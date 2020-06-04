Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2020-06-04T18:05
https://ria.ru/20200604/1572478981.html
ПНС Ливии не намерено вести переговоры с Хафтаром
https://cdn24.img.ria.ru/images/149842/89/1498428908_0:0:1920:1080_1036x0_80_0_0_caffa06de7f0a691ad8a31d966cd9b04.jpg
РИА Новости

ПНС Ливии не намерено вести переговоры с Хафтаром

17:55 04.06.2020 (обновлено: 18:05 04.06.2020)
514
© Фото : Виталий Зайцев Глава президентского совета Ливии Файез Саррадж
Глава президентского совета Ливии Файез Саррадж
© Фото : Виталий Зайцев
АНКАРА, 4 июн - РИА Новости. Правительство национального согласия (ПНС) Ливии не намерено вести переговоры с главой Ливийской национальной армии Халифой Хафтаром, заявил глава ПНС Файез Саррадж в четверг.
Саррадж прибыл в Анкару с однодневным рабочим визитом и провел переговоры с президентом Турции Тайипом Эрдоганом.
"Хафтар, который совершает военное преступление, должен понести заслуженное наказание. Я говорю путчистам: это начало вашего конца. Уберите руки от Ливии. Мы не остановимся, пока не покончим с врагом. Мы не дадим их главарю возможности к переговорам, мы считаем его нелегитимным", - сказал Саррадж на пресс-конференции в Анкаре.
Он поблагодарил Турцию и Эрдогана за поддержку, оказанную ПНС в борьбе против Хафтара, и добавил, что хотел бы, чтобы турецкие компании продолжали работать в Ливии.
Боец правительства национального согласия Ливии запускает ракеты с позиции около города Гарабулли в направлении города Тархуна, удерживаемого Ливийской национальной армией
Вчера, 14:21
Силы ПНС Ливии объявили о полном контроле над Триполи
После свержения и убийства ливийского лидера Муамара Каддафи в 2011 году Ливия фактически перестала функционировать как единое государство. Сейчас в стране царит двоевластие. На востоке заседает избранный народом парламент, а на западе, в столице Триполи, правит сформированное при поддержке ООН и Евросоюза Правительство национального согласия во главе с Сарраджем. Власти восточной части страны действуют независимо от Триполи и сотрудничают с Ливийской национальной армией во главе с маршалом Хафтаром, который с апреля 2019 года не прекращает попыток захватить Триполи.
В Берлине 19 января прошла международная конференция по Ливии с участием России, США, Турции, Египта и ряда других стран, а также ЕС и ООН. Главным итогом конференции стал призыв ее участников к прекращению огня в Ливии и обязательство воздержаться от вмешательства в конфликт, соблюдая эмбарго на поставку вооружений сторонам. Кроме того, участники встречи предложили создать комитет по контролю за выполнением договоренности о прекращении огня.
Здание Министерства иностранных дел РФ
Вчера, 16:21
Москва глубоко обеспокоена событиями на западе Ливии
720125
Обсудить 0
ЕвросоюзООНСШАПравительство национального согласия Ливии (ПНС)Файез ас-СарраджХалифа ХафтарЛивияВ мире
Рекомендуем
Командующий национальной армией Ливии Халифа Хафтар
Армия Хафтара передислоцировала силы за пределами Триполи
Дипломат, заведующий кафедрой международных отношений и дипломатии Московского гуманитарного университета Николай Платошкин
СК возбудил уголовное дело против Николая Платошкина
Боец правительства национального согласия Ливии запускает ракеты с позиции около города Гарабулли в направлении города Тархуна, удерживаемого Ливийской национальной армией
Силы ПНС Ливии объявили о полном контроле над Триполи
Военный конвой США в Сирии
США продолжают незаконно завозить грузы в Сирию, заявила Захарова
Cирийские средства противовозду. 21 января 2019
ПВО Сирии отразили атаку со стороны Израиля
Фрагменты труб для строительства газопровода Северный поток-2 в окрестностях города Любмин
Nord Stream 2 AG прокомментировал проект новых санкций США
Комплекс ПВО Patriot израильской армии
Израильская армия не стала комментировать сообщения об ударе по Сирии
Участок строительства газопровода Северный поток — 2 в Ленинградской области
В сенат США внесли проект новых санкций против "Северного потока — 2"
Здание Госдепартамента США в Вашингтоне
В Госдепе заявили, что Россия "должна уйти" с Ближнего Востока
Изъятие денег во время обыска на даче матери белорусского блогера Тихановского
На даче матери белорусского блогера Тихановского нашли 900 тысяч долларов
Cтрингер Ruptly Набиль Хассан аль-Каити
В Йемене убили стрингера Ruptly
Коронавирус COVID-19
Врачи нашли связь между уровнем витамина K и осложнениями от COVID-19
Рабочий на участке строительства газопровода Северный поток-2 в Ленинградской области
В России оценили шансы достроить "Северный поток — 2" после новых санкций
Здание посольства Российской Федерации в Киеве
Россия может ответить на решение Киева по аренде земельных участков
Флаг Тайваня
Эксперт спрогнозировал развитие конфликта США и Китая вокруг Тайваня
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
01:54Застрявшие в Уругвае россияне вернутся на родину рейсом из Буэнос-Айреса
01:51В посольство России в Буэнос-Айресе поступило сообщение о минировании
01:40Врач предупредил об опасности отекших век
01:40Дела трех обвиняемых в убийстве афроамериканца в США передали в суд
01:16Российские музыканты написали более тысячи песен про коронавирус
01:04Обломки взорвавшегося бака "Фрегата" разлетелись на тысячи километров
01:00AstraZeneca вдвое увеличила мощности по производству вакцины от COVID-19
00:54Мексиканская армия изъяла десять тонн наркотиков у границы с США
00:50Солист "Иванушек" рассказал о романе с Жанной Фриске
00:50Кадыров опроверг слухи о заболевании вице-премьера Чечни
00:42Часть военных остаются в районе Вашингтона
00:40Эксперт назвал возможную причину убийства стрингера Ruptly в Йемене
00:25Помпео прокомментировал новые требования NASDAQ к компаниям
00:19Разлив топлива в Норильске засняли из космоса
00:16США выделили ряду стран $180 миллионов на приобретение аппаратов ИВЛ
00:14Эксперты рассказали, как коронавирус повлиял на сбережения россиян
00:09Мечети Духовного управления мусульман в Москве 5 июня будут закрыты
00:09В РВИО объяснили, почему Франции дали оккупировать Германию в 1945 году
00:05В Москве за сутки умерли 57 пациентов с коронавирусом
23:46Facebook по ошибке пометил пост RT Deutsch о больнице в Уфе как фейк
Лента новостейМолния