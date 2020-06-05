Что смотреть онлайн 5, 6 и 7 июня. Расписание трансляций

МОСКВА, 5 июн – РИА Новости. В обычной жизни большинство театров в июне работают, а сейчас почти все уходят в отпуск и закрывают сезон, но карантинные онлайн спектакли на некоторых площадках все-таки продолжаются. Многие мероприятия в субботу приурочены к дню рождения Пушкина. Что и где интересного в Сети в пятницу и ближайшие выходные — в подборке РИА Новости.
5 июня
С 2:30 (5 июня) до 1:30 (6 июня) будет доступна запись 1978 года "Тоски" Джакомо Пуччини на сцене Метрополитен-оперы. Режиссер Тито Гобби, дирижер Джеймс Конлон. В главных партиях: Лучано Паваротти, Ширли Верретт, Корнелл Макнил.
В 12:00 на YouTube-канале Малого театра начнется трансляция спектакля "Дядя Ваня" по пьесе Чехова. Постановка Сергея Соловьева. В роли Войницкого художественный руководитель театра Юрий Соломин, который 18 июня отметит 85-летие.
День
В 13:00 на XXVII Пушкинском театральном фестивале Магнитогорский драматический театр представит "Повести Белкина". Режиссер Тимур Насиров.
В 16:30 Русский музей приглашает на онлайн-экскурсию "Музей Людвига в Мраморном дворце", которую проведет заведующий сектором по работе с молодежной аудиторией Антон Шевердяев.
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В 17:00 Пермская филармония проведет трансляцию закрытия X фестиваля "Владимир Спиваков приглашает" (запись от июня 2019 года). На сцене Национальный филармонический оркестр России под управлением Владимира Спивакова, а также группа "Eilenkrig Crew".
В 17:00 Пермский Театр-Театр продолжит показ наиболее полюбившихся зрителям работ спектаклем "Бал. Наташа Ростова. Граф Толстой". Режиссер Владимир Гурфинкель.
Вечер
В 19:00 Московская консерватория ждет любителей классической музыки на трансляции записи концерта в честь 95-летия со дня рождения Леонида Когана (14 ноября 2019 года). На сцене концертный симфонический оркестр Московской консерватории под управлением Анатолия Левина и солистка Алена Баева (скрипка). В программе концерт Моисея Вайнберга.
В 19:00 в программе "Большие гастроли-онлайн" пройдет опера "Князь Игорь" Астраханского государственного театра Оперы и Балета. Премьера прошла в 2014 году под открытым небом на Соборной площади Астраханского кремля.
В 19:00 на XXVII Пушкинском театральном фестивале Коми-Пермяцкий национальный театр имени Максима Горького (Кудымкар) представит спектакль "Дом. Дочь. Дорога" по мотивам "Капитанской дочки". Режиссер Вера Попова.
В 19:00 на сайте МХТ имени Чехова можно посмотреть спектакль "Сорок первый. Opus Posth." Бориса Лавренева. Режиссер Виктор Рыжаков. Премьера состоялась в 2008 году. В ролях: Яна Сексте, Максим Матвеев, Павел Ворожцов
В 19:00 на YouTube-канале театра Романа Виктюка начнется трансляция премьеры скринлайф-спектакля "Пир во время чумы" Игоря Неведрова.
В 19:00 в "Геликон-опере" покажут "Царскую невесту" по драме Льва Мея на музыку Николая Римского-Корсакова. Постановка Дмитрия Бертмана.
В 20:00 Пермский театр оперы и балета в проекте "Русские сезоны" продемонстрирует романтический балет "Сильфида" на музыку Хермана Левенсхольда.
В 22:00 Cirque du Soleil приглашает посмотреть на своем микросайте часовую подборку из номеров в жанре "Пластический этюд" из шоу Luzia, O, Alegria и других
6 июня
С 2:30 (6 июня) до 1:30 (7 июня) Метрополитен-опера приглашает посмотреть запись 2017 года "Ангела-истребителя" Томаса Адеса, спектакля, который впервые попал на оперную сцену в 2016 году. Постановка Тома Кернса, дирижер Томас Адес. Оба они – авторы либретто. В ролях: Одри Луна, Аманда Эчалас, Салли Мэтьюз, Софи Беван, Элис Кут и многие другие.
В 10:00 на сайте "Сатирикона" будет выложен стихотворный цикл из новой поэтической программы Константина Райкина по произведениям Пушкина.
С 12:00 до 16:00 будет продолжаться поэтический марафон артистов МХТ имени А. П. Чехова, посвященный поэзии Пушкина.
В 12:00 в Яндекс.Эфире состоится трансляция музыкального спектакля Театриума на Серпуховке "Волшебная лампа Алладина" в постановке Терезы Дуровой.
С 12:00 на YouTube-канале Института Пушкина стартует международный онлайн-марафон "Мой Пушкин", посвященный дню рождения великого поэта и Дню русского языка. Праздник объединит музеи поэта со всей России, включая музеи-заповедники "Михайловское" и "Болдино". Лирическую программу приготовили барды: Александр Городницкий, Вадим Егоров, Андрей Крамаренко, Олег Митяев и другие.
День
В 13:00 Венская опера покажет запись 2015 года спектакля "Ундина". Режиссер Йоганнес Вильднер. В ролях Карлос Осуна, Анника Герхардс, Лидия Раткольб.
