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Культура
2020-06-05T13:13
https://ria.ru/20200605/1572367115.html
Джуд Лоу, секта и новый Тор. Какие фильмы смотреть онлайн
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e4/06/02/1572366752_0:0:3070:1727_1036x0_80_0_0_cb3a1fcf8ed140fefae92e35c900a048.jpg
РИА Новости

Джуд Лоу, секта и новый Тор. Какие фильмы смотреть онлайн

08:00 05.06.2020 (обновлено: 13:13 05.06.2020)
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© Предоставлено iviКадр из фильма "Ритм-секция"
Кадр из фильма Ритм-секция
© Предоставлено ivi
МОСКВА, 5 июн — РИА Новости, Анна Нехаева. В начале июня онлайн-кинотеатры решили пугать зрителей ужастиками и запутывать загадками. Среди премьер — триллер "Приди ко мне" с Рэффи Кэссиди о таинственной секте в лесу, "Бог грома" про американца со сверхспособностями в норвежской глуши. В "Убийствах по открыткам" Джеффри Дин Морган преследует маньяка, а Блейк Лайвли с Джудом Лоу в "Ритм-секции" мстят плохим парням. О новых фильмах — в материале РИА Новости.

Новая версия "Солнцестояния"

В мистическом триллере "Приди ко мне" режиссер Малгожата Шумовска продолжает исследовать "неудобные" темы и на этот раз рассуждает о сектантстве и зависимых отношениях.
Таинственная община в лесу, состоящая только из женщин и загадочного Пастыря (Михиль Хаусман). Главная героиня, девушка по имени Села (Рэффи Кэссиди), живет здесь с самого рождения, поэтому весь ее мир состоит из этого единственного мужчины и его "жен", "сестер", "дочерей". Со временем Села начинает сомневаться в реальности и правильности происходящего. Естественно, ничего хорошего ей это не приносит.
© Capella FilmКадр из фильма "Приди ко мне"
Кадр из фильма Приди ко мне
© Capella Film
Кадр из фильма "Приди ко мне"
Интересно, что Кэссиди ("Вокс люкс", "Убийство священного оленя") на момент съемок было 17 лет. Она отлично отыграла сложные диалоги, а ее "стеклянные" глаза по-настоящему пугают на крупных планах.
Если раньше Шумовска рассказывала про принятие себя (фильмы "Тело", "Лицо"), то в "Приди ко мне" пошла дальше. Это попытка посмотреть на секту не просто изнутри, а с позиции жертвы, взбунтовавшейся против устоявшихся правил.
© Capella Film

Кадр из фильма "Приди ко мне"

Кадр из фильма Приди ко мне
1 из 6

Кадр из фильма "Приди ко мне"

© Capella Film
© Capella Film

Кэссиди в фильме "Приди ко мне"

Кадр из фильма Приди ко мне
2 из 6

Кэссиди в фильме "Приди ко мне"

© Capella Film
© Capella Film

Сцена из фильма "Приди ко мне"

Кадр из фильма Приди ко мне
3 из 6

Сцена из фильма "Приди ко мне"

© Capella Film
© Capella Film

Кадр из фильма "Приди ко мне"

Кадр из фильма Приди ко мне
4 из 6

Кадр из фильма "Приди ко мне"

© Capella Film
© Capella Film

Кэссиди в фильме "Приди ко мне"

Кадр из фильма Приди ко мне
5 из 6

Кэссиди в фильме "Приди ко мне"

© Capella Film
© Capella Film

Хаусман в фильме "Приди ко мне"

Кадр из фильма Приди ко мне
6 из 6

Хаусман в фильме "Приди ко мне"

© Capella Film
1 из 6

Кадр из фильма "Приди ко мне"

© Capella Film
2 из 6

Кэссиди в фильме "Приди ко мне"

© Capella Film
3 из 6

Сцена из фильма "Приди ко мне"

© Capella Film
4 из 6

Кадр из фильма "Приди ко мне"

© Capella Film
5 из 6

Кэссиди в фильме "Приди ко мне"

© Capella Film
6 из 6

Хаусман в фильме "Приди ко мне"

© Capella Film
Чтобы понять, что получилось, можно представить хоррор "Солнцестояние" и сериал "Рассказ служанки". Местами дико и жутко, но при этом красиво и завораживающе.
"Приди ко мне" доступен онлайн с 1 июня на ivi, Кинопоиск HD, OKKO.

