"Роскосмос" опубликовал спутниковые снимки разлива топлива в Норильске

На трех снимках заметные нефтяные пятна на реке Амбарная, боновые заграждения и следы земляных работ.
Один из резервуаров хранения дизельного топлива на ТЭЦ-3 Норильска 29 мая получил повреждения, произошла утечка около 21 тысячи тонн топлива. На территории Красноярского края введен режим ЧС федерального уровня.
Президент Владимир Путин поручил правоохранительным органам оценить работу местных чиновников. Начальник цеха ТЭЦ-3 Вячеслав Старостин взят под арест, в ближайшее время ему предъявят обвинение.