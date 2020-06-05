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2020-06-05T18:16
https://ria.ru/20200605/1572482759.html
Лучшие фото недели: Илон Маск, аисты и ботинки для соблюдения дистанции
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/06/04/1572479048_0:141:3146:1912_1036x0_80_0_0_3e73e93c2a4e22b38ecda36d417d1379.jpg
РИА Новости

Лучшие фото недели: Илон Маск, аисты и ботинки для соблюдения дистанции

11:15 05.06.2020 (обновлено: 18:16 05.06.2020)
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Ria.ru предлагает вниманию читателей самые яркие и эмоциональные фотографии, сделанные корреспондентами мировых агентств на уходящей неделе.
© AFP 2020 / Chandan Khanna

Протесты в Миннеаполисе после убийства афроамериканца Джорджа Флойда.

Протесты в Миннеаполисе
1 из 30

Протесты в Миннеаполисе после убийства афроамериканца Джорджа Флойда.

© AFP 2020 / Chandan Khanna
© REUTERS / Steve Marcus

Женщина в защитном экране для лица танцует на столе в отеле-казино Лас-Вегаса.

Женщина в защитной маске танцует на столе в отеле-казино Лас-Вегаса
2 из 30

Женщина в защитном экране для лица танцует на столе в отеле-казино Лас-Вегаса.

© REUTERS / Steve Marcus
© РИА Новости / Брайан Смит / Перейти в фотобанк

Полицейские задерживают участников манифестации в Нью-Йорке.

Сотрудники полиции производят задержания вовремя протеста в Нью-Йорке
3 из 30

Полицейские задерживают участников манифестации в Нью-Йорке.

© РИА Новости / Брайан Смит
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© REUTERS / Steve Nesius

Основатель и генеральный директор компании SpaceX Илон Маск радуется успешному запуску ракеты Falcon 9 с космическим кораблем Crew Dragon.

Генеральный директор и владелец SpaceX Илон Маск радуется успешному запуску ракеты SpaceX Falcon 9 с космическим кораблем Crew Dragon
4 из 30

Основатель и генеральный директор компании SpaceX Илон Маск радуется успешному запуску ракеты Falcon 9 с космическим кораблем Crew Dragon.

© REUTERS / Steve Nesius
© AFP 2020 / Tarso Sarraf

Дети прыгают в залив в Бразилии.

Ребенок прыгает в залив в Бразилии
5 из 30

Дети прыгают в залив в Бразилии.

© AFP 2020 / Tarso Sarraf
© AFP 2020 / Biju Boro

Женщина проходит мимо аистов, расположившихся на одной из крупнейших свалок в северо-восточной Индии.

Женщина проходит мимо аистов, стоящих на вершине одного из крупнейших мусороперерабатывающих заводов в северо-восточной Индии
6 из 30

Женщина проходит мимо аистов, расположившихся на одной из крупнейших свалок в северо-восточной Индии.

© AFP 2020 / Biju Boro
© REUTERS / Tom Brenner

Президент США Дональд Трамп возле граффити, нарисованного протестующими в Вашингтоне.

Президент США Дональд Трамп возле граффити, нарисованного протестующими в Вашингтоне
7 из 30

Президент США Дональд Трамп возле граффити, нарисованного протестующими в Вашингтоне.

© REUTERS / Tom Brenner
© REUTERS / Loren Elliott

Жираф в зоопарке Таронга в Сиднее.

Жираф в зоопарке Таронга, Сидней
8 из 30

Жираф в зоопарке Таронга в Сиднее.

© REUTERS / Loren Elliott
© AFP 2020 / Adrian Dennis

Пляж Борнмут в Южной Англии.

Пляж Борнмут, Южная Англия
9 из 30

Пляж Борнмут в Южной Англии.

