Санкции США не смогут остановить "Северный поток – 2", считает политолог

МОСКВА, 4 июн – РИА Новости. Проект газопровода "Северный поток 2" будет достроен, несмотря на возможные санкции США против страховых компаний судов, работающих на прокладке трубы, заявил РИА Новости российский политолог Андрей Суздальцев.
Законопроект о санкциях против "Северного потока 2" ранее был внесен в сенат США. Он предлагает вводить санкции против страховых компаний судов, работающих на прокладке газопровода. Документ поддержали пять сенаторов от обеих партий, включая влиятельного сенатора от Техаса Теда Круза.
"Вопрос о достройке газопровода превратился у них в фетиш: считается, что если США не добьются закрытия этого проекта, это нанесет колоссальный ущерб позициям Соединенных Штатов в Европе, то есть ставится под вопрос, может ли Вашингтон реально контролировать Европу, особенно ее энергетический сектор", - сказал Суздальцев.
По его словам, США провели "колоссальную работу" по поиску зацепок, чтобы не дать достроить последние 100 километров газопровода. "Стороны готовятся к схватке, но нет сомнения, что мы достроим "Северный поток 2". Россия подготовилась: судно, работающее на прокладке, зарегистрировано в одном из фондов, для которых не страшны какие-либо санкции", - заявил собеседник агентства.
Кроме того, по словам эксперта, страхование может быть проведено в российских компаниях, на которые санкции также не повлияют.
"За вводом в эксплуатацию газопровода стоит Германия. Она хоть и находится под американским контролем, в целом от нее будет поддержка или по крайней мере невмешательство", - резюмировал Суздальцев.
"Северный поток 2" предполагает строительство двух ниток газопровода общей мощностью 55 миллиардов кубометров газа в год от побережья России через Балтийское море до Германии. Против проекта активно выступают США, продвигающие в ЕС свой сжиженный природный газ, а также Украина и ряд европейских стран. Штаты в декабре ввели санкции против проекта, потребовав от компаний, ведущих прокладку, немедленно прекратить строительство. Швейцарская Allseas практически сразу заявила о приостановке прокладки газопровода.
30 сентября 2019, 11:18"Северный поток — 2"