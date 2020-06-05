Эксперты рассказали, как коронавирус повлиял на сбережения россиян

МОСКВА, 5 июн - РИА Новости. Ограничения, связанные с распространением нового Ограничения, связанные с распространением нового коронавируса COVID-19 , не повлияли на сбережения 42% россиян, а у 4% они даже выросли, показало совместное исследование The Boston Consulting Group (BCG) и холдинга "Ромир", которое есть в распоряжении РИА Новости.

Целями исследования были анализ отношения потребителей к сложившейся на фоне пандемии ситуации и выявление их готовности к тратам. В исследовании приняли участие 1,2 тысячи респондентов по всей России из разных социально-демографических групп, с углубленным исследованием в Москве. Исследование показало, что у 42% россиян в отношении инвестиций и сбережений ничего не поменялось, 11% рассказали о сокращении сбережений, а 4% - об их росте (6% - в Москве). При этом 43% признались, что у них нет сберегательного счета.

Исследование также показало, что люди утомлены карантином и мечтают вернуться к обычной жизни – уже в ближайшие месяцы потребители намерены постепенно возвращать свои расходы на обычный уровень, отмечает управляющий директор и партнер BCG Иван Котов. "По мере снятия ограничений более половины опрошенных планируют вернуться к докризисному уровню трат в таких категориях, как продукты питания, одежда и обувь, а также косметика", - рассказал он.

"Если говорить о категориях населения, на которые стоит ориентироваться, впервые за долгое время наиболее перспективными с точки зрения увеличения потребления сейчас выступают люди от 45 до 60 лет. С точки зрения банков, наиболее вероятно, что спрос на кредиты восстановится в первую очередь на автомобили, здесь заинтересованность обозначили 26% респондентов", - продолжает он.

Котов также обратил внимание на перемены в привычках. Так, после снятия карантина люди хотят продолжить готовить дома, проводить время с семьей, а также гулять, заниматься спортом и ходить в гости. Из новых трендов он особенно выделяет продажи через онлайн-каналы, которые, очевидно, будут иметь успех и после пандемии. При этом с точки зрения спроса сильнее всего, как и ожидалось, пострадали категории, относящиеся к индустрии досуга, развлечений и путешествий: туризм, спа-салоны, рестораны, кинотеатры.

"Говоря об индивидуальном потребительском поведении, очевидно, что россияне чрезвычайно адаптивны. Мы пережили в трех поколениях такое количество потрясений, а за последние 20 лет какие только кризисы не переживали, что и с этим наши потребители и бизнес определенно смогут справиться, несмотря на явную тенденцию общей апатии в потребительских настроениях, связанную с усталостью от ограничительных мер. По большому счету, "с надеждой" смотрят все", — в свою очередь отметил президент "Ромира" Андрей Милёхин.