© AFP 2020 / Adrian Dennis
© Пресс-служба Bosco Family / Перейти в фотобанк

Балерина Екатерина Шипулина участвует в онлайн-концерте "Оптимистические выступления. Живой эфир" на XX юбилейном фестивале "Черешневый лес" в Государственном музее изобразительных искусств имени А. С. Пушкина в Москве.

Балерина Екатерина Шипулина выступает на онлайн-концерте Оптимистические выступления. Живой эфир в рамках XX юбилейного фестиваля Черешневый лес в залах Государственного музея изобразительных искусств имени А. С. Пушкина в Москве
10 из 30

Балерина Екатерина Шипулина участвует в онлайн-концерте "Оптимистические выступления. Живой эфир" на XX юбилейном фестивале "Черешневый лес" в Государственном музее изобразительных искусств имени А. С. Пушкина в Москве.

© Пресс-служба Bosco Family
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© REUTERS / Adriano Machado

Артисты на акции памяти умерших от коронавируса в Бразилии.

Артисты на акции памяти умерших от коронавируса в Бразилии
11 из 30

Артисты на акции памяти умерших от коронавируса в Бразилии.

© REUTERS / Adriano Machado
© REUTERS / Pool / Steve Parsons

Королева Великобритании Елизавета II катается на пони в Хоум-Парке в Виндзоре.

Королева Великобритании Елизавета II катается на пони в Хоум-Парке в Виндзоре
12 из 30

Королева Великобритании Елизавета II катается на пони в Хоум-Парке в Виндзоре.

© REUTERS / Pool / Steve Parsons
© AFP 2020 / Yasuyoshi Chiba

Стилист Вамбуи Тимба позирует фотографу и соседке Барбаре Миниши на крыше дома в Найроби.

Кенийский фотограф Барбара Миниши фотографирует свою соседку по комнате, стилиста Вамбуи Тимба на крыше дома в Найроби
13 из 30

Стилист Вамбуи Тимба позирует фотографу и соседке Барбаре Миниши на крыше дома в Найроби.

© AFP 2020 / Yasuyoshi Chiba
© REUTERS / Jose Cabezas

Женщина в защитной маске во время наводнения, вызванного тропическим штормом Аманда в Сальвадоре.

Женщина в защитной маске во время наводнения, вызванного тропическим штормом Аманда в Илопанго
14 из 30

Женщина в защитной маске во время наводнения, вызванного тропическим штормом Аманда в Сальвадоре.

© REUTERS / Jose Cabezas
© AFP 2020 / Tauseef Mustafa

Сбор репы на окраине Сринагара в Индии.

Сбор репы на окраине Сринагара
15 из 30

Сбор репы на окраине Сринагара в Индии.

© AFP 2020 / Tauseef Mustafa
© AFP 2020 / Getty Images / Spencer Platt

Участница акции протеста в Нью-Йорке сидит в автобусе после ареста.

Участница акции протеста в Нью-Йорке сидит в автобусе после ареста
16 из 30

Участница акции протеста в Нью-Йорке сидит в автобусе после ареста.

© AFP 2020 / Getty Images / Spencer Platt
© REUTERS / Inquam Photos

Сапожник из Румынии Григор Луп создал ботинки с удлиненным мыском, помогающие соблюдать социальную дистанцию.

Сапожник из Румынии Григор Луп чистит ботинок с удлиненным мыском, созданный для соблюдения социальной дистанции
17 из 30

Сапожник из Румынии Григор Луп создал ботинки с удлиненным мыском, помогающие соблюдать социальную дистанцию.

© REUTERS / Inquam Photos
© AP Photo / Brian Inganga

Дети бегут мимо граффити, предупреждающего об опасности коронавируса, в кенийском поселении Кибера.

Дети бегут мимо граффити, предупреждающего об опасности коронавируса, в трущобах Кибера
18 из 30

Дети бегут мимо граффити, предупреждающего об опасности коронавируса, в кенийском поселении Кибера.

