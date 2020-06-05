Кадыров опроверг слухи о заболевании вице-премьера Чечни

"Сегодня 4 июня, 22.40. Патриот здесь со мной сидит, абсолютно здоровый. Передайте своим коллегам-журналистам, что мы с Патриотом вместе сидим, фильм смотрим, думаем, что делать завтра для народа, для республики", - говорит Кадыров на видео.
Посмотреть эту публикацию в Instagram
Различные телеграм-каналы, эксперты-фантасты, диванные аналитики и даже некоторые новостные агентства утверждают, что заместитель председателя правительства ЧР по вопросам взаимодействия с силовым блоком Абузайд Висмурадов госпитализирован в одну из больниц Грозного с диагнозом коронавирус 🤦🏻♂️ Я решил поинтересоваться у Главы ЧР, мобильного репортера ЧГТРК «Грозный» Рамзана Ахматовича Кадырова так ли это на самом деле. Исчерпывающий ответ на это вы видите в данном видеоролике, записанном лично Рамзаном Кадыровым буквально минут 20 назад. Дальнейшие комментарии тут излишни.