Более 1,8 млн тонн отходов направили в Подмосковье на вторпереработку

МОСКВА, 4 июн – РИА Новости. Свыше 1,8 миллиона тонн бытовых отходов было направлено в Московскую область на вторичную переработку с начала "мусорной реформы", говорится в сообщении пресс-службы министерства ЖКХ Подмосковья.
"Важной частью новой структуры является создание на территории Московской области современных комплексов по переработке отходов. На сегодняшний день введено в эксплуатацию семь современных объектов, шесть из которых работают на полную мощность. Восьмой по счету комплекс будет введен в строй уже в ближайшие несколько дней", - приводятся слова министра ЖКХ Московской области Антона Велиховского.
Он добавил, что до конца 2020 года объем переработанных отходов составит должен составить около 3 миллионов тонн.
"Современное оборудование при должной морфологии позволяет извлекать более 55% из входящего потока твердых коммунальных отходов, в том числе 20% вторичных материальных ресурсов, которые имеют товарную ценность и могут быть вовлечены в повторный хозяйственный оборот и 35% отходов, пригодных для компостирования, из которых можно получить технический грунт, пригодный для благоустройства территорий", - добавил Велиховский.