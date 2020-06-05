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2020-06-05T04:56
https://ria.ru/20200605/1572493780.html
Кадыров опроверг слухи о заболевании вице-премьера Чечни
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РИА Новости

Кадыров опроверг слухи о заболевании вице-премьера Чечни

00:50 05.06.2020 (обновлено: 04:56 05.06.2020)
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Рамзан Кадыров
Рамзан Кадыров
Рамзан Кадыров. Архивное фото
ГРОЗНЫЙ, 5 июн - РИА Новости. Глава Чечни Рамзан Кадыров опроверг слухи о заболевании вице-премьера республиканского правительства Абузайда Висмурадова, опубликовав с ним видеоролик на странице помощника главы Чечни Ахмеда Дудаева в Instagram.
Ранее в социальных сетях появились сообщения, что у Висмурадова обнаружили пневмонию и он лежит в больнице Грозного с симптомами коронавируса.
Видеоролик с улыбающимся и сидящим за столом Висмурадовым опубликован на странице помощника главы Чечни и директора телеканала "Грозный" Ахмеда Дудаева в Instagram. Дудаев в подписи к видео заявил, что ролик записал лично глава Чечни. Он его и комментирует.

"Сегодня 4 июня, 22.40. Патриот здесь со мной сидит, абсолютно здоровый. Передайте своим коллегам-журналистам, что мы с Патриотом вместе сидим, фильм смотрим, думаем, что делать завтра для народа, для республики", - говорит Кадыров на видео.

Бывший командир спецотряда "Терек" Абузайд Висмурадов, которого близкие друзья называют Патриотом, в феврале текущего года был назначен вице-премьером правительства Чечни по силовому блоку. Кадыров называет его близким другом, с которым они вместе росли.
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Различные телеграм-каналы, эксперты-фантасты, диванные аналитики и даже некоторые новостные агентства утверждают, что заместитель председателя правительства ЧР по вопросам взаимодействия с силовым блоком Абузайд Висмурадов госпитализирован в одну из больниц Грозного с диагнозом коронавирус 🤦🏻‍♂️ Я решил поинтересоваться у Главы ЧР, мобильного репортера ЧГТРК «Грозный» Рамзана Ахматовича Кадырова так ли это на самом деле. Исчерпывающий ответ на это вы видите в данном видеоролике, записанном лично Рамзаном Кадыровым буквально минут 20 назад. Дальнейшие комментарии тут излишни.

Публикация от АЛЛАХIУ АКБАР (@ahmed_95kra)

200005
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Ахмед ДудаевЧеченская республика (Чечня)Рамзан КадыровОбщество
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