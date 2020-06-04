Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2020-06-04T16:05
https://ria.ru/20200604/1572469975.html
Новосибирские власти пытаются помочь семье, где мать отказалась от детей
https://cdn22.img.ria.ru/images/153004/44/1530044444_0:3:1036:586_1036x0_80_0_0_7c8044541954a5960e668a94aab75ce1.jpg
РИА Новости

Новосибирские власти пытаются помочь семье, где мать отказалась от детей

16:05 04.06.2020
254
© Depositphotos / ulkas78Ребенок рисует на асфальте мелом
Ребенок рисует на асфальте мелом
© Depositphotos / ulkas78
НОВОСИБИРСК, 4 июн – РИА Новости. Органы опеки начали работу с женщиной в Новосибирске, которая отказалась от своих пятерых малолетних детей, сообщили РИА Новости в министерстве труда и социального развития Новосибирской области.
Ранее в СМИ появилась информация о том, что многодетная мать якобы потратила на выпивку положенные ей в качестве поддержки президентские выплаты, а своих пятерых детей оставила на попечение безработного отца младшего ребенка, а затем и вовсе написала заявление об отказе от них.
"Жительница Советского района на учете в органах опеки не состояла. После поступления обращения комиссия адресно посетила данную семью. По итогам проверки было принято решение поместить временно несовершеннолетних детей в детское социальное учреждение. С матерью составлен план индивидуальной работы, который позволит в дальнейшем вернуть детей в семью с обязательным контролем специалистами органов опеки", - говорится в предоставленном агентству комментарии.
В министерстве отметили, что лишение родительских прав является крайней мерой, и в приоритете – сохранение семьи. Чиновники заверили, что ситуация находится на особом контроле министерства труда и социального развития Новосибирской области.
При этом в министерстве не смогли прокомментировать информацию о выплатах, которые могла получить многодетная мать, сославшись на то, что выплаты семьям с детьми в возрасте от 3 до 16 лет находятся в компетенции Пенсионного фонда.
Уполномоченный при президенте Российской Федерации по правам ребенка Анна Кузнецова
Вчера, 11:25
Изъятая из семьи в Брянске семилетняя девочка весила девять килограммов
101172
Обсудить 0
НовосибирскНовосибирская областьОбщество
Рекомендуем
Дипломат, заведующий кафедрой международных отношений и дипломатии Московского гуманитарного университета Николай Платошкин
СК возбудил уголовное дело против Николая Платошкина
Лариса Владимировна Сазонова
Певица Лариса Сазонова умерла от коронавируса
Девушка до и после избавления от наркотической зависимости
Девушка бросила наркотики и преобразилась до неузнаваемости
Изъятие денег во время обыска на даче матери белорусского блогера Тихановского
На даче матери белорусского блогера Тихановского нашли 900 тысяч долларов
Cтрингер Ruptly Набиль Хассан аль-Каити
В Йемене убили стрингера Ruptly
Сотрудник лаборатории
Иммунолог назвал условие для вакцинации от коронавируса
Агитационный плакат за общероссийское голосование по поправкам в Конституции
ВЦИОМ опубликовал данные о поддержке россиян поправок в Конституцию
Главв Роспотребнадзора Анна Попова
Глава Роспотребнадзора назвала новую пандемию неизбежной
Инспектор ГИБДД
Московского водителя лишили прав за "бесконтактное" ДТП
Автомобиль Следственного комитета РФ
В Подмосковье полицейский насмерть сбил пешехода и скрылся
Коронавирус COVID-19
Врачи нашли связь между уровнем витамина K и осложнениями от COVID-19
Журналист, теле- и радиоведущий Владимир Соловьев
Соловьев и Шафран объяснили уход ведущей из программы "Полный контакт"
Автомобиль Следственного комитета РФ
На Камчатке супруги морили голодом четырехмесячных двойняшек
Руководитель Роспотребнадзора Анна Попова во время брифинга
Глава Роспотребнадзора сравнила тяжесть COVID-19 с другими инфекциями
Здание посольства Российской Федерации в Киеве
Россия может ответить на решение Киева по аренде земельных участков
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
01:54Застрявшие в Уругвае россияне вернутся на родину рейсом из Буэнос-Айреса
01:51В посольство России в Буэнос-Айресе поступило сообщение о минировании
01:40Врач предупредил об опасности отекших век
01:40Дела трех обвиняемых в убийстве афроамериканца в США передали в суд
01:16Российские музыканты написали более тысячи песен про коронавирус
01:04Обломки взорвавшегося бака "Фрегата" разлетелись на тысячи километров
01:00AstraZeneca вдвое увеличила мощности по производству вакцины от COVID-19
00:54Мексиканская армия изъяла десять тонн наркотиков у границы с США
00:50Солист "Иванушек" рассказал о романе с Жанной Фриске
00:50Кадыров опроверг слухи о заболевании вице-премьера Чечни
00:42Часть военных остаются в районе Вашингтона
00:40Эксперт назвал возможную причину убийства стрингера Ruptly в Йемене
00:25Помпео прокомментировал новые требования NASDAQ к компаниям
00:19Разлив топлива в Норильске засняли из космоса
00:16США выделили ряду стран $180 миллионов на приобретение аппаратов ИВЛ
00:14Эксперты рассказали, как коронавирус повлиял на сбережения россиян
00:09Мечети Духовного управления мусульман в Москве 5 июня будут закрыты
00:09В РВИО объяснили, почему Франции дали оккупировать Германию в 1945 году
00:05В Москве за сутки умерли 57 пациентов с коронавирусом
23:46Facebook по ошибке пометил пост RT Deutsch о больнице в Уфе как фейк
Лента новостейМолния