"Она правил не нарушала": в смертельном ДТП обвинили погибшую пенсионерку

МОСКВА, 5 июн — РИА Новости, Виктор Званцев. Когда жительницу Новосибирска Валентину Вторушину сбил внедорожник, она подходила к трамваю на остановке. Это произошло на глазах десятков очевидцев, есть запись видеорегистратора. Прошло больше года, но к уголовной ответственности так никого и не привлекли. Более того: следователи считают, что в аварии виновна сама пенсионерка.

Поездка к врачу

Утром 21 апреля 2019-го Валентина Вторушина отправилась в поликлинику, чтобы пройти несколько плановых процедур. Затем она собиралась заехать к дочери, которая живет неподалеку, — на праздничный обед в честь Вербного воскресенья.

"Я ждала маму с минуты на минуту, — рассказывает РИА Новости дочь погибшей Татьяна Евсюкова. — Вдруг с ее номера позвонил незнакомый мужчина. Он представился сотрудником ДПС, сообщил, что случилась авария, и попросил срочно приехать на перекресток улиц Авиастроителей и Театральной".

Татьяна была на месте через 15 минут. Погибшая, накрытая пакетом, лежала возле трамвая. Рядом стояла ее сумка. Неподалеку был припаркован тот самый внедорожник "УАЗ-Патриот". Водитель — 35-летний Павел Невгод — и его отец что-то объясняли полицейским.

"Вели они себя уверенно и даже надменно, — вспоминает Татьяна. — Ко мне никто так и не подошел, не выразил соболезнований и даже не извинился. Я надеялась, что водитель позже все-таки выйдет на контакт и предложит помощь хотя бы в организации похорон, но — нет".

Составив схему аварии, сотрудники ДПС отвезли Невгода на медицинское освидетельствование. Алкоголя в крови не обнаружили.

© Фото : предоставлено дочерью погибшей Павел Невгод © Фото : предоставлено дочерью погибшей Павел Невгод

"Там какая-то дура!"

Момент наезда на пешехода попал в объектив видеорегистратора, установленного в салоне внедорожника. На записи видно, как "УАЗ-Патриот" приближается к светофору в правой полосе. Слева сразу за перекрестком на путях стоит трамвай с открытыми дверями, а справа на автобусной остановке притормаживает маршрутный автобус.

"Патриот" перестраивается в левую полосу, и мужской голос (очевидно, это отец водителя, находившийся на правом переднем сиденье) предупреждает: "Пашка, не при! Там какая-то дура шла".

В следующую секунду на дорогу из-за маршрутки выбегает пенсионерка — к трамваю. Водитель резко тормозит, но избежать столкновения не удается. От удара женщина отлетает на несколько метров и падает рядом с трамвайными путями.

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После ДТП Невгод пытался вызвать скорую — по каким-то причинам у него это не получилось. Медикам дозвонился кто-то из очевидцев. Но те лишь констатировали смерть.

Как объяснил сотрудникам ГИБДД Невгод, он ехал со скоростью около 60 километров в час. Проскочив перекресток, стал объезжать остановившуюся маршрутку и сразу после предупреждения отца нажал на тормоз. Отметил, что видел трамвай, но не помнит, стоял тот или двигался.

Не то видео

Полиция провела проверку, назначила несколько экспертиз и уже через три недели в возбуждении уголовного дела отказали — потому что на месте ДТП отсутствовали дорожная разметка и знак трамвайной остановки. Его, кстати, установили на следующий день после трагедии.

"Остановка там была всегда, — объясняет Татьяна. — И автобусная, и трамвайная. Все местные это прекрасно знают, ведь в поликлинику ездят многие".

Прокуратура отменила это постановление, направив материалы на доследование. "Решение об отказе в возбуждении дела было принято преждевременно и необоснованно, — говорится в документе. — Необходимо провести видеотехническую судебную экспертизу".

Тем временем родственники погибшей обратились к независимому специалисту. Изучив видеозапись, тот пришел к выводу, что водитель двигался с превышением скорости (66 километров час), чем уже нарушил правила дорожного движения. Увидев стоящий трамвай, находящийся за рулем был обязан остановиться — пропустить пешеходов и пассажиров.

Полицейские запись с регистратора во внимание не приняли — по их словам, "видеоряд сильно расходился со звуковым". Соответственно, в действиях водителя ничего криминального не усмотрели.

© Фото : предоставлено дочерью погибшей Внедорожник, сбивший пенсионерку © Фото : предоставлено дочерью погибшей Внедорожник, сбивший пенсионерку

"Неустановленные лица"

Адвокат потерпевшей Александр Кузин подчеркивает: мнение полицейских полностью опровергается видеозаписью, показаниями свидетелей и обстоятельствами ДТП.

Тем не менее после проверки, затянувшейся на год, следователи опять отказали в возбуждении уголовного дела. Более того, они решили, что в аварии отчасти виновна сама пенсионерка, выбежавшая на проезжую часть, и "неустановленные лица", не обеспечившие трамвайную остановку соответствующим дорожным знаком.

"Совершенно непонятно, каким образом Вторушина нарушила правила дорожного движения, — недоумевает Кузин. — Она шла к трамваю. Допустим, водитель действительно не остановился из-за отсутствия знака. Почему не выявляют тех, кто этот знак должен был установить? Статью "Халатность" у нас пока никто не отменял. Найти ответственных за безопасность на этом участке дороги несложно. Кто-то же повесил злополучный знак уже на следующий день после аварии. Но следствие этим почему-то не занимается, а списывает все на погибшую".