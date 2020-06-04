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2020-06-04T19:19
https://ria.ru/20200604/1572485262.html
МЧС предупредило москвичей о грозе и сильном ветре в четверг
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РИА Новости

МЧС предупредило москвичей о грозе и сильном ветре в четверг

19:19 04.06.2020
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© РИА Новости / Алексей Филиппов / Перейти в фотобанкМужчина гуляет в Центральном парке культуры и отдыха имени Горького
Мужчина гуляет в Центральном парке культуры и отдыха имени Горького
© РИА Новости / Алексей Филиппов
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 4 июн - РИА Новости. Столичный главк МЧС распространил в четверг экстренное предупреждение о грозе и ветре с порывами до 17 метров в секунду в течение дня.
"По прогнозам синоптиков Росгидромет, до конца суток 4 июня 2020 года в Москве ожидается сильный ливень, местами очень сильный дождь. В отдельных районах гроза, град, усиление ветра с порывами до 12-17 метров в секунду" - говорится в сообщении пресс-службы ведомства.
В связи с этим МЧС рекомендует по возможности отказаться от поездок на личном транспорте. Управляя автомобилем, необходимо соблюдать скоростной режим и дистанцию.
"Грозы резко ухудшают видимость на дороге, что может привести к ДТП", - уточнили в МЧС.
Находясь на улице, следует укрыться в капитальных строениях, обходить рекламные щиты и шаткие конструкции, не укрываться под деревьями. Ведомство рекомендует парковать автомобили вдали от деревьев и слабо укрепленных конструкций, быть внимательными и осторожными, не оставлять детей без присмотра.
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Федеральная служба по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды (Росгидромет)МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)МоскваОбщество
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