Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2020-06-05T08:04
https://ria.ru/20200605/1572485947.html
"Она правил не нарушала": в смертельном ДТП обвинили погибшую пенсионерку
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e4/06/05/1572501291_0:0:646:363_1036x0_80_0_0_246a38d291274323cdee989ec3cfd987.jpg
РИА Новости

"Она правил не нарушала": в смертельном ДТП обвинили погибшую пенсионерку

08:00 05.06.2020 (обновлено: 08:04 05.06.2020)
17268
© Фото : предоставлено дочерью погибшейВалентина Вторушина
Валентина Вторушина
© Фото : предоставлено дочерью погибшей
МОСКВА, 5 июн — РИА Новости, Виктор Званцев. Когда жительницу Новосибирска Валентину Вторушину сбил внедорожник, она подходила к трамваю на остановке. Это произошло на глазах десятков очевидцев, есть запись видеорегистратора. Прошло больше года, но к уголовной ответственности так никого и не привлекли. Более того: следователи считают, что в аварии виновна сама пенсионерка.

Поездка к врачу

Утром 21 апреля 2019-го Валентина Вторушина отправилась в поликлинику, чтобы пройти несколько плановых процедур. Затем она собиралась заехать к дочери, которая живет неподалеку, — на праздничный обед в честь Вербного воскресенья.
"Я ждала маму с минуты на минуту, — рассказывает РИА Новости дочь погибшей Татьяна Евсюкова. — Вдруг с ее номера позвонил незнакомый мужчина. Он представился сотрудником ДПС, сообщил, что случилась авария, и попросил срочно приехать на перекресток улиц Авиастроителей и Театральной".
Мария Крохалева
21 мая, 08:00
"У них хорошие связи": чей Lexus насмерть сбил девушку в Перми
Татьяна была на месте через 15 минут. Погибшая, накрытая пакетом, лежала возле трамвая. Рядом стояла ее сумка. Неподалеку был припаркован тот самый внедорожник "УАЗ-Патриот". Водитель — 35-летний Павел Невгод — и его отец что-то объясняли полицейским.
"Вели они себя уверенно и даже надменно, — вспоминает Татьяна. — Ко мне никто так и не подошел, не выразил соболезнований и даже не извинился. Я надеялась, что водитель позже все-таки выйдет на контакт и предложит помощь хотя бы в организации похорон, но — нет".
Составив схему аварии, сотрудники ДПС отвезли Невгода на медицинское освидетельствование. Алкоголя в крови не обнаружили.
© Фото : предоставлено дочерью погибшейПавел Невгод
Павел Невгод
© Фото : предоставлено дочерью погибшей
Павел Невгод

"Там какая-то дура!"

Момент наезда на пешехода попал в объектив видеорегистратора, установленного в салоне внедорожника. На записи видно, как "УАЗ-Патриот" приближается к светофору в правой полосе. Слева сразу за перекрестком на путях стоит трамвай с открытыми дверями, а справа на автобусной остановке притормаживает маршрутный автобус.
"Патриот" перестраивается в левую полосу, и мужской голос (очевидно, это отец водителя, находившийся на правом переднем сиденье) предупреждает: "Пашка, не при! Там какая-то дура шла".
В следующую секунду на дорогу из-за маршрутки выбегает пенсионерка — к трамваю. Водитель резко тормозит, но избежать столкновения не удается. От удара женщина отлетает на несколько метров и падает рядом с трамвайными путями.
После ДТП Невгод пытался вызвать скорую — по каким-то причинам у него это не получилось. Медикам дозвонился кто-то из очевидцев. Но те лишь констатировали смерть.
Как объяснил сотрудникам ГИБДД Невгод, он ехал со скоростью около 60 километров в час. Проскочив перекресток, стал объезжать остановившуюся маршрутку и сразу после предупреждения отца нажал на тормоз. Отметил, что видел трамвай, но не помнит, стоял тот или двигался.

