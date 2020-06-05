Мечети Духовного управления мусульман в Москве 5 июня будут закрыты

МОСКВА, 5 июн – РИА Новости. Мечети Духовного управления мусульман России будут закрыты для верующих в пятницу, сообщается на сайте ДУМ РФ.

"Пятого июня столичные мечети в ведении ДУМ РФ будут закрыты для посещения верующими. Пятничная коллективная молитва (джума) в Московской Соборной мечети будет совершена имамами мечети и будет транслироваться онлайн на информационных ресурсах Духовного управления мусульман РФ, Совета муфтиев России и ДУМ Москвы. О порядке проведения пятничной молитвы 12 июня будет сообщено дополнительно", - говорится в сообщении.

Соборная мечеть была открыта 1 июня в тестовом режиме, при котором в полуденной молитве могут "принять участие нескольких десятков человек во вспомогательном молельном зале" с соблюдением социальной дистанции, рассказали в пресс-службе.

"Датой открытия основного молельного зала назначено 6 июня. Однако и после открытия число молящихся будет ограничено, поскольку согласно рекомендациям Роспотребнадзора, в условиях эпидемической угрозы на каждого молящегося должно приходиться не менее четырех квадратных метров площади в храме", - уточняют в ДУМ РФ.

В Исторической мечети Москвы, которая также приступила к работе 1 июня, молельный зал открывается "только на время проведения пятикратного обязательного намаза (фард)". "Между намазами мечеть и территория мечети остаются закрытыми. Джума-намаз не проводится. Имамы принимают ежедневно с 12.00 до 17.00", - предупреждают в пресс-службе.

В Мемориальной мечети на Поклонной горе ограничения на коллективные богослужения планируется снять 15 июня, а сейчас там проводят ремонт.

В Московской области мусульманские центры и мечети ДУМ РФ возобновили работу 3 июня, но были доступны "исключительно для индивидуального посещения и при условии строгого соблюдения действующих санитарных предписаний (медицинские маски, перчатки и социальная дистанция)".

"Пятничные коллективные молитвы будут проводиться исключительно на отрытом воздухе на территориях, прилегающих к мечетям и только в следующих городах Московской области: Ногинск, Старая Купавна, Орехово-Зуево, Щелково, Солнечногорск, Наро-Фоминск, Звенигород, Родники, Коломна, Яхрома, Зарайск, Домодедово, Тучково, Шаховская", - сказано в сообщении.

В остальных мусульманских общинах Подмосковья пятничные молитвы в коллективном режиме до улучшения эпидемиологической ситуации совершать не будут.