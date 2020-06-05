Кадыров опроверг слухи о заболевании вице-премьера Чечни

Видеоролик с улыбающимся и сидящим за столом Висмурадовым опубликован на странице помощника главы Чечни и директора телеканала "Грозный" Ахмеда Дудаева в Instagram. Дудаев в подписи к видео заявил, что ролик записал лично глава Чечни. Он его и комментирует.