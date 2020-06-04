Санкции США не смогут остановить "Северный поток – 2", считает политолог

По его словам, США провели "колоссальную работу" по поиску зацепок, чтобы не дать достроить последние 100 километров газопровода. "Стороны готовятся к схватке, но нет сомнения, что мы достроим "Северный поток 2". Россия подготовилась: судно, работающее на прокладке, зарегистрировано в одном из фондов, для которых не страшны какие-либо санкции", - заявил собеседник агентства.