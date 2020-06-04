Всероссийский конкурс СМИ "Экономическое возрождение России"

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К участию приглашены:
- президент ТПП РФ Сергей КАТЫРИН;
- генеральный директор МИА "Россия сегодня" Дмитрий КИСЕЛЕВ;
- председатель Союза журналистов России Владимир СОЛОВЬЕВ;
- председатель Комитета Государственной Думы РФ по информационной политике, информационным технологиям и связи Александр ХИНШТЕЙН;
- депутаты Государственной Думы РФ Евгений РЕВЕНКО, Валерий СКРУГ, Владимира КАТЕНЕВ;
- председатель Комитета ТПП РФ по предпринимательству в сфере медиакоммуникаций, руководитель телевизионного синдиката "СТП медиа" Игорь ПОТОЦКИЙ;
- декан Факультета журналистики МГУ им. М.В. Ломоносова Елена ВАРТАНОВА;
- главный редактор газеты "Экономика и жизнь" Татьяна ИВАНОВА;
- главный редактор ИД "Бизнес Диалог Медиа" Мария СУВОРОВСКАЯ;
- главный редактор региональных программ телекомпании "Общественное телевидение России" Сергей ЛОМАКИН;
- генеральный директор ООО "ФестМедиаИнвест" Федор ЩЕРБАКОВ.
В рамках мероприятия пройдет мастер-класс "Трансформация деловых СМИ". На нем будут обсуждаться новые тенденции в развитии средств массовой информации, мультимедийные форматы редакций, роль и задачи деловых СМИ в освещении непростых экономических процессов в стране, а также тяжелое положение отрасли в связи с ограничениями, введенными из-за распространения коронавирусной инфекции.
Обращаем Ваше внимание, что в связи с эпидемиологической ситуацией и в целях максимального снижения рисков распространения коронавируса все мероприятия проходят в онлайн-режиме.
К участию приглашены:
- президент ТПП РФ Сергей КАТЫРИН;
- генеральный директор МИА "Россия сегодня" Дмитрий КИСЕЛЕВ;
- председатель Союза журналистов России Владимир СОЛОВЬЕВ;
- председатель Комитета Государственной Думы РФ по информационной политике, информационным технологиям и связи Александр ХИНШТЕЙН;
- депутаты Государственной Думы РФ Евгений РЕВЕНКО, Валерий СКРУГ, Владимира КАТЕНЕВ;
- председатель Комитета ТПП РФ по предпринимательству в сфере медиакоммуникаций, руководитель телевизионного синдиката "СТП медиа" Игорь ПОТОЦКИЙ;
- декан Факультета журналистики МГУ им. М.В. Ломоносова Елена ВАРТАНОВА;
- главный редактор газеты "Экономика и жизнь" Татьяна ИВАНОВА;
- главный редактор ИД "Бизнес Диалог Медиа" Мария СУВОРОВСКАЯ;
- главный редактор региональных программ телекомпании "Общественное телевидение России" Сергей ЛОМАКИН;
- генеральный директор ООО "ФестМедиаИнвест" Федор ЩЕРБАКОВ.
В рамках мероприятия пройдет мастер-класс "Трансформация деловых СМИ". На нем будут обсуждаться новые тенденции в развитии средств массовой информации, мультимедийные форматы редакций, роль и задачи деловых СМИ в освещении непростых экономических процессов в стране, а также тяжелое положение отрасли в связи с ограничениями, введенными из-за распространения коронавирусной инфекции.
Обращаем Ваше внимание, что в связи с эпидемиологической ситуацией и в целях максимального снижения рисков распространения коронавируса все мероприятия проходят в онлайн-режиме.
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