Новый Тор

Андре Овредал уже пугал зрителей в "Страшных историях для рассказа в темноте" и "Демоне внутри", на этот раз он снял "Бог грома" — картину по мотивам мифов Северной Европы.
© Предоставлено кинокомпанией "Вольга"Кадр из фильма "Бог грома"
Кадр из фильма Бог грома
© Предоставлено кинокомпанией "Вольга"
Кадр из фильма "Бог грома"
Обычный американец Эрик (Нат Вулф) путешествует по Норвегии в поисках родственников. Но попадает в передрягу, в ходе которой погибает подросток. Эрик оказывается под стражей, а потом — на попечении психолога Кристины.
Она помогает ему сбежать, а затем оба понимают: у героя — сверхъестественные способности. Эрик может управлять природными явлениями, испепелять предметы и путешествовать между мирами.
"Бог грома" вышел 2 июня на Megogo, ivi, Кинопоиск HD, OKKO, iTunes.
© Предоставлено кинокомпанией "Вольга"

Вулф в фильме "Бог грома"

Кадр из фильма Бог грома
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Вулф в фильме "Бог грома"

© Предоставлено кинокомпанией "Вольга"
© Предоставлено кинокомпанией "Вольга"Кадр из фильма "Бог грома"
Кадр из фильма Бог грома
2 из 5
Кадр из фильма "Бог грома"
© Предоставлено кинокомпанией "Вольга"
© Предоставлено кинокомпанией "Вольга"

Сцена из фильма "Бог грома"

Кадр из фильма Бог грома
3 из 5

Сцена из фильма "Бог грома"

© Предоставлено кинокомпанией "Вольга"
© Предоставлено кинокомпанией "Вольга"

Момент из фильма "Бог грома"

Кадр из фильма Бог грома
4 из 5

Момент из фильма "Бог грома"

© Предоставлено кинокомпанией "Вольга"
© Предоставлено кинокомпанией "Вольга"Кадр из фильма "Бог грома"
Кадр из фильма Бог грома
5 из 5
Кадр из фильма "Бог грома"
© Предоставлено кинокомпанией "Вольга"
1 из 5

Вулф в фильме "Бог грома"

© Предоставлено кинокомпанией "Вольга"
2 из 5
Кадр из фильма "Бог грома"
© Предоставлено кинокомпанией "Вольга"
3 из 5

Сцена из фильма "Бог грома"

© Предоставлено кинокомпанией "Вольга"
4 из 5

Момент из фильма "Бог грома"

© Предоставлено кинокомпанией "Вольга"
5 из 5
Кадр из фильма "Бог грома"
© Предоставлено кинокомпанией "Вольга"

Странные дела в Европе

Еще один новый фильм, который не только не даст заскучать, но и наверняка пощекочет нервы, — "Убийства по открыткам".
У бывшего американского детектива Джейкоба (Джеффри Дин Морган) убивают дочь. Он летит в Лондон, где это произошло, и подключается к расследованию, обнаруживая, что похожее преступление произошло в Мадриде, а потом в Мюнхене. В Европе появился маньяк.
Выясняется, что перед тем, как найти жертву, убийца анонимно присылал одному из местных журналистов "подсказку" — открытку из музея с репродукцией произведения искусства. Похоже, маньяк повторяет классические сюжеты в своих расправах.
В лучших традициях триллеров гадать о том, кто же убийца, придется до самой развязки.
"Убийства по открыткам" смотрите с 4 июня на ivi, Кинопоиск HD, OKKO.

Не шутите с Блейк

© Megogo DistributionКадр из фильма "Ритм-секция"
Кадр из фильма Ритм-секция
© Megogo Distribution
Кадр из фильма "Ритм-секция"
Другая премьера — триллер "Ритм-секция" по одноименному роману Марка Бернелла.
Семья Стефани (Блейк Лайвли) погибла в автокатастрофе. Проходит три года, а она все не может оправиться, но случайно узнает, что аварию подстроили. Героиня начинает собственное расследование, чтобы найти виновных и совсем не по-женски, очень жестоко им отомстить. Ее напарником станет Йэн Бойд (Джуд Лоу): он так натренирует Стефани, что она превратится в настоящую шпионку под прикрытием.
© Предоставлено iviКадр из фильма "Ритм-секция"
Кадр из фильма Ритм-секция
1 из 3
Кадр из фильма "Ритм-секция"
© Предоставлено ivi
© Предоставлено ivi

Лоу и Лайвли в фильме "Ритм-секция"

Кадр из фильма Ритм-секция
2 из 3

Лоу и Лайвли в фильме "Ритм-секция"

© Предоставлено ivi
© Предоставлено ivi

Лайвли в фильме "Ритм-секция"

Кадр из фильма Ритм-секция
3 из 3

Лайвли в фильме "Ритм-секция"

© Предоставлено ivi
1 из 3
Кадр из фильма "Ритм-секция"
© Предоставлено ivi
2 из 3

Лоу и Лайвли в фильме "Ритм-секция"

© Предоставлено ivi
3 из 3

Лайвли в фильме "Ритм-секция"

© Предоставлено ivi
Сняла картину Рид Морано, работавшая над сериалами "Рассказ служанки", "Миллиарды". А в числе продюсеров ленты — создатели нескольких фильмов о Джеймсе Бонде. В "Ритм-секцию" попало лучшее от этих проектов: немного драмы, загадки, погонь и перестрелок.
"Ритм-секция" выходит 11 июня на Megogo, ivi, Кинопоиск HD, OKKO.
Кадр из фильма Настоящие боссы
21 мая, 08:00Культура
Кино недели: что смотреть онлайн
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КультураСамоизоляцияКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19фильмы неделичто посмотретьБлейк ЛайвлиКино и сериалыДжуд ЛоуДжеймс БондМадрид (город)НорвегияМюнхен
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