Россия может ответить на решение Киева по аренде земельных участков

МОСКВА, 4 июн - РИА Новости. Москва оставляет за собой право на ответные меры после недружественного решения Киева о расторжении с российской дипмиссией договоров аренды на земельные участки, говорится в заявлении МИД РФ.
Двадцать седьмого мая Киевская городская государственная администрация уведомила посольство РФ на Украине о том, что Киевский городской совет принял решение о расторжении договоров аренды на три земельных участка, расположенных в Киеве и предназначавшихся для строительства жилого здания, гаража, помещений консульского отдела и резиденции посла.
В министерстве иностранных дел напомнили, что договоры аренды были заключены в 1999 году во исполнение соглашения между правительством РФ и кабмином Украины об условиях размещения и обслуживания дипломатических представительств РФ на Украине и Украины в РФ от 19 ноября 1998 года, в отношении которого украинская сторона подтвердила, что "каждый действующий договор является обязательным для его участников и должен добросовестно выполняться".
"Мы незамедлительно направили в МИД Украины ноту, в которой выразили несогласие с решениями Киевского городского совета и настоятельно попросили украинскую сторону дать им официальную оценку", - сообщили в российском внешнеполитическом ведомстве.
В министерстве отметили, что Киев, нарушая общепринятые нормы дипломатического поведения, не должен забывать о принципе взаимности, который лежит в основе взаимоотношений цивилизованных стран.
"Перед лицом недружественных действий Киева российская сторона оставляет за собой право на соответствующие ответные меры", - подчеркивается в заявлении.