Мексиканская армия изъяла десять тонн наркотиков у границы с США

МЕХИКО, 5 июн - РИА Новости. Министерство обороны Министерство обороны Мексики сообщило об изъятии крупной партии наркотических средств, включая две тонны метамфетамина и 7,8 тонны марихуаны, в приграничном с США городе Тихуана , штат Нижняя Калифорния

"Стоимость изъятого оценивается в 743,1 миллиона песо (около 34 миллиона долларов - ред.), что представляет серьезный урон деятельности преступных групп", - говорится в коммюнике на сайте министерства.

Среди изъятых веществ находились также 87 килограммов кокаина и более 130 тысяч таблеток опаснейшего синтетического опиоида фентанила.

Тихуана является одним из наиболее криминальных городов Мексики, в прошлом году здесь были зафиксированы почти 2,2 тысячи убийств. В 2000-х годах высокий уровень насилия в Тихуане объясняли борьбой группировок за маршруты контрабанды наркотиков, в то время как сейчас конфликты происходят вокруг точек уличных продаж.