Более 1,8 млн тонн отходов направили в Подмосковье на вторпереработку

"Важной частью новой структуры является создание на территории Московской области современных комплексов по переработке отходов. На сегодняшний день введено в эксплуатацию семь современных объектов, шесть из которых работают на полную мощность. Восьмой по счету комплекс будет введен в строй уже в ближайшие несколько дней", - приводятся слова министра ЖКХ Московской области Антона Велиховского.