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Культура
2020-06-05T01:12
https://ria.ru/20200605/1572493808.html
Солист "Иванушек" рассказал о романе с Жанной Фриске
https://cdn24.img.ria.ru/images/155601/20/1556012066_0:132:3071:1860_1036x0_80_0_0_4eaa1b849f4030067196e6b718d2a3f9.jpg
РИА Новости

Солист "Иванушек" рассказал о романе с Жанной Фриске

00:50 05.06.2020 (обновлено: 01:12 05.06.2020)
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© РИА Новости / Олег Наумов / Перейти в фотобанкПевица Жанна Фриске
Певица Жанна Фриске
© РИА Новости / Олег Наумов
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Певица Жанна Фриске. Архивное фото
МОСКВА, 5 июн - РИА Новости. Солист группы "Иванушки International" Кирилл Андреев в эфире программы "Секрет на миллион" рассказал о романе с певицей Жанной Фриске. Передача выйдет в эфир 6 июня, ее анонс опубликован на сайте телеканала НТВ.
По словам артиста, его женой могла стать не нынешняя супруга Лолита Андреева, а Жанна Фриске, которая на тот момент она была солисткой группы "Блестящие".
"Были молодые. Да, между нами была страсть", — сказал он.
Артист заявил, что Фриске хотела семью. Из-за напряженного гастрольного графика знаменитостей их отношения со временем сошли на нет.
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С 2000 года Кирилл Андреев женат на спортсменке Лолите Андреевой (Аликуловой). У пары есть 19-летний сын Кирилл.
Жанна Фриске получила известность благодаря участию с 1996 года в составе группы "Блестящие". В 2003 году она начала сольную карьеру. Певица ушла из жизни в июне 2015 года после длительной борьбы с раком.
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КультураИванушки InternationalНТВ (телеканал)Жанна Фриске
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