В 15:00 в проекте "Большие гастроли" состоится трансляция "Руслана и Людмилы" Бурятского республиканского театра кукол "Ульгэр". Спектакль - лауреат Премии Правительства России "За лучшую театральную постановку по произведениям русской классики" в 2018 году.
© предоставлено пресс-службой проекта "Большие гастроли"Сцена из спектакля "Руслан и Людмила" Бурятского республиканского театра кукол "Ульгэр"
© предоставлено пресс-службой проекта "Большие гастроли"
Сцена из спектакля "Руслан и Людмила" Бурятского республиканского театра кукол "Ульгэр"
В 15:00 на своем YouTube-канале РАМТ представит "Инь и Ян. Белую версию", а в 19:00 "Инь и Ян. Черную версию" - дилогию Бориса Акунина из серии исторических детективов про Эраста Фандорина в постановке худрука театра Алексея Бородина.
В 16:00 на YouTube-канале Саратовского ТЮЗа начнется трансляция записи 2012 года премьерного показа спектакля "Капитанская дочка" по повести Пушкина. Режиссер Адольф Шапиро.
В 16:00 Детский музыкальный театр имени Наталии Сац представит "Золотого петушка" на музыку Николая Римского-Корсакова с декорациями Наталии Гончаровой, восстановленными специально для спектакля. Хореография Михаила Фокина.
В 17:00 Пермский Театр-Театр покажет "Сказку о царе Салтане" Пушкина. Режиссер Ирина Ткаченко. Спектакль – лауреат национальной премии фестиваля "Арлекин" 2007 года в четырех номинациях.
Вечер
В 19:00 МДТ – Театр Европы покажет телеверсию спектакля "Звезды на утреннем небе" Александра Галина. Режиссер Татьяна Шестакова. Премьера состоялась в 1987 году. Спектакль удостоен театральной премии имени Лоуренса Оливье.
© РИА Новости / Юрий БелинскийНаталья Акимова и Марина Гридасова в спектакле "Звезды на утреннем небе". Ленинградский Малый драматический театр.
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Наталья Акимова и Марина Гридасова в спектакле "Звезды на утреннем небе". Ленинградский Малый драматический театр.
© РИА Новости / Юрий БелинскийИрина Селезнева и Владимир Осипчук в спектакле "Звезды на утреннем небе". Ленинградский Малый драматический театр.
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Ирина Селезнева и Владимир Осипчук в спектакле "Звезды на утреннем небе". Ленинградский Малый драматический театр.
© РИА Новости / Юрий БелинскийСергей Козырев и Наталья Акимова в спектакле "Звезды на утреннем небе". Ленинградский Малый драматический театр.
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Сергей Козырев и Наталья Акимова в спектакле "Звезды на утреннем небе". Ленинградский Малый драматический театр.
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Наталья Акимова и Марина Гридасова в спектакле "Звезды на утреннем небе". Ленинградский Малый драматический театр.
2 из 3
Ирина Селезнева и Владимир Осипчук в спектакле "Звезды на утреннем небе". Ленинградский Малый драматический театр.
3 из 3
Сергей Козырев и Наталья Акимова в спектакле "Звезды на утреннем небе". Ленинградский Малый драматический театр.
В 19:00 на XXVII Пушкинском театральном фестивале Красноярский драматический театр представит спектакль "Даму пик" по повести Пушкина "Пиковая дама". Режиссер Геннадий Тростянецкий.
В 20:00 в проекте "Русские сезоны" пройдет трансляция спектакля "Борис Годунов" театра "Et Cetera". Постановка Петера Штайна. Премьера состоялась в 2015 году.
В 21:00 Венская опера приглашает посмотреть запись 2017 года балета "Жизель" на музыку Адольфа Адана. Дирижер Валерий Овсянников. В ролях: Нина Полякова, Андрей Кайдановский, Франциска Холлинек, Ребекка Хорнер.
7 июня
С 2:30 (7 июня) до 1:30 (8 июня) можно посмотреть запись 2015 года спектакля "Метопера: Отелло" Джузеппе Верди. Режиссер Бартлетт Шер, дирижер Янник Незе-Сеген. В ролях: Александр Антоненко, Желько Лучич, Соня Йончева, Димитрий Питтас, Гюнтер Гройсбек.
В 12:00 Молодежный театр на Фонтанке покажет "Пять вечеров" по пьесе Александра Володина. Постановка Семена Спивака.
В 17:00 на сайте "Сатирикона" пройдет трансляция спектакля "Ромео и Джульетта" 1995 года, одной из первых режиссерских работ Константина Райкина в театре.
В 17:00 в Пермском Театре-Театре покажут "Анну Каренину" в постановке Владимира Золотаря. Хореограф Ирина Ткаченко.
Вечер
В 19:00 на XXVII Пушкинском театральном фестивале театр "Творческая мастерская" (Петрозаводск) представит спектакль "Васса" по пьесе Максима Горького. Режиссер Сергей Стеблюк.
В 19:00 в программе "Большие гастроли-онлайн" смотрите спектакль "Бунин. Рассказы" Челябинского государственного драматического "Молодежного театра". Выбраны семь рассказов о любви, предательстве и смерти.
В 21:00 Венская опера приглашает посмотреть "Адриану Лекуврер" Франческо Чилеа. Режиссер Эвелино Пидо. В ролях: Анджела Георгиу, Массимо Джордано, Роберто Фронтали.