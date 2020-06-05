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2020-06-05T08:03
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Китай готовит убийцу для биткойна и проблему для доллара
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РИА Новости

Китай готовит убийцу для биткойна и проблему для доллара

08:00 05.06.2020 (обновлено: 08:03 05.06.2020)
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© AP Photo / Kin CheungМужчина в торговом центре Гонконга
Мужчина в торговом центре Гонконга
© AP Photo / Kin Cheung
Иван Данилов
Иван Данилов
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Американские аналитики внезапно осознали, что Китай готовит технологию, которая станет убийцей для биткойна и угрозой для американского доллара. И если по поводу конкуренции для основной мировой криптовалюты стоит переживать разве что инвесторам в этот экзотический цифровой актив, то вопрос о перспективах доллара США в качестве главной валюты мировой торговли немедленно превращается в проблему национальной безопасности. Но даже до того момента, как речь заходит о вытеснении доллара с его пьедестала базовой валюты для международного обмена товарами и услугами, сам факт запуска "невидимого" для США финансового инструмента с большим потенциалом в плане использования в качестве средства обеспечения торговли уже превращается в прямую угрозу геополитическим интересам Вашингтона, который боится оказаться лишенным возможности вводить санкции и шпионить за своими оппонентами.

В определенном смысле китайский инструмент борьбы с американским финансовым супероружием в виде доллара отражает как в капле воды способность пекинских стратегов комбинировать, казалось бы, совершенно противоположные вещи, такие как одну из древних форм денег и высокую технологию, находящуюся на переднем крае развития криптографии, кибернетики и финансов. Центральный банк КНР (Народный банк Китая) решил скрестить "банкноту" (или, по сути, "монету") с криптовалютой и отвязать циркуляцию денег от банковской системы, намертво привязав ее к прямому государственному контролю.

Обеспокоенные эксперты американского агентства Bloomberg рассказывают о специфике этого финансового гибрида:
"Большинство денег, которые обмениваются в электронном виде, это просто кредиты и дебеты на счетах в разных банках. Цифровая наличность (то есть так называемый цифровой юань Центрального банка. — Прим. авт.) в Китае разработана таким образом, чтобы быть электронной версией банкноты или монеты: она просто живет в цифровом кошельке на смартфоне, а не находится в физическом кошельке. Ценность (цифрового юаня. — Прим. авт.) будет обеспечена государством. Но виртуальные деньги будут быстрее (обращаться в экономике. — Прим. авт.) и проще в использовании, чем бумажные, а также дадут китайским властям степень контроля, которую невозможно получить с помощью физических денег".
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Критики такого нововведения могут указывать на то, что это, по сути, отход в прошлое, то есть в Средневековье или даже в Античность, когда деньги имели материальную компоненту, а не являлись (если очень грубо) просто формой долга различных банковских структур, которым потребители и производители товаров или услуг обмениваются между собой.
Сторонники этого подхода, наоборот, укажут на то, что Китай делает шаг не в прошлое, а в будущее, избавляя себя сразу от нескольких проблем. Например, не нужно опасаться за банковский сектор, ибо система платежей, основанная на такого рода "цифровой банкноте" (или "монете"), не зависит от финансового состояния банков, их кредитного рейтинга и взаимодействия между собой, то есть устойчивость базового уровня финансовой системы страны резко повышается. Ни один банковский управляющий не сможет украсть деньги, вывести их куда-то или раздать на сомнительные кредиты. У государства при этом появляется полная прозрачность всех платежей едва ли не в реальном времени, а также возможность использовать полученные данные для тонкой настройки экономики. И все это — без дополнительных расходов на обслуживание неудобной бумажной или металлической наличности. А самое главное, нет никаких технических ограничений, которые бы мешали вынести эту систему за пределы Китая. И вот тут начинается самое интересное.
Журналисты Bloomberg ссылаются на оценки ученых, переживающих за перспективы экономических санкций: "Адити Кумар и Эрик Розенбах из Гарвардской школы управления имени Джона Ф. Кеннеди в майском номере журнала Foreign Affairs утверждают, что цифровая версия юаня (именно под таким наименованием официально известна китайская виртуальная валюта) может в конечном итоге позволить Ирану и другим странам легче избегать санкций США или переводить деньги без того, чтобы это было обнаружено правительством Соединенных Штатов. Это потому, что в какой-то момент может стать возможным перевести цифровую валюту через границы без прохождения в международных платежных системах на основе доллара".
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При этом нужно отдать должное вашингтонскому политическому и финансовому истеблишменту — они очень серьезно восприняли угрозу цифрового юаня, то есть цифровой формы платежа, для доступа к которой по большому счету достаточно всего лишь (вероятно, и так китайского) смартфона. Проблема в том, что, рассмотрев эту угрозу, они пришли к выводу: доллару по большому счету ничего не угрожает, несмотря на очевидные преимущества цифрового юаня.
Самое лучшее изложение аргументов в поддержку версии о вечной гегемонии доллара вышло из-под пера бывшего министра финансов США при Обаме. Генри Полсон в своей статье для того же Foreign Affairs объяснил, что, несмотря на все технические преимущества, у Китая нет политической и финансовой стабильности, а также у него отсутствует репутация по-настоящему надежного финансового центра, которая есть у США. По сути, это означает, что причины, из-за которых в Вашингтоне многие убеждены, что доллар будет вечно привлекательной (и де-факто стандартной) валютой мировой торговли, являются сугубо психологическими или имиджевыми. То есть у США репутация надежного финансового центра — есть, а у Китая ее нет и, по версии американских финансистов, вряд ли будет без "демократических реформ".
Соответственно, в этой картине мира будущее доллара зависит исключительно от американской способности этот имидж поддерживать, укреплять, а также инвестировать прибыли от своей привилегированной позиции в мировой финансовой системе в собственную экономику. Недостатки этой логики заключаются в том, что вот уже неделю на каждом телеэкране и мониторе планеты удивленные земляне наблюдают за тем, как горят десятки американских городов, полиция стоит на коленях перед мародерами (выступающими за социальную и расовую справедливость), а президент США спорит с высокими армейскими чинами о том, может ли он вводить войска для подавления беспорядков. Более эффективной рекламной кампании в пользу цифрового юаня придумать сложно, и ее результаты мы еще обязательно увидим.
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КитайСШААвторыЭкономика
Популярные комментарии
Учитывая, что интернет может перестать на некоторое время функционировать, или на системы которые обслуживают эту валюту будет совершенна хакерская атака её надёжность сомнительна. Тем более у США монополия на рынке процессоров и серверов.
5 июня, 10:10
Семён Мосин
3320321126
Любые расчеты через альтернативные финансовые системы опасны для доллара...и это хорошо. А если с таких расчетов убрать грабительскую маржу банков и спекулянтов.... то вообще шансов у бакса нет
5 июня, 10:54
Odyssey Skiff
165310010
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