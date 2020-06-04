В Астраханской области сел на мель сухогруз, следовавший в Туркмению

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 4 июн - РИА Новости. Сухогруз "Сенатор", следовавший в Туркменистан с автозапчастями и комплектующими, сел на мель в Астраханской области, сообщает ГУ МЧС России по региону.
"В 15.35 мск в оперативную дежурную смену ЦУКС поступило сообщение о том, что на 126 километре Волго-Каспийского морского судоходного канала сел на мель сухогруз "Сенатор", следовавший по маршруту: морской порт Оля – порт Туркменбаши", - говорится в сообщении.
Порт приписки судна - город Астрахань, экипаж - 14 человек. Судовой ход не нарушен. К месту происшествия следует буксир "Агат".
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