Джуд Лоу, секта и новый Тор. Какие фильмы смотреть онлайн

МОСКВА, 5 июн — РИА Новости, Анна Нехаева. В начале июня онлайн-кинотеатры решили пугать зрителей ужастиками и запутывать загадками. Среди премьер — триллер "Приди ко мне" с Рэффи Кэссиди о таинственной секте в лесу, "Бог грома" про американца со сверхспособностями в норвежской глуши. В "Убийствах по открыткам" Джеффри Дин Морган преследует маньяка, а Блейк Лайвли с Джудом Лоу в "Ритм-секции" мстят плохим парням. О новых фильмах — в материале РИА Новости.

Новая версия "Солнцестояния"

В мистическом триллере "Приди ко мне" режиссер Малгожата Шумовска продолжает исследовать "неудобные" темы и на этот раз рассуждает о сектантстве и зависимых отношениях.

Таинственная община в лесу, состоящая только из женщин и загадочного Пастыря (Михиль Хаусман). Главная героиня, девушка по имени Села (Рэффи Кэссиди), живет здесь с самого рождения, поэтому весь ее мир состоит из этого единственного мужчины и его "жен", "сестер", "дочерей". Со временем Села начинает сомневаться в реальности и правильности происходящего. Естественно, ничего хорошего ей это не приносит.

© Capella Film Кадр из фильма "Приди ко мне" © Capella Film Кадр из фильма "Приди ко мне"

Интересно, что Кэссиди ("Вокс люкс", "Убийство священного оленя") на момент съемок было 17 лет. Она отлично отыграла сложные диалоги, а ее "стеклянные" глаза по-настоящему пугают на крупных планах.

Если раньше Шумовска рассказывала про принятие себя (фильмы "Тело", "Лицо"), то в "Приди ко мне" пошла дальше. Это попытка посмотреть на секту не просто изнутри, а с позиции жертвы, взбунтовавшейся против устоявшихся правил.

© Capella Film Кадр из фильма "Приди ко мне" 1 из 6 Кадр из фильма "Приди ко мне" © Capella Film © Capella Film Кэссиди в фильме "Приди ко мне" 2 из 6 Кэссиди в фильме "Приди ко мне" © Capella Film © Capella Film Сцена из фильма "Приди ко мне" 3 из 6 Сцена из фильма "Приди ко мне" © Capella Film © Capella Film Кадр из фильма "Приди ко мне" 4 из 6 Кадр из фильма "Приди ко мне" © Capella Film © Capella Film Кэссиди в фильме "Приди ко мне" 5 из 6 Кэссиди в фильме "Приди ко мне" © Capella Film © Capella Film Хаусман в фильме "Приди ко мне" 6 из 6 Хаусман в фильме "Приди ко мне" © Capella Film 1 из 6 Кадр из фильма "Приди ко мне" © Capella Film 2 из 6 Кэссиди в фильме "Приди ко мне" © Capella Film 3 из 6 Сцена из фильма "Приди ко мне" © Capella Film 4 из 6 Кадр из фильма "Приди ко мне" © Capella Film 5 из 6 Кэссиди в фильме "Приди ко мне" © Capella Film 6 из 6 Хаусман в фильме "Приди ко мне" © Capella Film

Чтобы понять, что получилось, можно представить хоррор "Солнцестояние" и сериал "Рассказ служанки". Местами дико и жутко, но при этом красиво и завораживающе.

"Приди ко мне" доступен онлайн с 1 июня на ivi, Кинопоиск HD, OKKO.

Новый Тор

Андре Овредал уже пугал зрителей в "Страшных историях для рассказа в темноте" и "Демоне внутри", на этот раз он снял "Бог грома" — картину по мотивам мифов Северной Европы.

© Предоставлено кинокомпанией "Вольга" Кадр из фильма "Бог грома" © Предоставлено кинокомпанией "Вольга" Кадр из фильма "Бог грома"

Обычный американец Эрик (Нат Вулф) путешествует по Норвегии в поисках родственников. Но попадает в передрягу, в ходе которой погибает подросток. Эрик оказывается под стражей, а потом — на попечении психолога Кристины.

Она помогает ему сбежать, а затем оба понимают: у героя — сверхъестественные способности. Эрик может управлять природными явлениями, испепелять предметы и путешествовать между мирами.

