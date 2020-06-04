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Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево
Распространение нового коронавируса
2020-06-04T17:47
https://ria.ru/20200604/1572478389.html
В Ростовской области отменили пропуска для работающих
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e4/04/03/1569548682_0:0:3072:1728_1036x0_80_0_0_7a633b1e71f698b3b9a5148704619112.jpg
РИА Новости

В Ростовской области отменили пропуска для работающих

17:47 04.06.2020
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© РИА Новости / Сергей Пивоваров / Перейти в фотобанкСотрудник полиции проверяет документы у прохожих во время патрулирования улиц в целях выявления нарушителей режима самоизоляции в Ростове-на-Дону
Сотрудник полиции проверяет документы у прохожих во время патрулирования улиц в целях выявления нарушителей режима самоизоляции в Ростове-на-Дону
© РИА Новости / Сергей Пивоваров
Перейти в фотобанк
РОСТОВ-НА-ДОНУ, 4 июн - РИА Новости. Справки и разрешения для поездки на работу и обратно отменили в Ростовской области, сообщает правительство региона.
"В соответствии с внесенными поправками из постановления регионального правительства №272 исключены положения о необходимости иметь при следовании к месту работы и обратно справку или разрешение установленного образца", - говорится в сообщении.
Упразднение этих временных документов – один из шагов, направленных на дальнейшее смягчение ограничений в Ростовской области.
При этом в регионе сохраняется режим самоизоляции, запрещены развлекательные, культурные, спортивные, выставочные и другие мероприятия с участием граждан. Также действует запрет на работу организаций общественного питания, салонов красоты, парикмахерских, косметических, массажных и СПА-салонов, фитнес-центров.
Перейти к следующему этапу снятия ограничений пока не позволяет санитарно-эпидемиологическая обстановка в регионе.
В Ростовской области зарегистрировано на сегодняшний день 5557 инфицированных COVID-19. Коэффициент распространения инфекции составляет 1,28.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19Ростовская областьОбщество
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