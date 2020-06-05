Солист "Иванушек" рассказал о романе с Жанной Фриске

МОСКВА, 5 июн - РИА Новости. Солист группы " Солист группы " Иванушки International " Кирилл Андреев в эфире программы "Секрет на миллион" рассказал о романе с певицей Жанной Фриске . Передача выйдет в эфир 6 июня, ее анонс опубликован на сайте телеканала НТВ

По словам артиста, его женой могла стать не нынешняя супруга Лолита Андреева, а Жанна Фриске, которая на тот момент она была солисткой группы "Блестящие".

"Были молодые. Да, между нами была страсть", — сказал он.

Артист заявил, что Фриске хотела семью. Из-за напряженного гастрольного графика знаменитостей их отношения со временем сошли на нет.

С 2000 года Кирилл Андреев женат на спортсменке Лолите Андреевой (Аликуловой). У пары есть 19-летний сын Кирилл.