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Распространение нового коронавируса
2020-06-05T00:16
https://ria.ru/20200605/1572493402.html
США выделили ряду стран $180 миллионов на приобретение аппаратов ИВЛ
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/05/0d/1571377223_0:14:3071:1741_1036x0_80_0_0_6721d9234865686d05fe1585413b9c79.jpg
РИА Новости

США выделили ряду стран $180 миллионов на приобретение аппаратов ИВЛ

00:16 05.06.2020
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© РИА Новости / Павел Львов / Перейти в фотобанкАппарат искусственной вентиляции легких
Аппарат искусственной вентиляции легких
© РИА Новости / Павел Львов
Перейти в фотобанк
Аппарат искусственной вентиляции легких. Архивное фото
ВАШИНГТОН, 5 июн - РИА Новости. США выделили ряду стран 180 миллионов долларов на приобретение аппаратов ИВЛ, использующихся для лечения больных коронавирусом, сообщил госсекретарь США Майк Помпео.
Он не сообщил, о каких странах идет речь.
Также, по его словам, США направили 14 миллионов долларов на помощь беженцам и мигрантам.
Всего, по словам Помпео, США выделили уже 11 миллиардов долларов иностранной помощи в связи с коронавирусом, как государственных, так и частных средств.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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