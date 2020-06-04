В МИД сообщения о новой встрече "нормандского формата" назвали вбросами

МОСКВА, 4 июн - РИА Новости. Никто не обращался к России по организации новой встречи министров иностранных дел "нормандского формата", сообщения о возможности такой встречи являются вбросами, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова на брифинге.
Ранее глава МИД Украины Дмитрий Кулеба в ходе совместной пресс-конференции с министром иностранных дел ФРГ Хайко Маасом заявил, что работа в "нормандском формате" (Франция, Германия, Россия и Украина) по Донбассу продолжится, разговор на уровне министров иностранных дел состоится в ближайшее время.
"Мы видели сообщения в СМИ относительно предложений украинской стороны провести встречу "нормандской четверки" на уровне глав МИД, но официально к нам по этому поводу никто не обращался", - сказала Захарова.
Она напомнила, что 30 апреля состоялась видеоконференция министров иностранных дел "нормандского формата", на которой, по словам Захаровой, фактически было констатировано отсутствие прогресса в выполнении решений нормандского саммита в Париже 9 декабре. "Увы, прогресса нет и сейчас. Ведется постоянный диалог в рамках Минской контактной группы. Мы надеемся, что наши партнеры приложат максимальные усилия к выполнению итогов Парижского саммита", - отметила дипломат.
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Захарова назвала информацию о новой встрече глав МИД "нормандской четверки" вбросами. "А что касается вопроса, кому нужны подобные вбросы, я думаю, что нужно уточнять у тех СМИ, которые все это распространяют без проверки, и у тех людей, которые делают подобные заявления", - заключила она.