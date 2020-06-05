Джуд Лоу, секта и новый Тор. Какие фильмы смотреть онлайн

МОСКВА, 5 июн — РИА Новости, Анна Нехаева. В начале июня онлайн-кинотеатры решили пугать зрителей ужастиками и запутывать загадками. Среди премьер — триллер "Приди ко мне" с Рэффи Кэссиди о таинственной секте в лесу, "Бог грома" про американца со сверхспособностями в норвежской глуши. В "Убийствах по открыткам" Джеффри Дин Морган преследует маньяка, а Блейк Лайвли с Джудом Лоу в "Ритм-секции" мстят плохим парням. О новых фильмах — в материале РИА Новости.
Новая версия "Солнцестояния"
В мистическом триллере "Приди ко мне" режиссер Малгожата Шумовска продолжает исследовать "неудобные" темы и на этот раз рассуждает о сектантстве и зависимых отношениях.
Таинственная община в лесу, состоящая только из женщин и загадочного Пастыря (Михиль Хаусман). Главная героиня, девушка по имени Села (Рэффи Кэссиди), живет здесь с самого рождения, поэтому весь ее мир состоит из этого единственного мужчины и его "жен", "сестер", "дочерей". Со временем Села начинает сомневаться в реальности и правильности происходящего. Естественно, ничего хорошего ей это не приносит.
Интересно, что Кэссиди ("Вокс люкс", "Убийство священного оленя") на момент съемок было 17 лет. Она отлично отыграла сложные диалоги, а ее "стеклянные" глаза по-настоящему пугают на крупных планах.
Если раньше Шумовска рассказывала про принятие себя (фильмы "Тело", "Лицо"), то в "Приди ко мне" пошла дальше. Это попытка посмотреть на секту не просто изнутри, а с позиции жертвы, взбунтовавшейся против устоявшихся правил.
Обычный американец Эрик (Нат Вулф) путешествует по Норвегии в поисках родственников. Но попадает в передрягу, в ходе которой погибает подросток. Эрик оказывается под стражей, а потом — на попечении психолога Кристины.
Она помогает ему сбежать, а затем оба понимают: у героя — сверхъестественные способности. Эрик может управлять природными явлениями, испепелять предметы и путешествовать между мирами.
"Бог грома" вышел 2 июня на Megogo, ivi, Кинопоиск HD, OKKO, iTunes.
Еще один новый фильм, который не только не даст заскучать, но и наверняка пощекочет нервы, — "Убийства по открыткам".
У бывшего американского детектива Джейкоба (Джеффри Дин Морган) убивают дочь. Он летит в Лондон, где это произошло, и подключается к расследованию, обнаруживая, что похожее преступление произошло в Мадриде, а потом в Мюнхене. В Европе появился маньяк.
Выясняется, что перед тем, как найти жертву, убийца анонимно присылал одному из местных журналистов "подсказку" — открытку из музея с репродукцией произведения искусства. Похоже, маньяк повторяет классические сюжеты в своих расправах.
В лучших традициях триллеров гадать о том, кто же убийца, придется до самой развязки.
"Убийства по открыткам" смотрите с 4 июня на ivi, Кинопоиск HD, OKKO.
Другая премьера — триллер "Ритм-секция" по одноименному роману Марка Бернелла.
Семья Стефани (Блейк Лайвли) погибла в автокатастрофе. Проходит три года, а она все не может оправиться, но случайно узнает, что аварию подстроили. Героиня начинает собственное расследование, чтобы найти виновных и совсем не по-женски, очень жестоко им отомстить. Ее напарником станет Йэн Бойд (Джуд Лоу): он так натренирует Стефани, что она превратится в настоящую шпионку под прикрытием.
Сняла картину Рид Морано, работавшая над сериалами "Рассказ служанки", "Миллиарды". А в числе продюсеров ленты — создатели нескольких фильмов о Джеймсе Бонде. В "Ритм-секцию" попало лучшее от этих проектов: немного драмы, загадки, погонь и перестрелок.
"Ритм-секция" выходит 11 июня на Megogo, ivi, Кинопоиск HD, OKKO.
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