))))
5 июня, 02:59
Vuelo Normal
730009
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