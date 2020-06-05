В РВИО объяснили, почему Франции дали оккупировать Германию в 1945 году

МОСКВА, 5 июн - РИА Новости. Франция была включена в состав оккупационных сил в 1945 году исключительно по финансово-экономическим причинам, страны победители хотели сэкономить на содержании дополнительных войск в качестве полицейских сил и снабжении гражданского населения, заявил РИА Новости в пятницу эксперт Российского военно-исторического общества ( РВИО ) Никита Буранов.

США, Берлине 5 июня 1945 года была подписана Декларация о поражении Германии и взятии на себя верховной власти в отношении Германии правительствами СССР Великобритании и Франции. Она послужила юридической основой деятельности оккупационных властей держав-победительниц на немецкой территории в первые послевоенные годы. Декларация стала прологом для Нюрнбергского международного судебного процесса над бывшими руководителями гитлеровской Германии, а также предтечей Потсдамской конференции, на которой определялось послевоенное устройство Европы

"В 1945 году страны победители не хотели нести лишние расходы по содержанию дополнительных войск в качестве полицейских сил и обеспечивать снабжение гражданского населения, поэтому соломоновым решением стало включить в состав оккупационных сил и Францию, которой отводился контроль за западной частью Германии", - заявил Буранов.

Историк рассказал, что, согласно Декларации, Германия в границах 1937 года делилась на четыре зоны, линии разграничения были достигнуты по более ранним договоренностям еще в 1944 году, фактически страну уже тогда разделили на советскую и западную зоны оккупации (будущие ГДР и ФРГ). Советской зоной ответственности стал восток и северо-восток, американской - северо-запад, британской - юг. Зоны оккупации делились по принципу, кто какую территорию Германии освобождал, тот за нее и отвечает.

Особая оккупация Берлина

"Особым образом управлялся Берлин, для совместного контроля над столицей создавалась межсоюзническая комендатура в составе четырех комендантов, которые исполняли обязанности по очереди в течение 15 дней. Первым советским комендантом Берлина стал генерал-полковник Николай Берзарин", - отметил эксперт.

Буранов рассказал, что Берзарин погиб в автокатастрофе 16 июня 1945 года и его смерть стала большой потерей, как для советской армии в тот момент, так и для историков позже, поскольку "Берзарин являлся участником крупных операций, и его мемуары могли бы раскрыть детали многих из них".

Его сменил генерал-полковник Александр Горбатов, который являлся участником встречи на Эльбе с командующим 9-й армией США в Северной Европе генералом Уильямом Симпсоном, этот советский генерал умел найти взаимопонимание с союзниками.

В войне виновата только Германия

"Декларация о поражении Германии юридически закрепила, что в развязывании Второй мировой войны виновато исключительно немецкое государство. Это документ юридически определил виновника в развязывании войны - это было ключевым положением и четко звучало в формулировках декларации. Представители СССР, США, Великобритании и Франции согласились с этим и подписали. Те, кто пытается возложить на Советский Союз ответственности за развязывание Второй мировой, пытается исказить историю", - заявил Буранов.

Эксперт напомнил, что декларацию подписывали на самом высоком уровне главнокомандующие национальными армиями на европейском театре войны: маршал Советского Союза Георгий Жуков, генерал армии Дуайт Эйзенхауэр , фельдмаршал Бернард Монтгомери и генерал Жан Мари де Латр де Тассиньи.

"Текст Декларации был первоначально утвержден союзниками летом 1944 года в качестве акта о капитуляции Германии. Однако и в Реймсе 7 мая 1945 года, и в Карлсхорсте сутки спустя подписали иной по содержанию и меньший по объему документ, касавшийся только военных аспектов капитуляции. При этом акт, подписанный в Карлсхорсте, предусматривал возможность замены подписанного текста "другим генеральным документом о капитуляции", в итоге ей и стала Декларация", - рассказал историк.

Запрет на спецслужбы и авиацию

Он сообщил, что декларации еще до начала Нюрнбергского трибунала предписывала упразднить все вооруженные силы Германии, включая СС, СА, СД и гестапо, а также нацистскую партию.