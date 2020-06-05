Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Искусство
Культура
2020-06-05T01:16
https://ria.ru/20200605/1572485344.html
Российские музыканты написали более тысячи песен про коронавирус
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e4/05/15/1571791509_0:25:1080:633_1036x0_80_0_0_975bd2c5449fc3bb48fba18f391448ee.jpg
РИА Новости

Российские музыканты написали более тысячи песен про коронавирус

01:16 05.06.2020
267
© Фото : страница Тимура Родригеза в InstagramТимур Родригез и Григорий Лепс
Тимур Родригез и Григорий Лепс
© Фото : страница Тимура Родригеза в Instagram
МОСКВА, 5 июн – РИА Новости. Более тысячи треков написали музыканты в период самоизоляции, в их числе "Гречка мартини" T-Killah и "На карантин" Тимура Родригеза, следует из исследования сервиса "Яндекс.Музыка".
"Музыканты за время вынужденной изоляции написали больше тысячи треков, посвященных этой теме. В числе популярных, например, "Гречка мартини" T-Killah и "На карантин" Тимура Родригеза. А песня "Мы сегодня дома" группы "Хадн дадн" стала настоящим гимном самоизоляции", - сообщила пресс-служба сервиса.
"Фантастический приток песен про карантин и коронавирус — наверное, самое зримое музыкальное проявление пандемии. Ничего похожего от "испанки", например, не осталось — пара регтаймов, несколько блюзов, и, в общем, все. Есть известный реггей-хит про гонконгский грипп, существуют кое-какие песни про тиф, туберкулез и двустороннюю пневмонию, но ковид — безусловный король хит-парада", - цитирует пресс-служба музыкального критика Алексея Мунипова.
Также в ходе исследования выяснилось, что россияне стали слушать больше подкастов, чаще ставить детям сказки и колыбельные, включать на повтор расслабляющие звуки. В разных городах России есть характерные подкасты, которые там слушают намного чаще, чем в среднем по стране. Например, самарцы увлекаются эзотерикой под "Астрологию налегке", в Краснодаре травят байки, подслушанные в "Шутках КВН", а в Ростове-на-Дону изучают русскую литературу вместе с подкастом "Полка".
Cream Soda & Хлеб - Плачу на техно
27 апреля, 06:51Культура
"Песенка спета?": лучшие треки, которые нам успел подарить коронавирус
210107
КультураСамоизоляцияКоронавирус в РоссииЯндекс.МузыкаМузыкаНовости культурыШоу-бизнес
Рекомендуем
Рубли
Эксперты рассказали, как коронавирус повлиял на сбережения россиян
Боливия
Боливия расформирует министерства для экономии денег на борьбу с COVID-19
Десятирублевая монета
Исследование: мужчины тратят в супермаркетах больше денег, чем женщины
Пуск ракеты-носителя с разгонным блоком Фрегат
Обломки взорвавшегося бака "Фрегата" разлетелись на тысячи километров
Певица Жанна Фриске
Солист "Иванушек" рассказал о романе с Жанной Фриске
Аппарат для проверки зрения
Врач предупредил об опасности отекших век
Пробирки
AstraZeneca вдвое увеличила мощности по производству вакцины от COVID-19
Магазин одежды
Российские студенты придумали способ воровать одежду из бутиков
Рамзан Кадыров
Кадыров опроверг слухи о заболевании вице-премьера Чечни
Протестующие и военная полиция на улице Вашингтона
Часть военных остаются в районе Вашингтона
Девушка со смартфоном
Эксперт рассказал, как восстановить удаленные файлы в смартфоне
Стационар на базе городской клинической больницы №31, открытый для лечения заразившихся коронавирусом
Шесть тысяч коек вывели из-под нужд по COVID-19, заявил Собянин
Доставка второй партии аппаратов ИВЛ из США в Москву
Росздравнадзор подтвердил надежность американских аппаратов ИВЛ
Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова
В МИД прокомментировали поставки ИВЛ из США в Россию
Мексиканские военные
Мексиканская армия изъяла десять тонн наркотиков у границы с США
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
07:51Синоптики рассказали, какая погода ожидает москвичей в пятницу
07:50В Москве применяют экспериментальную методику лечения от COVID-19
07:49СК завел дело на томскую чиновницу за злоупотребление полномочиями
07:47Родственник похитил у жителя Якутска пять тысяч долларов и проиграл
07:36В инфекционной больнице №2 в Москве лечатся 514 пациентов
07:32В Киргизии выявили 37 новых случаев COVID-19
07:31В Новосибирской области за сутки выявили 108 случаев COVID-19
07:28В Кузбассе за сутки выявили 19 случаев коронавируса
07:25Полиция Нового Южного Уэльса требует запретить антирасистские протесты
07:20В Якутии 40% от числа больных COVID-19 в стационарах приходится на детей
07:15Венесуэла потребовала от Франции выдать укрывшегося в посольстве Гуаидо
07:11На Камчатке число заболевших COVID-19 превысило тысячу человек
07:08Экс-глава МИД Эквадора сравнил США с "раненым львом", опасным для региона
06:57На Алтае за сутки выявили семь случаев коронавируса
06:46"Аврора" планирует на 6 июня вывозной рейс с россиянами из Бангкока
06:36В больницах Уханя не осталось пациентов с коронавирусом
06:34В Приамурье зарегистрировали третью смерть от COVID-19
06:25Женщина нашла способ похудеть на 76 килограммов
06:13В Миннеаполисе готовятся "демонтировать" департамент полиции
06:09В Южной Корее за сутки зафиксировали 39 случаев COVID-19
Лента новостейМолния