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2020-06-05T21:12
https://ria.ru/20200605/1572463177.html
Угроза национальной безопасности. Кто в Прибалтике не рад украинцам
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РИА Новости

Угроза национальной безопасности. Кто в Прибалтике не рад украинцам

08:00 05.06.2020 (обновлено: 21:12 05.06.2020)
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© AFP 2020 / Raigo PajulaЭстонский политик Март Хельме
Эстонский политик Март Хельме
© AFP 2020 / Raigo Pajula
МОСКВА, 5 июн — РИА Новости, Антон Лисицын. Министр внутренних дел Эстонии Март Хельме заявил, что украинцев не надо приглашать в страну на сбор клубники, и предложил законопроект, позволяющий правительству в одностороннем порядке аннулировать визы и разрешения на работу для граждан стран, не входящих в ЕС. Почему официальный Таллин поддерживает нынешний Киев, но не хочет видеть у себя заробитчан — разбиралось РИА Новости.

Клубничный кризис

"Мы ни на что не способны без украинцев. Не можем без них строить, собирать клубнику. Скоро разучимся издавать газеты и делать телевизионные программы", — сгущал краски глава МВД.
Эстонцам нельзя разменивать свое государство на "несколько тонн клубники", убеждал Хельме, ведь украинцы заняты главным образом именно в сельском хозяйстве. И если заробитчане продолжат столь же активно приезжать в Эстонию, то их число сравняется, например, с населением Таллина (около 450 тысяч человек).
Начало клубничного сезона — лишь повод вновь заговорить об ужесточении правил въезда. Хельме, лидер Эстонской консервативной народной партии, выступал за отмену безвиза для граждан Украины еще до карантина, осенью 2019-го. Он объяснял, что приезжают идеологически и этнически неправильные украинцы. "Это русские с востока Украины, обрусевшие украинцы или просто "хомо советикусы", — утверждал глава МВД, жалуясь эстонским СМИ на "миграционное давление с востока".
© РИА Новости / Артур ЛебедевСбор клубники
Сбор клубники
© РИА Новости / Артур Лебедев
Сбор клубники

Украинцев взяли в компанию

Аграрии написали открытое письмо с призывом поскорее впустить украинцев в Эстонию для сезонных работ.
Но министр сельского хозяйства Арво Аллер указал, что в Эстонии хватает и собственных безработных. "Украинцы могут быть, как вы отмечаете, хорошими сотрудниками, но государство должно в первую очередь заботиться о том, чтобы трудоустроить своих людей", — растолковывал он фермерам.
В этом вопросе власти намерены проявить принципиальность. По мнению министра, письмо аграриев создает впечатление, что "Эстонии больше неоткуда взять рабочую силу". Но гастарбайтеры не решат экономические проблемы, уверен Аллер.
Журналисты отправились на клубничные поля. Действительно, на сбор урожая вышли в основном местные. "Но некоторых украинцев, лишившихся работы в Таллине, тоже взяли в компанию", — уточняли репортеры.
Сегодня в Эстонии по краткосрочным разрешениям трудятся 16 540 иностранцев. Большинство (свыше 12 тысяч) — украинцы. Население республики — 1,3 миллиона человек.