© AP Photo / Brian Inganga
© РИА Новости / Брайан Смит / Перейти в фотобанк

Протестующие на одной из улиц Нью-Йорка.

Протестующие на одной из улиц Нью-Йорка
19 из 30

Протестующие на одной из улиц Нью-Йорка.

© РИА Новости / Брайан Смит
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© РИА Новости / Константин Михальчевский

Лев в крымском сафари-парке "Тайган".

Лев на территории сафари-парка Тайган в Крыму
20 из 30

Лев в крымском сафари-парке "Тайган".

© РИА Новости / Константин Михальчевский
© РИА Новости / Кирилл Каллиников / Перейти в фотобанкВерующая в храме Христа Спасителя в Москве, открывшемся после карантина.
Верующая в храме Христа Спасителя в Москве, открывшемся после карантина
21 из 30
Верующая в храме Христа Спасителя в Москве, открывшемся после карантина.
© РИА Новости / Кирилл Каллиников
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© AFP 2020 / Ernesto Benavides

Похороны жертвы COVID-19 в Лиме.

Похороны жертвы коронавируса COVID-19 в Лиме
22 из 30

Похороны жертвы COVID-19 в Лиме.

© AFP 2020 / Ernesto Benavides
© AP Photo / Rene' Rossignaud

Лодка с мигрантами у берегов Мальты.

Лодка с мигрантами у берегов Мальты
23 из 30

Лодка с мигрантами у берегов Мальты.

© AP Photo / Rene' Rossignaud
© REUTERS / Valentyn Ogirenko

Гимнастика на открытом воздухе в Киеве.

Занятие гимнастикой на открытом воздухе в Киеве
24 из 30

Гимнастика на открытом воздухе в Киеве.

© REUTERS / Valentyn Ogirenko
© REUTERS / Athit Perawongmetha

Женщины в национальных костюмах возле буддийского храма Ват Чайваттханарам в древней столице Таиланда Аюттхае.

Женщины в национальных костюмах во время посещения буддийского храма Ват Чайваттханарам в Аюттхае, Таиланд
25 из 30

Женщины в национальных костюмах возле буддийского храма Ват Чайваттханарам в древней столице Таиланда Аюттхае.

© REUTERS / Athit Perawongmetha
© AFP 2020 / Ben Stansall

Девушка загорает в Гринвичском парке на юго-востоке Лондона.

Женщина загорает в Гринвичском парке на юго-востоке Лондона
26 из 30

Девушка загорает в Гринвичском парке на юго-востоке Лондона.

© AFP 2020 / Ben Stansall
© РИА Новости / Константин Михальчевский / Перейти в фотобанк

Сбор лепестков эфиромасличной розы в Бахчисарайском районе Крыма.

Сбор лепестков эфиромасличной розы в селе Тургеневка Бахчисарайского района
27 из 30

Сбор лепестков эфиромасличной розы в Бахчисарайском районе Крыма.

© РИА Новости / Константин Михальчевский
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© AFP 2020 / STR

Последствия циклона "Нисарга" в индийском штате Махараштра.

Последствия циклона Нисарга в индийском штате Махараштра
28 из 30

Последствия циклона "Нисарга" в индийском штате Махараштра.

© AFP 2020 / STR
© REUTERS / Luc Gnago

Ученики во дворе школы в Того.

Ученики во дворе школы в кантоне Багида в Того
29 из 30

Ученики во дворе школы в Того.

© REUTERS / Luc Gnago
© AFP 2020 / Dave Gannon

Акция в Берлине в поддержку ночных клубов и фестивалей, пострадавших от эпидемии коронавируса.

Участники акции, призванной поддержать пострадавшие от эпидемии коронавируса ночные клубы и фестивали Берлина
30 из 30

Акция в Берлине в поддержку ночных клубов и фестивалей, пострадавших от эпидемии коронавируса.

© AFP 2020 / Dave Gannon
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