"Бог грома" вышел 2 июня на Megogo, ivi, Кинопоиск HD, OKKO, iTunes.

© Предоставлено кинокомпанией "Вольга" Вулф в фильме "Бог грома" 1 из 5 Вулф в фильме "Бог грома" © Предоставлено кинокомпанией "Вольга" © Предоставлено кинокомпанией "Вольга" Кадр из фильма "Бог грома" 2 из 5 Кадр из фильма "Бог грома" © Предоставлено кинокомпанией "Вольга" © Предоставлено кинокомпанией "Вольга" Сцена из фильма "Бог грома" 3 из 5 Сцена из фильма "Бог грома" © Предоставлено кинокомпанией "Вольга" © Предоставлено кинокомпанией "Вольга" Момент из фильма "Бог грома" 4 из 5 Момент из фильма "Бог грома" © Предоставлено кинокомпанией "Вольга" © Предоставлено кинокомпанией "Вольга" Кадр из фильма "Бог грома" 5 из 5 Кадр из фильма "Бог грома" © Предоставлено кинокомпанией "Вольга" 1 из 5 Вулф в фильме "Бог грома" © Предоставлено кинокомпанией "Вольга" 2 из 5 Кадр из фильма "Бог грома" © Предоставлено кинокомпанией "Вольга" 3 из 5 Сцена из фильма "Бог грома" © Предоставлено кинокомпанией "Вольга" 4 из 5 Момент из фильма "Бог грома" © Предоставлено кинокомпанией "Вольга" 5 из 5 Кадр из фильма "Бог грома" © Предоставлено кинокомпанией "Вольга"

Странные дела в Европе

Еще один новый фильм, который не только не даст заскучать, но и наверняка пощекочет нервы, — "Убийства по открыткам".

У бывшего американского детектива Джейкоба (Джеффри Дин Морган) убивают дочь. Он летит в Лондон, где это произошло, и подключается к расследованию, обнаруживая, что похожее преступление произошло в Мадриде, а потом в Мюнхене. В Европе появился маньяк.

Выясняется, что перед тем, как найти жертву, убийца анонимно присылал одному из местных журналистов "подсказку" — открытку из музея с репродукцией произведения искусства. Похоже, маньяк повторяет классические сюжеты в своих расправах.

В лучших традициях триллеров гадать о том, кто же убийца, придется до самой развязки.

"Убийства по открыткам" смотрите с 4 июня на ivi, Кинопоиск HD, OKKO.

Не шутите с Блейк

© Megogo Distribution Кадр из фильма "Ритм-секция" © Megogo Distribution Кадр из фильма "Ритм-секция"

Другая премьера — триллер "Ритм-секция" по одноименному роману Марка Бернелла.

Семья Стефани (Блейк Лайвли) погибла в автокатастрофе. Проходит три года, а она все не может оправиться, но случайно узнает, что аварию подстроили. Героиня начинает собственное расследование, чтобы найти виновных и совсем не по-женски, очень жестоко им отомстить. Ее напарником станет Йэн Бойд (Джуд Лоу): он так натренирует Стефани, что она превратится в настоящую шпионку под прикрытием.

© Предоставлено ivi Кадр из фильма "Ритм-секция" 1 из 3 Кадр из фильма "Ритм-секция" © Предоставлено ivi © Предоставлено ivi Лоу и Лайвли в фильме "Ритм-секция" 2 из 3 Лоу и Лайвли в фильме "Ритм-секция" © Предоставлено ivi © Предоставлено ivi Лайвли в фильме "Ритм-секция" 3 из 3 Лайвли в фильме "Ритм-секция" © Предоставлено ivi 1 из 3 Кадр из фильма "Ритм-секция" © Предоставлено ivi 2 из 3 Лоу и Лайвли в фильме "Ритм-секция" © Предоставлено ivi 3 из 3 Лайвли в фильме "Ритм-секция" © Предоставлено ivi

Сняла картину Рид Морано, работавшая над сериалами "Рассказ служанки", "Миллиарды". А в числе продюсеров ленты — создатели нескольких фильмов о Джеймсе Бонде. В "Ритм-секцию" попало лучшее от этих проектов: немного драмы, загадки, погонь и перестрелок.