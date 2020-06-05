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2020-06-05T08:02
https://ria.ru/20200605/1572469298.html
Хроники американского упадка: детей учат бояться и ненавидеть полицию
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РИА Новости

Хроники американского упадка: детей учат бояться и ненавидеть полицию

08:00 05.06.2020 (обновлено: 08:02 05.06.2020)
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© AFP 2020 / Jason RedmondДевочка рядом с отцом во время протестов в Вашингтоне
Девочка рядом с отцом во время протестов в Вашингтоне
© AFP 2020 / Jason Redmond
Ирина Алкснис
Ирина Алкснис
Все материалы
На фоне ширящихся протестов из-за убийства Джорджа Флойда, когда, борясь против расизма американских полицейских, демонстранты в Лондоне пытаются штурмовать резиденцию британского премьера, в западном мире почти незаметно пал очередной бастион незыблемых общественных правил: недопустимость вовлечения юного поколения в острые политические конфликты.
Решительный шаг на этот раз сделал бизнес.

Популярнейший детский телеканал Nickelodeon прервал вещание, и в течение восьми минут 46 секунд (именно столько, по официальным данным, полицейский давил на шею Флойду) на черном экране в такт звукам человеческого дыхания пульсировала фраза "Я не могу дышать". В финале ролика — призыв присоединиться к одной из организаций по защите гражданских прав.

В протестное движение также влилась корпорация Lego, заявившая о солидарности с чернокожим населением. Компания отказалась от рекламы своих наборов, в которых присутствуют здания полицейских участков и пожарных частей, патрульные машины, фигурки полисменов и преступников, а также другие ассоциированные с правоохранительной тематикой элементы.
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Жутковатый эксперимент, который Запад ставит над своим молодым поколением, уже не удивляет. Привычными стали новости об очередном внедрении в детские умы (и тела) идеологии либеральной политкорректности в самой ее радикальной форме, будь то акции с публичным умерщвлением жирафа в зоопарке или медицинские процедуры по торможению полового созревания в рамках политики свободной гендерной идентификации.
Все это — значимая часть раскола, все глубже разделяющего западное общество, взрослую его часть. Но все-таки детей политическая составляющаяся до недавнего времени напрямую не затрагивала.
Либералы и консерваторы могли схлестываться в жестких схватках за влияние на юношество, однако для обеих сторон было важно, чтобы из детей выросли законопослушные граждане, живущие по установленным правилам. И неважно, идет ли речь о стереотипном техасском реднеке с легальным арсеналом в десяток стволов или рафинированном нью-йоркском хипстере-гендерфлюиде, чья тонкая душевная организация нуждается в ежедневной порции медицинской марихуаны. Ведь страна — одна на всех, и государство, кто бы его ни возглавлял в данный момент, — тоже одно на всех.
Именно эта логика в свое время позволила Соединенным Штатам создать впечатляюще эффективную систему политического и патриотического воспитания граждан, начиная с самого младшего возраста. В ней много десятилетий грамотно акцентировалось внимание на достоинствах и достижениях Америки, сглаживались недостатки и формировалось национальное единство.
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Полицейская жестокость, в том числе с фатальными последствиями, а также другие нарушения закона со стороны людей, которые должны его защищать, случаются везде. Но правоохранительные институты служат опорой и важнейшим элементом государства, так что в обычной ситуации ни один американский политик, ни одна общественно-политическая сила не могли бы себе позволить шельмовать всю полицию. В подобных случаях традиционно подчеркивается, что по одному или нескольким инцидентам нельзя судить о системе в целом, а вскрывшийся масштабный порок не должен перечеркнуть главное — честное исполнение своего долга большинством сотрудников.
Впрочем, подобное правило работает не только в США, но и почти во всем мире.

Детей тем более принято ограждать от мрачных сторон действительности, внушая позитивное представление о структурах охраны правопорядка, будь то отечественное "моя милиция меня бережет" или американское "служить и защищать". По мере взросления у них еще будет возможность осознать и на более зрелом уровне мышления принять, что в жизни не всегда и не все обстоит так, как в лакирующих реальность детективах.

Действия Nickelodeon и Lego свидетельствуют о том, что и в этом вопросе происходят кардинальные перемены.
Почти девятиминутный ролик телеканала не обращает внимание детей на проблему расизма. На самом деле мрачное и пугающее видео транслирует маленьким зрителям простую мысль: "американская полиция убивает людей" — тем самым внушая им страх перед правоохранительными органами.
Ну а от целенаправленно сформированного детского страха рукой подать до ненависти и стремления уничтожить — в более взрослом и сознательном возрасте.
Вот только государство просто нежизнеспособно без структур, стоящих на страже порядка и его самого. Последовательные и масштабные усилия по воспитанию граждан в неприятии важнейшей части государственного механизма гарантируют массу сюрпризов в будущем.
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Стало уже общим местом отмечать, что нынешнее политическое противостояние в США несет угрозу американской системе в целом, поскольку его участники активно отказываются от соблюдения базовых правил, на которых она стоит и благодаря которым пережила множество тяжелых кризисов (вплоть до череды убийств президентов). Все чаще в борьбе с Трампом его противники бьют уже по самому государству, ассоциируя с неугодным лидером целые институты и важнейшие сферы управления. А то, что в том же формате обладатели глобального медиаресурса начинают воспитывать новые поколения, подтверждает, насколько далеко зашла там ситуация.
Америка готова встать на рельсы самоненависти и самоуничтожения по логике, хорошо знакомой России: "неугодный президент — порочные государственные механизмы — проклятое государство, которое должно быть уничтожено, — обреченная страна". Такое представление определенные политические силы старательно пытаются навязывать нам настолько давно, что у общества уже выработался определенный иммунитет.
Теперь вопрос в том, удастся ли Соединенным Штатам остановиться. Если воспитание страха и ненависти к полиции у юных американцев продолжится, то шансы на это невелики.
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Джордж ФлойдСШААвторы
Популярные комментарии
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5 июня, 08:43
Evgeny Lepihin
4201016
Скорость разрушительных процессов такая, что эти дети упаковку памперсов не успеют закончить как все рванет..
5 июня, 08:54
Андрей Дашков
3121003
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