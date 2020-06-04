Всероссийский конкурс СМИ "Экономическое возрождение России"

- президент ТПП РФ Сергей КАТЫРИН;- генеральный директор МИА "Россия сегодня" Дмитрий КИСЕЛЕВ;- председатель Союза журналистов России Владимир СОЛОВЬЕВ;- председатель Комитета Государственной Думы РФ по информационной политике, информационным технологиям и связи Александр ХИНШТЕЙН;- депутаты Государственной Думы РФ Евгений РЕВЕНКО, Валерий СКРУГ, Владимира КАТЕНЕВ;- председатель Комитета ТПП РФ по предпринимательству в сфере медиакоммуникаций, руководитель телевизионного синдиката "СТП медиа" Игорь ПОТОЦКИЙ;- декан Факультета журналистики МГУ им. М.В. Ломоносова Елена ВАРТАНОВА;- главный редактор газеты "Экономика и жизнь" Татьяна ИВАНОВА;- главный редактор ИД "Бизнес Диалог Медиа" Мария СУВОРОВСКАЯ;- главный редактор региональных программ телекомпании "Общественное телевидение России" Сергей ЛОМАКИН;- генеральный директор ООО "ФестМедиаИнвест" Федор ЩЕРБАКОВ.В рамках мероприятия пройдет мастер-класс "Трансформация деловых СМИ". На нем будут обсуждаться новые тенденции в развитии средств массовой информации, мультимедийные форматы редакций, роль и задачи деловых СМИ в освещении непростых экономических процессов в стране, а также тяжелое положение отрасли в связи с ограничениями, введенными из-за распространения коронавирусной инфекции.