Солист "Иванушек" рассказал о романе с Жанной Фриске

МОСКВА, 5 июн - РИА Новости. Солист группы "Иванушки International" Кирилл Андреев в эфире программы "Секрет на миллион" рассказал о романе с певицей Жанной Фриске. Передача выйдет в эфир 6 июня, ее анонс опубликован на сайте телеканала НТВ.
По словам артиста, его женой могла стать не нынешняя супруга Лолита Андреева, а Жанна Фриске, которая на тот момент она была солисткой группы "Блестящие".
"Были молодые. Да, между нами была страсть", — сказал он.
Артист заявил, что Фриске хотела семью. Из-за напряженного гастрольного графика знаменитостей их отношения со временем сошли на нет.
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С 2000 года Кирилл Андреев женат на спортсменке Лолите Андреевой (Аликуловой). У пары есть 19-летний сын Кирилл.
Жанна Фриске получила известность благодаря участию с 1996 года в составе группы "Блестящие". В 2003 году она начала сольную карьеру. Певица ушла из жизни в июне 2015 года после длительной борьбы с раком.