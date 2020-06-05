Часть военных остаются в районе Вашингтона

ВАШИНГТОН, 5 июн - РИА Новости. Часть военнослужащих США пока остаются в районе Вашингтона, они будут возвращены на базы, когда позволит обстановка, сообщил РИА Новости представитель минобороны.
"Министерство приняло решение вернуть на свои базы военнослужащих некоторых действующих подразделений из столичного региона. Военное командование постоянно следят за этой динамичной ситуацией. Возвращение остальных военнослужащих будет осуществляться, исходя из обстановки", - заявил представитель Пентагона, комментируя сообщения СМИ о возвращении на базу в Северную Каролину военнослужащих 82-й воздушно-десантной дивизии.
Беспорядки в Вашингтоне, вызванные смертью в Миннеаполисе афроамериканца Джорджа Флойда, начались в субботу и продолжались по вторник включительно. Тем не менее мэр Муриэл Баузер потребовала вывода военных из города, которые были туда введены по приказу президента Дональда Трампа. В администрации США настаивают, что имеют право вводить войска в Вашингтон для охраны федеральных объектов на территории города.