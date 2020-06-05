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Культура
2020-06-05T05:54
https://ria.ru/20200605/1572473016.html
Киану Ривз и Алекс Уинтер устроили сюрприз выпускникам
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РИА Новости

Киану Ривз и Алекс Уинтер устроили сюрприз выпускникам

05:54 05.06.2020
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МОСКВА, 5 июн – РИА Новости. Звезды научно-фантастической комедии "Невероятные приключения Билла и Теда" (1989 год) Киану Ривз и Алекс Уинтер устроили сюрприз выпускникам средней школы в Сан-Димасе (штат Калифорния, США). Актеры неожиданно присоединились к онлайн-церемонии перед ее началом, сообщает Variety.
Ривз и Уинтер появляются в видеообращении на 18-й минуте, которое позже опубликовали на YouTube. Они поздравляют ребят, которые в этом году не смогли устроить праздник из-за пандемии коронавируса.

"Мы знаем, что сейчас трудное время, и вам придется отметить выпускной виртуально", – говорит Уинтер. "Мы хотим пожелать вам удачи в будущем. Поздравляем вас. Вы – молодцы", – добавляет Ривз, – Но самое главное, дружите и веселитесь".

Школу в Сан-Димасе они выбрали не случайно. Именно в этом городе начинают происходить события в фильме о путешественниках во времени Билле и Теде.
В 1991 году Киану Ривз и Алекс Уинтер снялись в сиквеле "Новые приключения Билла и Теда", а в июне прошлого года приступили к съемкам третьей части "Билл и Тед" (Bill & Ted Face the Music). Ее выход запланирован на этот год.
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