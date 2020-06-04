ПНС Ливии не намерено вести переговоры с Хафтаром

"Хафтар, который совершает военное преступление, должен понести заслуженное наказание. Я говорю путчистам: это начало вашего конца. Уберите руки от Ливии. Мы не остановимся, пока не покончим с врагом. Мы не дадим их главарю возможности к переговорам, мы считаем его нелегитимным", - сказал Саррадж на пресс-конференции в Анкаре.