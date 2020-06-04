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Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево
Распространение нового коронавируса
2020-06-04T16:49
https://ria.ru/20200604/1572473282.html
В Сербии за сутки умер один больной COVID-19
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e4/04/1c/1570672446_0:16:1755:1003_1036x0_80_0_0_affbd8f57e43eed9006519c0e5d856f6.jpg
РИА Новости

В Сербии за сутки умер один больной COVID-19

16:48 04.06.2020 (обновлено: 16:49 04.06.2020)
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© Министерство обороны РФ / Перейти в фотобанкРоссийские военные врачи и медицинский персонал совершают обход в больнице города Вршац в Сербии.
Российские военные врачи и медицинский персонал совершают обход в больнице города Вршац в Сербии.
© Министерство обороны РФ
Перейти в фотобанк
БЕЛГРАД, 4 июн - РИА Новости. В Сербии за сутки скончался один больной COVID-19, выявлено 48 новых больных, сообщило министерство здравоохранения.
С 23 марта в Сербии ежедневно один или несколько человек умирали от коронавируса. Во второй половине мая и начале июня несколько дней прошло без жертв.
"В последние 24 часа умер один пациент с COVID-19. Общее число скончавшихся с начала пандемии - 245 человек. Выявлено 48 новых зараженных, всего 11 571 больной", - заявил минздрав в четверг.
Отмечается, что всего выздоровели 6 910 человек.
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Сербия постепенно смягчает меры после отмены 6 мая режима ЧП и комендантского часа, введенных в середине марта. Работают кафе и рестораны, большинство государственных и коммерческих предприятий. Сохраняются меры социальной дистанции в общественных местах и транспорте, необходимость носить маски в государственных и коммерческих объектах. Власти страны с 1 июня разрешили массовые собрания с присутствием более 1000 человек.
Сербия 18 мая открыла авиасообщение, национальный авиаперевозчик запустил регулярные рейсы 21 мая.
Власти Сербии с 1 июня открыли границы для граждан соседних Боснии и Герцеговины, Черногории, Северной Македонии и Албании.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус COVID-19КоронавирусыСербияВ мире
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