Лучшие фото недели: Илон Маск, аисты и ботинки для соблюдения дистанции

Протесты в Миннеаполисе после убийства афроамериканца Джорджа Флойда.
Женщина в защитном экране для лица танцует на столе в отеле-казино Лас-Вегаса.
Женщина в защитном экране для лица танцует на столе в отеле-казино Лас-Вегаса.
Полицейские задерживают участников манифестации в Нью-Йорке.
Полицейские задерживают участников манифестации в Нью-Йорке.
Основатель и генеральный директор компании SpaceX Илон Маск радуется успешному запуску ракеты Falcon 9 с космическим кораблем Crew Dragon.
Основатель и генеральный директор компании SpaceX Илон Маск радуется успешному запуску ракеты Falcon 9 с космическим кораблем Crew Dragon.
Дети прыгают в залив в Бразилии.
Женщина проходит мимо аистов, расположившихся на одной из крупнейших свалок в северо-восточной Индии.
Женщина проходит мимо аистов, расположившихся на одной из крупнейших свалок в северо-восточной Индии.
Президент США Дональд Трамп возле граффити, нарисованного протестующими в Вашингтоне.
Президент США Дональд Трамп возле граффити, нарисованного протестующими в Вашингтоне.
Жираф в зоопарке Таронга в Сиднее.
Пляж Борнмут в Южной Англии.
Балерина Екатерина Шипулина участвует в онлайн-концерте "Оптимистические выступления. Живой эфир" на XX юбилейном фестивале "Черешневый лес" в Государственном музее изобразительных искусств имени А. С. Пушкина в Москве.
Балерина Екатерина Шипулина участвует в онлайн-концерте "Оптимистические выступления. Живой эфир" на XX юбилейном фестивале "Черешневый лес" в Государственном музее изобразительных искусств имени А. С. Пушкина в Москве.
Артисты на акции памяти умерших от коронавируса в Бразилии.
Королева Великобритании Елизавета II катается на пони в Хоум-Парке в Виндзоре.
Королева Великобритании Елизавета II катается на пони в Хоум-Парке в Виндзоре.
Стилист Вамбуи Тимба позирует фотографу и соседке Барбаре Миниши на крыше дома в Найроби.
Стилист Вамбуи Тимба позирует фотографу и соседке Барбаре Миниши на крыше дома в Найроби.
Женщина в защитной маске во время наводнения, вызванного тропическим штормом Аманда в Сальвадоре.
Женщина в защитной маске во время наводнения, вызванного тропическим штормом Аманда в Сальвадоре.
Сбор репы на окраине Сринагара в Индии.
Участница акции протеста в Нью-Йорке сидит в автобусе после ареста.
Участница акции протеста в Нью-Йорке сидит в автобусе после ареста.
Сапожник из Румынии Григор Луп создал ботинки с удлиненным мыском, помогающие соблюдать социальную дистанцию.
Сапожник из Румынии Григор Луп создал ботинки с удлиненным мыском, помогающие соблюдать социальную дистанцию.
Дети бегут мимо граффити, предупреждающего об опасности коронавируса, в кенийском поселении Кибера.
Дети бегут мимо граффити, предупреждающего об опасности коронавируса, в кенийском поселении Кибера.
Протестующие на одной из улиц Нью-Йорка.
Лев в крымском сафари-парке "Тайган".
Похороны жертвы COVID-19 в Лиме.
Лодка с мигрантами у берегов Мальты.
Лодка с мигрантами у берегов Мальты.
Гимнастика на открытом воздухе в Киеве.
Женщины в национальных костюмах возле буддийского храма Ват Чайваттханарам в древней столице Таиланда Аюттхае.
Женщины в национальных костюмах возле буддийского храма Ват Чайваттханарам в древней столице Таиланда Аюттхае.
Девушка загорает в Гринвичском парке на юго-востоке Лондона.
Сбор лепестков эфиромасличной розы в Бахчисарайском районе Крыма.
Сбор лепестков эфиромасличной розы в Бахчисарайском районе Крыма.
Последствия циклона "Нисарга" в индийском штате Махараштра.
Ученики во дворе школы в Того.
Акция в Берлине в поддержку ночных клубов и фестивалей, пострадавших от эпидемии коронавируса.
Акция в Берлине в поддержку ночных клубов и фестивалей, пострадавших от эпидемии коронавируса.