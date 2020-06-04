В Астраханской области сел на мель сухогруз, следовавший в Туркмению

"В 15.35 мск в оперативную дежурную смену ЦУКС поступило сообщение о том, что на 126 километре Волго-Каспийского морского судоходного канала сел на мель сухогруз "Сенатор", следовавший по маршруту: морской порт Оля – порт Туркменбаши", - говорится в сообщении.