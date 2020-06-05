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Туризм
2020-06-05T04:33
https://ria.ru/20200605/1572483415.html
Эксперты рассказали, как сократить риск заражения вирусом в самолете
https://cdn22.img.ria.ru/images/156395/51/1563955122_0:0:3072:1728_1036x0_80_0_0_c616a9df86faec36cc3a5134ae4fe0b1.jpg
РИА Новости

Эксперты рассказали, как сократить риск заражения вирусом в самолете

04:33 05.06.2020
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© РИА Новости / Александр Кряжев / Перейти в фотобанкСотрудники Роспотребназдора обследуют при помощи тепловизора пассажиров рейса авиакомпании S7, прибывшего из Пекина, в аэропорту Толмачево (Новосибирск)
Сотрудники Роспотребназдора обследуют при помощи тепловизора пассажиров рейса авиакомпании S7, прибывшего из Пекина, в аэропорту Толмачево (Новосибирск)
© РИА Новости / Александр Кряжев
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 5 июн – РИА Новости. Эксперты рассказали, какие места в самолете лучше выбирать, чтобы не заразиться вирусом, сообщает Express.
Во время полетов сотни людей сидят рядом в течение длительного времени. И вероятность того, что хотя бы один пассажир болен, достаточно высока, а микробы могут быстро распространяться.
Эксперты говорят, чтобы свести к минимуму шансы подхватить заразу, стоит занять место у окна.
Исследователи предполагают, что нужно быть, по крайней мере, в трех рядах от больного пассажира, чтобы обезопасить себя. Но, если он находится ближе, лучше сидеть возле иллюминатора. Согласно исследованию Университета Эмори (США), там циркулирует меньше микробов.
Кроме того, таким образом снижается контакт с другими пассажирами, которые могут проходить мимо, чтобы воспользоваться туалетом или размять ноги, а также – с бортпроводниками.
Правда, эксперты не советуют прислоняться головой к иллюминатору, так как неизвестно, сколько людей кашляли, чихали и дышали на его поверхность.
Эксперты из Университета Эмори смоделировали движение пассажиров по самолету и обнаружили, что у тех, кто выбирает места у проходов, больше шансов на контакт с заболевшими попутчиками.
Еще один способ избежать заражения — всегда держать кондиционер над сидением включенным, даже если становится холодно.
По мнению эксперта по распространению инфекционных заболеваний Марка Жандро, воздух, которым дышат пассажиры, сосредоточен в радиусе двух-пяти рядов, а поток, направленный на лицо и тело, поможет уберечься от микробов.
Также эксперты советуют мыть руки, закрывать рот при кашле и рекомендуют не путешествовать, если нездоровится.
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