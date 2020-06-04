В МИД сообщения о новой встрече "нормандского формата" назвали вбросами

МОСКВА, 4 июн - РИА Новости. Никто не обращался к России по организации новой встречи министров иностранных дел "нормандского формата", сообщения о возможности такой встречи являются вбросами, заявила официальный представитель МИД РФ Никто не обращался к России по организации новой встречи министров иностранных дел "нормандского формата", сообщения о возможности такой встречи являются вбросами, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова на брифинге.

"Мы видели сообщения в СМИ относительно предложений украинской стороны провести встречу "нормандской четверки" на уровне глав МИД, но официально к нам по этому поводу никто не обращался", - сказала Захарова.

Она напомнила, что 30 апреля состоялась видеоконференция министров иностранных дел "нормандского формата", на которой, по словам Захаровой, фактически было констатировано отсутствие прогресса в выполнении решений нормандского саммита в Париже 9 декабре. "Увы, прогресса нет и сейчас. Ведется постоянный диалог в рамках Минской контактной группы. Мы надеемся, что наши партнеры приложат максимальные усилия к выполнению итогов Парижского саммита", - отметила дипломат.