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2020-06-05T00:25
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Помпео прокомментировал новые требования NASDAQ к компаниям
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РИА Новости

Помпео прокомментировал новые требования NASDAQ к компаниям

00:25 05.06.2020
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© AP Photo / Manuel Balce CenetaГоссекретарь США Майк Помпео
Госсекретарь США Майк Помпео
© AP Photo / Manuel Balce Ceneta
Госсекретарь США Майк Помпео. Архивное фото
ВАШИНГТОН, 5 июн – РИА Новости. Решение биржи NASDAQ требовать гарантии от торгующихся там компаний о следовании международным нормам отчетности и проверок должно стать моделью для всех бирж мира, заявил в пятницу госсекретарь США Майк Помпео.
"Американские инвесторы не должны быть объектом скрытых и необязательных рисков, связанных с компаниями, которые не следуют тем же правилам, что и американские. Действия NASDAQ должны послужить моделью для остальных бирж в Соединенных Штатах и во всем мире", - говорится в его заявлении, распространенном госдепартаментом.
По его словам, решение NASDAQ особенно важно с учетом "мошеннических практик в сфере бухгалтерской отчетности в компаниях, расположенных в Китае".
Помпео напомнил, что в целях защиты американских инвесторов президент США Дональд Трамп уже запретил пенсионным фондам, обслуживающим госслужащих, вкладывать средства в китайские компании. Кроме того, Трамп поручил рабочей группе по финансовым рынкам при президенте изучить сложившиеся практики китайских компаний, торгующихся на американских биржах.
В середине мая агентство Рейтер сообщало, что Нью-Йоркская биржа NASDAQ установит новые ограничения на первичное публичное размещение акций (IPO), что затруднит этот процесс для некоторых китайских компаний.
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Майк ПомпеоNasdaqСШАЭкономика
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