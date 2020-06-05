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2020-06-05T00:54
https://ria.ru/20200605/1572493839.html
Мексиканская армия изъяла десять тонн наркотиков у границы с США
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РИА Новости

Мексиканская армия изъяла десять тонн наркотиков у границы с США

00:54 05.06.2020
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© AP Photo / Rashide FriasМексиканские военные
Мексиканские военные
© AP Photo / Rashide Frias
Мексиканские военные. Архивное фото
МЕХИКО, 5 июн - РИА Новости. Министерство обороны Мексики сообщило об изъятии крупной партии наркотических средств, включая две тонны метамфетамина и 7,8 тонны марихуаны, в приграничном с США городе Тихуана, штат Нижняя Калифорния.
"Стоимость изъятого оценивается в 743,1 миллиона песо (около 34 миллиона долларов - ред.), что представляет серьезный урон деятельности преступных групп", - говорится в коммюнике на сайте министерства.
Среди изъятых веществ находились также 87 килограммов кокаина и более 130 тысяч таблеток опаснейшего синтетического опиоида фентанила.
Тихуана является одним из наиболее криминальных городов Мексики, в прошлом году здесь были зафиксированы почти 2,2 тысячи убийств. В 2000-х годах высокий уровень насилия в Тихуане объясняли борьбой группировок за маршруты контрабанды наркотиков, в то время как сейчас конфликты происходят вокруг точек уличных продаж.
По информации аналитиков InSight Crime, в городе проживают около 10 тысяч потребителей внутривенных наркотиков, а регион переживает "метамфетаминовый кризис" - в течение последних лет в среднем 300 человек в месяц задерживают здесь за хранение наркотиков, преимущественно, метамфетамина.
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