Эксперт назвал возможную причину убийства стрингера Ruptly в Йемене

"Он раскрыл наличие тепловых ракет в присутствии известного лидера Абдель Латыфа ас-Сейида. Это очень чувствительная новость для местных и региональных сторон, которая может иметь международные последствия. Это случилось за несколько дней до его смерти", - сказал аль-Яфи РИА Новости. По данным арабских СМИ, выступающий за отделение юга Йемена Переходный совет Южного Йемена поддерживают ОАЭ.