Что смотреть онлайн 5, 6 и 7 июня. Расписание трансляций

МОСКВА, 5 июн – РИА Новости. В обычной жизни большинство театров в июне работают, а сейчас почти все уходят в отпуск и закрывают сезон, но карантинные онлайн спектакли на некоторых площадках все-таки продолжаются. Многие мероприятия в субботу приурочены к дню рождения Пушкина. Что и где интересного в Сети в пятницу и ближайшие выходные — в подборке РИА Новости.