Не то видео

Полиция провела проверку, назначила несколько экспертиз и уже через три недели в возбуждении уголовного дела отказали — потому что на месте ДТП отсутствовали дорожная разметка и знак трамвайной остановки. Его, кстати, установили на следующий день после трагедии.
Анне Андреевой было 83 года
24 августа 2018, 08:00
Езда без границ: сбивший пенсионерку таможенник может остаться на свободе
"Остановка там была всегда, — объясняет Татьяна. — И автобусная, и трамвайная. Все местные это прекрасно знают, ведь в поликлинику ездят многие".
Прокуратура отменила это постановление, направив материалы на доследование. "Решение об отказе в возбуждении дела было принято преждевременно и необоснованно, — говорится в документе. — Необходимо провести видеотехническую судебную экспертизу".
Тем временем родственники погибшей обратились к независимому специалисту. Изучив видеозапись, тот пришел к выводу, что водитель двигался с превышением скорости (66 километров час), чем уже нарушил правила дорожного движения. Увидев стоящий трамвай, находящийся за рулем был обязан остановиться — пропустить пешеходов и пассажиров.
Полицейские запись с регистратора во внимание не приняли — по их словам, "видеоряд сильно расходился со звуковым". Соответственно, в действиях водителя ничего криминального не усмотрели.
© Фото : предоставлено дочерью погибшейВнедорожник, сбивший пенсионерку
Внедорожник, сбивший пенсионерку
© Фото : предоставлено дочерью погибшей
Внедорожник, сбивший пенсионерку

"Неустановленные лица"

