В Ростовской области отменили пропуска для работающих

Сотрудник полиции проверяет документы у прохожих во время патрулирования улиц в целях выявления нарушителей режима самоизоляции в Ростове-на-Дону

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 4 июн - РИА Новости. Справки и разрешения для поездки на работу и обратно отменили в Справки и разрешения для поездки на работу и обратно отменили в Ростовской области , сообщает правительство региона.

"В соответствии с внесенными поправками из постановления регионального правительства №272 исключены положения о необходимости иметь при следовании к месту работы и обратно справку или разрешение установленного образца", - говорится в сообщении.

Упразднение этих временных документов – один из шагов, направленных на дальнейшее смягчение ограничений в Ростовской области.

При этом в регионе сохраняется режим самоизоляции, запрещены развлекательные, культурные, спортивные, выставочные и другие мероприятия с участием граждан. Также действует запрет на работу организаций общественного питания, салонов красоты, парикмахерских, косметических, массажных и СПА-салонов, фитнес-центров.

Перейти к следующему этапу снятия ограничений пока не позволяет санитарно-эпидемиологическая обстановка в регионе.

В Ростовской области зарегистрировано на сегодняшний день 5557 инфицированных COVID-19. Коэффициент распространения инфекции составляет 1,28.