Бывшие заключенные станут фермерами — в Тыве начался необычный проект

МОСКВА, 5 июн — РИА Новости. Бороться с рецидивистами в Тыве решили оригинальным способом — запустили проект "Новая жизнь", который позволяет бывшим заключенным очистить свое имя и даже стать предпринимателями.

Участникам проекта выделяются личные подсобные хозяйства и скот, чтобы начать свое фермерское дело.

В республике почти 70 процентов преступлений носят рецидивный характер, объяснил появление проекта его инициатор — глава региона Шолбан Кара-оол. Причина очевидна — на работу таких людей, как правило, не берут и им приходится добывать деньги так, как они привыкли и умеют. Для того чтобы разорвать этот порочный круг, и запускается этот проект.

Попасть в "Новую жизнь" могут малообеспеченные местные жители до 45 лет с одним или более ребенком, ранее отбывавшие срок.

После конкурсного отбора с участниками заключается социальный контракт на два года. Для них будет организовано дистанционное обучение с 15 по 20 июня. В запланированные краткосрочные курсы основ ведения зоотехнических и ветеринарных правил содержания скота внесены коррективы в связи с введением режима самоизоляции.

"Дадим им скот бесплатно, строительный лес, даже поможем построить дом и кошару. Только трудись честно и расти детишек своих честными. Мне кажется, когда у человека появляется в жизни что-то серьезное и хорошее, какая-то опора и стабильность, он тысячу раз подумает над каждым своим шагом, чтобы не потерять то, чего достиг, не лишить своих родных будущего", — сказал Шолбан Кара-оол.

За эти два года надо будет развить хозяйство. Это не только позволит обеспечить себя и родных на время проекта. По условиям, семья, которая в итоге передала скот в том же количестве, в котором получила, сохраняет себе полученный приплод и животноводческую стоянку.

После этого нажитое хозяйство официально оформляется в налоговом органе, и уже бывший участник "Новой жизни" продолжит работу на общих основаниях как индивидуальный предприниматель.

Сельское хозяйство неслучайно выбрано в качестве адаптации к нормальной жизни — в регионе этой области уделяется особое внимание.

"Село для Тувы — это не только и не столько тип поселения, сколько душа и сердце республики, ее экономика, культура, традиции, образ жизни, вековой уклад. Философия, если хотите. Именно поэтому большинство губернаторских проектов посвящено развитию сельских территорий, повышению качества жизни селян, борьбе с бедностью", — подчеркнул Шолбан Кара-оол.

До 30 мая для участников "Новой жизни" будет приобретен скот. Все животные пройдут ветеринарное исследование.