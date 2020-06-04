МИД назвал дело Ассанжа ударом западной системы правосудия по самой себе

"Хотела бы напомнить, что 27 мая он обратился с жалобой на заметное ухудшение самочувствия из-за обострения имеющегося у него заболевания, и уже на следующий день ему была сделана операция и оказана необходимая квалифицированная медицинская помощь. Так вот мы считаем абсолютно неприемлемым дальнейшее пребывание Ассанжа в тюрьме на фоне эпидемии COVID-19. Мы надеемся, что власти Британии не допустят деградации состоянии его здоровья и проявят гуманность в отношение журналиста. Некоторый диссонанс наблюдается между словами и делами наших западных партнеров. В частности, по правочеловеческой проблематике.", - подчеркнула она.