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2020-06-04T17:29
https://ria.ru/20200604/1572476850.html
МИД назвал дело Ассанжа ударом западной системы правосудия по самой себе
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РИА Новости

МИД назвал дело Ассанжа ударом западной системы правосудия по самой себе

17:29 04.06.2020
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© РИА НовостиЗдание МИД России
Здание МИД России
© РИА Новости
МОСКВА, 4 июн - РИА Новости. Между словами и делами западных стран в сфере прав человека наблюдается диссонанс, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, комментируя действия в отношение основателя Wikileaks Джулиана Ассанжа.
"Дело Ассанжа - это удар западной системы правосудия по самой себе. Она, как опять же указывают многие обозреватели, по политическим мотивам используется как карательный инструмент в отношении неугодных лиц. Кстати, хотела бы обратить внимание, что в том числе Британия и ,конечно, США постоянно ведут и подогревают информационную кампанию относительно условий содержания (подозреваемого в РФ в шпионаже) Пола Уилана", - сказала она во время онлайн-брифинга в четверг.
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"Хотела бы напомнить, что 27 мая он обратился с жалобой на заметное ухудшение самочувствия из-за обострения имеющегося у него заболевания, и уже на следующий день ему была сделана операция и оказана необходимая квалифицированная медицинская помощь. Так вот мы считаем абсолютно неприемлемым дальнейшее пребывание Ассанжа в тюрьме на фоне эпидемии COVID-19. Мы надеемся, что власти Британии не допустят деградации состоянии его здоровья и проявят гуманность в отношение журналиста. Некоторый диссонанс наблюдается между словами и делами наших западных партнеров. В частности, по правочеловеческой проблематике.", - подчеркнула она.
Ассанж, обвиненный в Швеции в 2010 году в сексуальных домогательствах и изнасиловании, скрывался с июня 2012 года в посольстве Эквадора в Лондоне, опасаясь экстрадиции в скандинавскую страну. Утром 11 апреля 2019 года его задержали по запросу США. Суд в Лондоне признал его виновным в нарушении условий выхода под залог и приговорил к 11 месяцам тюрьмы. Слушания по вопросу об экстрадиции начались 2 мая прошлого года. Вскоре после этого власти США объявили о том, что предъявили Ассанжу новые обвинения в 17 эпизодах нарушения закона о шпионаже и раскрытии секретной информации. В случае выдачи в США Ассанжу грозит тюремное заключение сроком до 175 лет.
Основные слушания по вопросу о его экстрадиции в США возобновятся 7 сентября.
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Пол УиланМария ЗахароваWikiLeaksДжулиан АссанжШвецияЭквадорСШАВ мире
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