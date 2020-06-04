Россия может ответить на решение Киева по аренде земельных участков

В министерстве иностранных дел напомнили, что договоры аренды были заключены в 1999 году во исполнение соглашения между правительством РФ и кабмином Украины об условиях размещения и обслуживания дипломатических представительств РФ на Украине и Украины в РФ от 19 ноября 1998 года, в отношении которого украинская сторона подтвердила, что "каждый действующий договор является обязательным для его участников и должен добросовестно выполняться".