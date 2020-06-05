AstraZeneca вдвое увеличила мощности по производству вакцины от COVID-19

ЛОНДОН, 5 июн - РИА Новости, Наталья Копылова. Британская фармацевтическая компания AstraZeneca более чем вдвое увеличила производственные мощности для выпуска вакцины от коронавируса - до двух миллиардов доз, заявила компания в четверг.
Увеличение объема стало возможным в результате заключения двух соглашений: с коалицией по инновациям в области обеспечения готовности к эпидемиям (CEPI) и Глобальным альянсом по вакцинам и иммунизации (GAVI), а также с государственным институтом вакцин Индии (Serum Institute of India).
Ранее AstraZeneca планировала производить около 400 миллионов доз вакцины для США и Великобритании. Благодаря заключенным соглашениям вакцина будет также доступна для развивающихся стран.
Разрабатываемая в Оксфорде вакцина от COVID-19 начала испытываться на людях с 23 апреля. Позднее стало известно, что партнером исследований стала фармацевтическая компания AstraZeneca. Она получила от правительства США более миллиарда долларов на создание вакцины. Американский минздрав заказал 300 миллионов доз.
В июне станут известны результаты первой фазы клинических исследований, проводимых в Великобритании. Если они будут успешными, то продолжатся в других странах. Если все пойдет по плану, то в сентябре 30 миллионов жителей Великобритании, то есть чуть меньше половины населения, смогут получить доступ к вакцине.
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