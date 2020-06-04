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Новости Подмосковья
2020-06-04T17:32
https://ria.ru/20200604/1572477072.html
Более 1,8 млн тонн отходов направили в Подмосковье на вторпереработку
https://cdn24.img.ria.ru/images/156253/85/1562538537_0:0:3054:1718_1036x0_80_0_0_8394b82962831d9d717375eca6a953f4.jpg
РИА Новости

Более 1,8 млн тонн отходов направили в Подмосковье на вторпереработку

17:32 04.06.2020
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© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в фотобанкСотрудник предприятия по переработке отходов в Подмосковье
Сотрудник предприятия по переработке отходов в Подмосковье
© РИА Новости / Максим Блинов
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 4 июн – РИА Новости. Свыше 1,8 миллиона тонн бытовых отходов было направлено в Московскую область на вторичную переработку с начала "мусорной реформы", говорится в сообщении пресс-службы министерства ЖКХ Подмосковья.
"Важной частью новой структуры является создание на территории Московской области современных комплексов по переработке отходов.  На сегодняшний день введено в эксплуатацию семь современных объектов, шесть из которых работают на полную мощность. Восьмой по счету комплекс будет введен в строй уже в ближайшие несколько дней", - приводятся слова министра ЖКХ Московской области Антона Велиховского.
Он добавил, что до конца 2020 года объем переработанных отходов составит должен составить около 3 миллионов тонн.
"Современное оборудование при должной морфологии позволяет извлекать более 55% из входящего потока твердых коммунальных отходов, в том числе 20% вторичных материальных ресурсов, которые имеют товарную ценность и могут быть вовлечены в повторный хозяйственный оборот и 35% отходов, пригодных для компостирования, из которых можно получить технический грунт, пригодный для благоустройства территорий", - добавил Велиховский.
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Новости ПодмосковьяМосковская область (Подмосковье)Экономика
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