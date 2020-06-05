США выделили ряду стран $180 миллионов на приобретение аппаратов ИВЛ

ВАШИНГТОН, 5 июн - РИА Новости. США выделили ряду стран 180 миллионов долларов на приобретение аппаратов ИВЛ, использующихся для лечения больных коронавирусом , сообщил госсекретарь США Майк Помпео

Он не сообщил, о каких странах идет речь.

Также, по его словам, США направили 14 миллионов долларов на помощь беженцам и мигрантам.

Всего, по словам Помпео, США выделили уже 11 миллиардов долларов иностранной помощи в связи с коронавирусом, как государственных, так и частных средств.