Адвокат потерпевшей Александр Кузин подчеркивает: мнение полицейских полностью опровергается видеозаписью, показаниями свидетелей и обстоятельствами ДТП.
Тем не менее после проверки, затянувшейся на год, следователи опять отказали в возбуждении уголовного дела. Более того, они решили, что в аварии отчасти виновна сама пенсионерка, выбежавшая на проезжую часть, и "неустановленные лица", не обеспечившие трамвайную остановку соответствующим дорожным знаком.
"Совершенно непонятно, каким образом Вторушина нарушила правила дорожного движения, — недоумевает Кузин. — Она шла к трамваю. Допустим, водитель действительно не остановился из-за отсутствия знака. Почему не выявляют тех, кто этот знак должен был установить? Статью "Халатность" у нас пока никто не отменял. Найти ответственных за безопасность на этом участке дороги несложно. Кто-то же повесил злополучный знак уже на следующий день после аварии. Но следствие этим почему-то не занимается, а списывает все на погибшую".
Ольга Анашкина
22 января, 08:00
"Подлетела до второго этажа": кто ответит за гибель женщины в ДТП
Дочь Вторушиной и адвокат сдаваться не намерены: они уже обжаловали постановление в прокуратуре и следственном управлении МВД по Новосибирску.
78232233828
Обсудить 67
НовосибирскПроисшествия
Популярные комментарии
Бабульку жалко, но правила таки нарушила она: переходя дорогу, посмотри налево, дойдя до середины - посмотри направо". Этому учат детей в садике. Это первое. Второе: переходя дорогу, ее нужно именно переходить, а не перебегать: шла бы, а не бежала - автомобиль успел бы проехать, да и она бы сама авось таки по сторонам посмотреть успела. Третье: переходить дорогу нужно на пешеходном переходе, а бабушка видать очень спешила на трамвай, и никак не могла дойти до перехода 30 метров. Ну а то, что дорожники знак трамвайной остановки не поставили - то понятно их вина, и с них за это нужно спросить. Но не с водителя.
5 июня, 11:00
Marat Kanzha
19001149
Господи, Вы правила вообще видели? Или только то что с детского сада запомнилось то в голове и осталось. Во первых бабушка "бежала" со скоростью ходьбы обычного человека. Во вторых внедорожник из-за маршрутки она увидеть не могла. В третьих до середины дороги она не дошла. В четвёртых (и в стать это написано) водители обязаны пропускать пешеходов садящихся и выходивших из трамвая. А трамвай стоял с открытыми дверями на остановке.
5 июня, 11:18
Andrey Igorevich
58000110
Рекомендуем
Самолет Piper PA-28 Cherokee
Мужчина отправил матери селфи за считанные минуты до авиакатастрофы
Алена Верди
"Доктор Франкенштейн" из Краснодара впала в кому, сообщили СМИ
Эстонский политик Март Хельме
Угроза национальной безопасности. Кто в Прибалтике не рад украинцам
Мужчина в торговом центре Гонконга
Китай готовит убийцу для биткойна и проблему для доллара
Жители горного племени Покот на приеме у врача
Курский врач бросил все ради спасения кенийцев из трущоб
Актер Михаил Кокшенов
Умер актер и режиссер Михаил Кокшенов
Не верю! Дворники следят за нами, зарплата домохозяйкам, лже-дочь Дали
Не верю! Дворники следят за нами, зарплата домохозяйкам, лже-дочь Дали
Прохожий у офиса Deutsche Bank
Проблемы Deutsche Bank могут обернуться кризисом Евросоюза
Викинг в Норвегии
Смертоносные находки. Ученые открыли тайны древних ледников
Лидер оппозиции Хуан Гуаидо на собрании оппозиции в штаб-квартире газеты El Nacional в Каракасе
Венесуэла потребовала от Франции выдать укрывшегося в посольстве Гуаидо
Изъятие детей у Алены и Николая в поселке Тюльпанном Оренбургской области. Стоп-кадр видео
У семьи из Оренбуржья во время "спецоперации" отобрали четырех детей
Военнослужащие РФ и Турции патрулируют участок трассы М-4 в зоне деэскалации Идлиб в Сирии
В России ответили на призыв США "убраться" с Ближнего Востока
Денежные купюры США и Украины
Украина вот-вот получит миллиарды, проведя три мегареформы
Рабочий на участке строительства газопровода Северный поток-2
В Германии допустили введение штрафных пошлин на газ из США
Пуск ракеты-носителя с разгонным блоком Фрегат
Обломки взорвавшегося бака "Фрегата" разлетелись на тысячи километров
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
04:16В США правозащитники заинтересовались атакой на журналиста РИА Новости
04:15Ученые нашли недорогой препарат, способный помочь при лечении COVID-19
04:00В Мексике число заболевших COVID-19 превысило 110 тысяч человек
03:59Музей Пушкина отметит день рождения классика онлайн-марафоном
03:48Украинский экс-министр рассказал, как Тимошенко обманула МВФ
03:44Страны G20 выделят более 21 миллиарда долларов на борьбу с коронавирусом
03:37В Баффало все полицейские ушли из спецподразделения в знак протеста
03:31В Ватикане арестовали брокера, причастного к делу о покупке недвижимости
03:22Правящая партия Северной Македонии отвергла идею о премьере-албанце
03:09Источник сообщил о новом переносе запуска спутника "Глонасс-К"
03:01Адвокат объяснил, кто может претендовать на наследство Кокшенова
03:00Еще 4 северокавказские республики получат помощь от ОАЭ, сообщил Кадыров
02:48Лондон может уступить в вопросе пошлин ЕС, сообщает СМИ
02:41Страны Аравии обсуждают новую инициативу решения конфликта вокруг Катара
02:35Сотрудники ООН выражают солидарность с жертвами расизма, заявил Гутерреш
02:24В Мехико протесты против действий полиции закончились погромами
02:07"Пушкинский диктант" в шестой раз пройдет по всему миру
02:01ОПЕК+ в субботу решит, на какой срок продлить сокращение добычи
01:39Трюдо преклонил колено в память о Флойде во время акции против расизма
01:36Раскрыта новая мошенническая схема с "перерасчетом пенсий"
Лента новостейМолния