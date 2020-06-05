Конференция приняла декларацию из 26 принципов, которыми должны руководствоваться все государства в своей деятельности по охране окружающей среды и рациональному использованию природных ресурсов. В декларации впервые было провозглашено, что охрана и оздоровление окружающей среды является первостепенной задачей человечества.

15 декабря 1972 года резолюцией Генеральной Ассамблеи ООН была утверждена Программа ООН по окружающей среде (United Nations Environment Programme, ЮНЕП).

Являясь основным органом ООН в области окружающей среды, ЮНЕП призван обеспечить руководство и содействовать сотрудничеству в интересах окружающей среды.

ЮНЕП возглавляется исполнительным директором в ранге заместителя генерального секретаря ООН. В настоящее время эту должность занимает Ингер Андерсен (Inger Andersen), которая до этого занимала пост генерального директора Международного союза охраны природы (МСОП).

Основным управляющим и нормотворческим органом ЮНЕП является Ассамблея ООН по окружающей среде ЮНЕП, которая объединяет министров экологии со всего мира.

Подготовительная работа в течение года осуществляется Комитетом постоянных представителей. Он собирается не реже четырех раз в год.

Председателем Комитета постоянных представителей является посол и постоянный представитель Румынии в ООН-Окружающая среда Юлия Патаки.

Источниками финансирования ЮНЕП являются ассигнования из регулярного бюджета ООН, Фонд окружающей среды, образованный из добровольных взносов правительств или межправительственных организаций, пожертвованных из неправительственных источников, прочими поступлениями, а также целевые фонды и спонсорские взносы на конкретные мероприятия и услуги по проектам.

Штаб-квартира ЮНЕП расположена в Найроби (Кения).

Всемирный день окружающей среды является важнейшим инструментом ООН для привлечения внимания общественности к проблемам окружающей среды. За время своего существования этот день стал глобальной платформой для информирования общества и широко отмечается во всем мире.

В 2020 году тема Всемирного дня окружающей среды посвящена сохранению биоразнообразия – основы, которая поддерживает жизнь на суше и под водой и влияет на все аспекты здоровья человека. Деятельность человека стала результатом беспрецедентного сокращения уровня биоразнообразия и изменения структуры популяций диких животных. Появление COVID-19 показало, что, разрушая биоразнообразие, мы разрушаем систему, поддерживающую жизнь человека. Чем богаче биоразнообразием экосистема, тем сложнее одному патогену быстро распространяться или доминировать, тогда как утрата биоразнообразия дает возможность патогенам переходить от животных к человеку.

Традиционно во Всемирный день окружающей среды во всем мире проходят мероприятия по уборке территорий, проводятся посвященные теме охраны природы форумы, конференции и т.д. В России с 2008 года 5 июня проводится День эколога.

В 2020 году в связи с неблагоприятной эпидемиологической ситуацией, вызванной распространением коронавирусной инфекции, были отменены все массовые мероприятия и встречи.