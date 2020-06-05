Часть военных остаются в районе Вашингтона

"Министерство приняло решение вернуть на свои базы военнослужащих некоторых действующих подразделений из столичного региона. Военное командование постоянно следят за этой динамичной ситуацией. Возвращение остальных военнослужащих будет осуществляться, исходя из обстановки", - заявил представитель Пентагона, комментируя сообщения СМИ о возвращении на базу в Северную Каролину военнослужащих 82-й воздушно-десантной дивизии.