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2020-06-05T00:40
https://ria.ru/20200605/1572493689.html
Эксперт назвал возможную причину убийства стрингера Ruptly в Йемене
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РИА Новости

Эксперт назвал возможную причину убийства стрингера Ruptly в Йемене

00:40 05.06.2020
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© Фото : RTCтрингер Ruptly Набиль Хассан аль-Каити
Cтрингер Ruptly Набиль Хассан аль-Каити
© Фото : RT
ДОХА, 5 июн - РИА Новости. Причиной убийства стрингера видеоагентства Ruptly и агентства Франс Пресс (AFP) Набиля Хассана аль-Каити в Йемене мог стать видеоматериал о наличии тепловых ракет у одного из лидеров силовых структур сепаратистов из Переходного совета Южного Йемена, сообщил в четверг РИА Новости аналитик по Йемену Наджиб аль-Яфи.
В распоряжении РИА Новости имеется запись интервью аль-Каити с демонстрировавшим ему ракеты известным в Йемене полевым командиром Абдель Латыфом ас-Сейфом, который заслужил признание Переходного совета Южного Йемена после захвата правительственных позиций в столице провинции Абьян Зинджибар. Он был назначен командующим так называемого "пояса сил безопасности" в августе прошлого года, когда сепаратисты захватили у правительства Йемена объекты на юге страны.
"Он раскрыл наличие тепловых ракет в присутствии известного лидера Абдель Латыфа ас-Сейида. Это очень чувствительная новость для местных и региональных сторон, которая может иметь международные последствия. Это случилось за несколько дней до его смерти", - сказал аль-Яфи РИА Новости. По данным арабских СМИ, выступающий за отделение юга Йемена Переходный совет Южного Йемена поддерживают ОАЭ.
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Как ранее сообщил Telegram-канал RT, неизвестные застрелили стрингера Ruptly Набиля Хассана аль-Каити в Йемене рядом с его домом в Адене. Он иногда снимал для Ruptly сюжеты, также работал на другие агентства, в том числе для AFP. У него остались трое детей и беременная жена.
Ранее источник в силах безопасности сообщил агентству AFP, что неизвестные вооруженные лица открыли огонь по аль-Каити, который сотрудничал с Франс Пресс в Йемене с 2015 года, когда он находился в машине после выхода из дома. Нападавшим удалось скрыться.
В 2016 году аль-Каити попал в число финалистов на получение премии The Rory Peck Awards, которая присуждается лучшим независимым новостным журналистам.
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