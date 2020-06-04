Новосибирские власти пытаются помочь семье, где мать отказалась от детей

НОВОСИБИРСК, 4 июн – РИА Новости. Органы опеки начали работу с женщиной в Органы опеки начали работу с женщиной в Новосибирске , которая отказалась от своих пятерых малолетних детей, сообщили РИА Новости в министерстве труда и социального развития Новосибирской области

Ранее в СМИ появилась информация о том, что многодетная мать якобы потратила на выпивку положенные ей в качестве поддержки президентские выплаты, а своих пятерых детей оставила на попечение безработного отца младшего ребенка, а затем и вовсе написала заявление об отказе от них.

"Жительница Советского района на учете в органах опеки не состояла. После поступления обращения комиссия адресно посетила данную семью. По итогам проверки было принято решение поместить временно несовершеннолетних детей в детское социальное учреждение. С матерью составлен план индивидуальной работы, который позволит в дальнейшем вернуть детей в семью с обязательным контролем специалистами органов опеки", - говорится в предоставленном агентству комментарии.

В министерстве отметили, что лишение родительских прав является крайней мерой, и в приоритете – сохранение семьи. Чиновники заверили, что ситуация находится на особом контроле министерства труда и социального развития Новосибирской области.