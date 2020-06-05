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Религия и мировоззрение
2020-06-05T00:09
https://ria.ru/20200605/1572493201.html
Мечети Духовного управления мусульман в Москве 5 июня будут закрыты
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e4/05/18/1571913613_0:160:3072:1888_1036x0_80_0_0_62b0428b3d469b577db942cd952a0f20.jpg
РИА Новости

Мечети Духовного управления мусульман в Москве 5 июня будут закрыты

00:09 05.06.2020
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© Фотограф Алексей Наместников/Пресс-служба Совета муфтиев РоссииПразднование Ураза-байрама в Московской соборной мечети
Празднование Ураза-байрама в Московской соборной мечети
© Фотограф Алексей Наместников/Пресс-служба Совета муфтиев России
МОСКВА, 5 июн – РИА Новости. Мечети Духовного управления мусульман России будут закрыты для верующих в пятницу, сообщается на сайте ДУМ РФ.
"Пятого июня столичные мечети в ведении ДУМ РФ будут закрыты для посещения верующими. Пятничная коллективная молитва (джума) в Московской Соборной мечети будет совершена имамами мечети и будет транслироваться онлайн на информационных ресурсах Духовного управления мусульман РФ, Совета муфтиев России и ДУМ Москвы. О порядке проведения пятничной молитвы 12 июня будет сообщено дополнительно", - говорится в сообщении.
Соборная мечеть была открыта 1 июня в тестовом режиме, при котором в полуденной молитве могут "принять участие нескольких десятков человек во вспомогательном молельном зале" с соблюдением социальной дистанции, рассказали в пресс-службе.
"Датой открытия основного молельного зала назначено 6 июня. Однако и после открытия число молящихся будет ограничено, поскольку согласно рекомендациям Роспотребнадзора, в условиях эпидемической угрозы на каждого молящегося должно приходиться не менее четырех квадратных метров площади в храме", - уточняют в ДУМ РФ.
В Исторической мечети Москвы, которая также приступила к работе 1 июня, молельный зал открывается "только на время проведения пятикратного обязательного намаза (фард)". "Между намазами мечеть и территория мечети остаются закрытыми. Джума-намаз не проводится. Имамы принимают ежедневно с 12.00 до 17.00", - предупреждают в пресс-службе.
В Мемориальной мечети на Поклонной горе ограничения на коллективные богослужения планируется снять 15 июня, а сейчас там проводят ремонт.
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В Московской области мусульманские центры и мечети ДУМ РФ возобновили работу 3 июня, но были доступны "исключительно для индивидуального посещения и при условии строгого соблюдения действующих санитарных предписаний (медицинские маски, перчатки и социальная дистанция)".
"Пятничные коллективные молитвы будут проводиться исключительно на отрытом воздухе на территориях, прилегающих к мечетям и только в следующих городах Московской области: Ногинск, Старая Купавна, Орехово-Зуево, Щелково, Солнечногорск, Наро-Фоминск, Звенигород, Родники, Коломна, Яхрома, Зарайск, Домодедово, Тучково, Шаховская", - сказано в сообщении.
В остальных мусульманских общинах Подмосковья пятничные молитвы в коллективном режиме до улучшения эпидемиологической ситуации совершать не будут.
В ДУМ РФ призвали людей старше 65 лет, а также тех, кто страдает хроническими заболеваниями или имеют симптомы ОРВИ, "не посещать мечети и мусульманские центры и не участвовать в коллективных богослужениях".
Соборная мечеть Москвы во время пятничной молитвы 20 марта 2020 г.
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