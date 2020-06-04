ПНС Ливии не намерено вести переговоры с Хафтаром

АНКАРА, 4 июн - РИА Новости. Правительство национального согласия (ПНС) Ливии не намерено вести переговоры с главой Ливийской национальной армии Халифой Хафтаром, заявил глава ПНС Файез Саррадж в четверг.
"Хафтар, который совершает военное преступление, должен понести заслуженное наказание. Я говорю путчистам: это начало вашего конца. Уберите руки от Ливии. Мы не остановимся, пока не покончим с врагом. Мы не дадим их главарю возможности к переговорам, мы считаем его нелегитимным", - сказал Саррадж на пресс-конференции в Анкаре.
Он поблагодарил Турцию и Эрдогана за поддержку, оказанную ПНС в борьбе против Хафтара, и добавил, что хотел бы, чтобы турецкие компании продолжали работать в Ливии.
После свержения и убийства ливийского лидера Муамара Каддафи в 2011 году Ливия фактически перестала функционировать как единое государство. Сейчас в стране царит двоевластие. На востоке заседает избранный народом парламент, а на западе, в столице Триполи, правит сформированное при поддержке ООН и Евросоюза Правительство национального согласия во главе с Сарраджем. Власти восточной части страны действуют независимо от Триполи и сотрудничают с Ливийской национальной армией во главе с маршалом Хафтаром, который с апреля 2019 года не прекращает попыток захватить Триполи.
В Берлине 19 января прошла международная конференция по Ливии с участием России, США, Турции, Египта и ряда других стран, а также ЕС и ООН. Главным итогом конференции стал призыв ее участников к прекращению огня в Ливии и обязательство воздержаться от вмешательства в конфликт, соблюдая эмбарго на поставку вооружений сторонам. Кроме того, участники встречи предложили создать комитет по контролю за выполнением договоренности о прекращении огня.