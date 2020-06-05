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Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево
Распространение нового коронавируса
2020-06-05T00:14
https://ria.ru/20200605/1572493331.html
Эксперты рассказали, как коронавирус повлиял на сбережения россиян
https://cdn21.img.ria.ru/images/156341/64/1563416408_0:0:3077:1731_1036x0_80_0_0_3bd1e4e5d8735ba5089698a035215f67.jpg
РИА Новости

Эксперты рассказали, как коронавирус повлиял на сбережения россиян

00:14 05.06.2020
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© РИА Новости / Алексей СухоруковРубли
Рубли
© РИА Новости / Алексей Сухоруков
Рубли. Архивное фото
МОСКВА, 5 июн - РИА Новости. Ограничения, связанные с распространением нового коронавируса COVID-19, не повлияли на сбережения 42% россиян, а у 4% они даже выросли, показало совместное исследование The Boston Consulting Group (BCG) и холдинга "Ромир", которое есть в распоряжении РИА Новости.
Целями исследования были анализ отношения потребителей к сложившейся на фоне пандемии ситуации и выявление их готовности к тратам. В исследовании приняли участие 1,2 тысячи респондентов по всей России из разных социально-демографических групп, с углубленным исследованием в Москве. Исследование показало, что у 42% россиян в отношении инвестиций и сбережений ничего не поменялось, 11% рассказали о сокращении сбережений, а 4% - об их росте (6% - в Москве). При этом 43% признались, что у них нет сберегательного счета.
Исследование также показало, что люди утомлены карантином и мечтают вернуться к обычной жизни – уже в ближайшие месяцы потребители намерены постепенно возвращать свои расходы на обычный уровень, отмечает управляющий директор и партнер BCG Иван Котов. "По мере снятия ограничений более половины опрошенных планируют вернуться к докризисному уровню трат в таких категориях, как продукты питания, одежда и обувь, а также косметика", - рассказал он.
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"Если говорить о категориях населения, на которые стоит ориентироваться, впервые за долгое время наиболее перспективными с точки зрения увеличения потребления сейчас выступают люди от 45 до 60 лет. С точки зрения банков, наиболее вероятно, что спрос на кредиты восстановится в первую очередь на автомобили, здесь заинтересованность обозначили 26% респондентов", - продолжает он.
Котов также обратил внимание на перемены в привычках. Так, после снятия карантина люди хотят продолжить готовить дома, проводить время с семьей, а также гулять, заниматься спортом и ходить в гости. Из новых трендов он особенно выделяет продажи через онлайн-каналы, которые, очевидно, будут иметь успех и после пандемии. При этом с точки зрения спроса сильнее всего, как и ожидалось, пострадали категории, относящиеся к индустрии досуга, развлечений и путешествий: туризм, спа-салоны, рестораны, кинотеатры.
"Говоря об индивидуальном потребительском поведении, очевидно, что россияне чрезвычайно адаптивны. Мы пережили в трех поколениях такое количество потрясений, а за последние 20 лет какие только кризисы не переживали, что и с этим наши потребители и бизнес определенно смогут справиться, несмотря на явную тенденцию общей апатии в потребительских настроениях, связанную с усталостью от ограничительных мер. По большому счету, "с надеждой" смотрят все", — в свою очередь отметил президент "Ромира" Андрей Милёхин.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19РоссияОбщество
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