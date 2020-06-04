МЧС предупредило москвичей о грозе и сильном ветре в четверг

МОСКВА, 4 июн - РИА Новости. Столичный главк Столичный главк МЧС распространил в четверг экстренное предупреждение о грозе и ветре с порывами до 17 метров в секунду в течение дня.

"По прогнозам синоптиков Росгидромет , до конца суток 4 июня 2020 года в Москве ожидается сильный ливень, местами очень сильный дождь. В отдельных районах гроза, град, усиление ветра с порывами до 12-17 метров в секунду" - говорится в сообщении пресс-службы ведомства.

В связи с этим МЧС рекомендует по возможности отказаться от поездок на личном транспорте. Управляя автомобилем, необходимо соблюдать скоростной режим и дистанцию.

"Грозы резко ухудшают видимость на дороге, что может привести к ДТП", - уточнили в МЧС.