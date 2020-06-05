AstraZeneca вдвое увеличила мощности по производству вакцины от COVID-19

В июне станут известны результаты первой фазы клинических исследований, проводимых в Великобритании. Если они будут успешными, то продолжатся в других странах. Если все пойдет по плану, то в сентябре 30 миллионов жителей Великобритании, то есть чуть меньше половины населения, смогут получить доступ к вакцине.