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2020-06-04T17:25
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В Астраханской области сел на мель сухогруз, следовавший в Туркмению
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РИА Новости

В Астраханской области сел на мель сухогруз, следовавший в Туркмению

17:25 04.06.2020
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© РИА Новости / Алексей Никольский / Перейти в фотобанкСухогруз
Сухогруз
© РИА Новости / Алексей Никольский
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Сухогруз. Архивное фото
РОСТОВ-НА-ДОНУ, 4 июн - РИА Новости. Сухогруз "Сенатор", следовавший в Туркменистан с автозапчастями и комплектующими, сел на мель в Астраханской области, сообщает ГУ МЧС России по региону.
"В 15.35 мск в оперативную дежурную смену ЦУКС поступило сообщение о том, что на 126 километре Волго-Каспийского морского судоходного канала сел на мель сухогруз "Сенатор", следовавший по маршруту: морской порт Оля – порт Туркменбаши", - говорится в сообщении.
Порт приписки судна - город Астрахань, экипаж - 14 человек. Судовой ход не нарушен. К месту происшествия следует буксир "Агат".
Вид города Набережные Челны
25 апреля, 09:17
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МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)ТуркменияАстраханьАстраханская областьПроисшествия
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