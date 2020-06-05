Помпео прокомментировал новые требования NASDAQ к компаниям

"Американские инвесторы не должны быть объектом скрытых и необязательных рисков, связанных с компаниями, которые не следуют тем же правилам, что и американские. Действия NASDAQ должны послужить моделью для остальных бирж в Соединенных Штатах и во всем мире", - говорится в его заявлении, распространенном госдепартаментом.