Не хотят платить

Валерий Б. занимается бизнесом в Эстонии, нанимает работников и из-за рубежа. "Люди недовольны, потому что гастарбайтеры сбили цены на рынке труда. Причем сильно. А предприниматели в строительстве, сельском хозяйстве и судоремонтной отрасли заинтересованы в дешевой рабочей силе", — объясняет он.
По его мнению, аграрный бизнес слабо представлен во власти, поэтому фермеры и не добились послаблений для приезжих. Вот со строительными фирмами связаны многие депутаты, так что на стройках работа для украинцев найдется.
CC BY 2.0 / Jorge Franganillo / Продуктовый рынок в Таллине, Эстония
Продуктовый рынок в Таллине, Эстония
CC BY 2.0 / Jorge Franganillo /
Продуктовый рынок в Таллине, Эстония
Накопилось много взаимных претензий, подчеркивает собеседник агентства. Украинцы часто расценивают предлагаемые им условия как кабальные. Эстонцев раздражает, что к ним приезжают люди без квалификации.
Эстонский общественный деятель Андрей Заренков полагает, что клубничный кризис вызван "обнаглевшими вконец фермерами", которые "выезжают на рабском труде украинцев". "Они даже готовы, чтобы все сгнило, но зарплату не повышать", — пишет он.
Политический эмигрант с Украины Александр Мединский живет в Финляндии. По его наблюдениям, наплывом заробитчан недовольны и там. А поставщиками дешевой рабочей силы часто выступают представители дружественной Финляндии Эстонии. "Эстонцы везут украинцев в Финляндию чартерами. Иногда они, по сути, перепродают их, и человек трудится за меньшую зарплату, потому что разницу присваивают", — рассказывает он РИА Новости.
"В Финляндии все же социальное государство. По сравнению с Эстонией и Польшей, где работодатели нередко пытаются эксплуатировать гастарбайтеров, здесь полегче", — добавляет Мединский.

Европейские ценности

По словам российского политолога Александра Носовича, "украинцы для Эстонии — вопрос не столько экономический, сколько политический". "Этнических эстонцев очень немного, они на грани вымирания. За тридцать лет независимости из страны уехало около десяти процентов населения. Дети мигрантов во втором поколении ассимилируются и забывают о своем происхождении. В такой ситуации приезд славян воспринимается как угроза национальной безопасности", — говорит эксперт.
Так считают многие политики, отмечает Носович. "Основные постулаты эстонской Эстонии записаны в конституции, где декларируется нация, объединяемая своим языком", — уточняет он.
© AFP 2020 / Yuri DyachyshynОчередь на украинско-польской границе "Шегини — Медыка"
Очередь на украинско-польской границе Шегини-Медыка
© AFP 2020 / Yuri Dyachyshyn
Очередь на украинско-польской границе "Шегини — Медыка"
"Можно провести аналогию с советским временем, когда в Латвию и Эстонию, где не хватало рабочих рук и технических специалистов, направляли людей из других республик, в том числе Украинской ССР. Только сейчас едут сезонные рабочие, — продолжает Носович. — Заявления Хельме, что это какие-то "не такие украинцы", — попытка синхронизировать проукраинскую внешнюю политику с антиукраинской внутренней. Для этнического эстонского националиста на самом деле нет разницы: западный украинец или восточный, "совок" или бандеровец, он украинца от русского не отличит, да и не хочет отличать. Для него это просто неэстонец, который прибыл в его страну и готов перевезти сюда семью. А это угроза".
Политолог полагает, что прибалтийской республике придется пережить кризис национальной идентификации. "Эта страна, как и другие государства Восточной Европы, испытывает искушение развиваться за счет дешевой рабочей силы, которая после Майдана регулярно поступала с Украины. Польша, например, воспользовалась этим и обеспечила рост экономики. Эстония тоже может пойти по этому пути. Но как же тогда строить руками заробитчан Эстонию для эстонцев?" — рассуждает Носович.
Политики в Таллине нашли своеобразный выход: подобно тому, как в 90-х были поражены в правах "нетитульные" граждане, власть усложнит жизнь и трудовым мигрантам, предполагает эксперт. Это противоречит европейским ценностям. Но ведь прибалтийские республики не раз доказывали, что эти самые ценности мало что для них значат.
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Распространение нового коронавирусаМарт ХельмеАндрей ЗаренковЭстонияЛатвияТаллинУкраинаВ мире
Популярные комментарии
Чубатым даже такие же как они русофобы не рады. Доскакались.
5 июня, 09:27
Арсений Новиков
4360001
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