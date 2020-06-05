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Культура
2020-06-05T03:31
https://ria.ru/20200605/1572477793.html
На аукционе впервые продали работу Жана-Мишеля Баскии c подписью SAMO
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РИА Новости

На аукционе впервые продали работу Жана-Мишеля Баскии c подписью SAMO

03:31 05.06.2020
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© Фото : Capsule Gallery Auction Работа Жана-Мишеля Баскии "SAMO" 1979 год
Работа Жана-Мишеля Баскии SAMO 1979 год
© Фото : Capsule Gallery Auction
МОСКВА, 5 июн – РИА Новости. Работу Жана-Мишеля Баскии, на которой фактически изображена только его подпись SAMO, которую он часто использовал, когда работал в технике стрит-арта, продали на аукционе почти за 72 тысячи долларов, сообщает Artnet.
О том, что работу выставят на торги аукционного дома Capsule Auctions стало известно в конце мая. Изначально оценочная стоимость составляла 25 тысяч долларов, но коллекционеры подняли ее до 72.
Никогда раньше работы с подписью SAMO (Same Old Shit) не выставлялись на аукционах. Художнику она очень нравилась, и он использовал ее как как стрит-артист, когда работал на Манхэттене с своим другом Аль Диазом.
В конце 1979 года, Баския сам принял решение от нее избавиться, оставив по всему городу надписи: "SAMO IS DEAD".
Помимо подписи нет никаких других свидетельств о том, что работа принадлежит Баскии, ее нет ни в одном каталоге. Однако Диаз и его современники подтвердили, что она сделана рукой художника.
Невысокую стоимость работы Баскии, самая дорогая картина которого была продана за 110,5 миллиона долларов в 2017 году, объясняется тем, что ее официальный статус остается под вопросом. По мнению обозревателей издания, эта подпись, в отличие от других его произведений, больше похожа на любопытную деталь, предмет, имеющий отношение к художнику, артефакт из того времени, когда он занимался граффити.
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