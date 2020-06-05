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Распространение нового коронавируса
2020-06-05T04:59
https://ria.ru/20200605/1572493899.html
AstraZeneca вдвое увеличила мощности по производству вакцины от COVID-19
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e4/05/15/1571779857_0:0:3093:1740_1036x0_80_0_0_e93b0097593e14137803768e1ed21ae1.jpg
РИА Новости

AstraZeneca вдвое увеличила мощности по производству вакцины от COVID-19

01:00 05.06.2020 (обновлено: 04:59 05.06.2020)
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© РИА Новости / Денис АбрамовПробирки
Пробирки
© РИА Новости / Денис Абрамов
Пробирки. Архивное фото
ЛОНДОН, 5 июн - РИА Новости, Наталья Копылова. Британская фармацевтическая компания AstraZeneca более чем вдвое увеличила производственные мощности для выпуска вакцины от коронавируса - до двух миллиардов доз, заявила компания в четверг.
Увеличение объема стало возможным в результате заключения двух соглашений: с коалицией по инновациям в области обеспечения готовности к эпидемиям (CEPI) и Глобальным альянсом по вакцинам и иммунизации (GAVI), а также с государственным институтом вакцин Индии (Serum Institute of India).
Ранее AstraZeneca планировала производить около 400 миллионов доз вакцины для США и Великобритании. Благодаря заключенным соглашениям вакцина будет также доступна для развивающихся стран.
Разрабатываемая в Оксфорде вакцина от COVID-19 начала испытываться на людях с 23 апреля. Позднее стало известно, что партнером исследований стала фармацевтическая компания AstraZeneca. Она получила от правительства США более миллиарда долларов на создание вакцины. Американский минздрав заказал 300 миллионов доз.
В июне станут известны результаты первой фазы клинических исследований, проводимых в Великобритании. Если они будут успешными, то продолжатся в других странах. Если все пойдет по плану, то в сентябре 30 миллионов жителей Великобритании, то есть чуть меньше половины населения, смогут получить доступ к вакцине.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус COVID-19AstraZenecaВеликобританияВ мире
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