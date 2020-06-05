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2020-06-05T05:54
https://ria.ru/20200605/1572493374.html
"Роскосмос" опубликовал спутниковые снимки разлива топлива в Норильске
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/06/05/1572493435_0:179:2481:1575_1036x0_80_0_0_e1b7eff6d87fa38be216fbe97429c82a.jpg
РИА Новости

"Роскосмос" опубликовал спутниковые снимки разлива топлива в Норильске

00:19 05.06.2020 (обновлено: 05:54 05.06.2020)
42582
© Фото : Роскосмос"Роскосмос" показал со спутника последствия разлива топлива в Норильске
Роскосмос показал со спутника последствия разлива топлива в Норильске
© Фото : Роскосмос
"Роскосмос" показал со спутника последствия разлива топлива в Норильске
МОСКВА, 5 июн - РИА Новости. "Роскосмос" обнародовал спутниковые снимки разлива дизтоплива в Норильске, фотографии размещены на сайте госкорпорации.
На трех снимках заметные нефтяные пятна на реке Амбарная, боновые заграждения и следы земляных работ.
Один из резервуаров хранения дизельного топлива на ТЭЦ-3 Норильска 29 мая получил повреждения, произошла утечка около 21 тысячи тонн топлива. На территории Красноярского края введен режим ЧС федерального уровня.
Президент Владимир Путин поручил правоохранительным органам оценить работу местных чиновников. Начальник цеха ТЭЦ-3 Вячеслав Старостин взят под арест, в ближайшее время ему предъявят обвинение.
Место разлива топлива в Норильске
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Разлив дизельного топлива в НорильскеРоскосмосКрасноярский крайНорильскПроисшествия
Популярные комментарии
Расп....яи ((
5 июня, 01:53
Ярослав Погодин
3400310
Начальник цеха виноват. Ахаха. В чем? В том, что ёмкости гнилые?
5 июня, 04:46
ВПВасилий Пиндаков
1300103
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