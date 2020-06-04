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2020-06-04T16:01
https://ria.ru/20200604/1572469641.html
ЦИК Белоруссии не удовлетворил жалобу на Лукашенко кандидата Бабарико
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РИА Новости

ЦИК Белоруссии не удовлетворил жалобу на Лукашенко кандидата Бабарико

16:01 04.06.2020
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© Depositphotos / 3114635_clashotМинск
Минск
© Depositphotos / 3114635_clashot
Минск . Архивное фото
МИНСК, 4 июн – РИА Новости. Центризбирком Белоруссии на заседании в четверг не нашел оснований удовлетворить жалобу, поданную претендентом на пост президента страны, экс-главой Белгазпромбанка Виктором Бабарико, на действия инициативной группы действующего главы государства Александра Лукашенко, передает корреспондент РИА Новости.
Как рассказала секретарь ЦИК Елена Дмухайло, в комиссию поступила жалоба от Бабарико "о нарушении законодательства республики Беларусь о выборах, все эти нарушения связаны с выдвижением кандидатом в президенты Александра Лукашенко".
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По ее словам, к заявлению приложена таблица с указанием интернет-ресурсов и Telegram-каналов, которые опубликовали информацию о якобы нарушениях при сборе подписей. Представитель ЦИК отметила, что заявитель просит отказать в регистрации кандидатом Лукашенко при подтверждении нарушений. Кроме того, добавила она, в жалобе также содержатся предложения вынести Лукашенко предупреждение за преждевременную агитацию и нарушения принципов агитации, признать недостоверными подписи, собранные при обстоятельствах, указанных в жалобе, а также предоставить членам инициативной группы Бабарико возможность собрать подписи на фигурирующих в сообщениях госпредприятиях на тех же условиях, что и инициативной группе Лукашенко,  – в рабочее время и с централизованным оповещением работников. Кроме того, продолжила Дмухайло, Бабарико требует предоставить ему возможность выступить публично с опровержением прозвучавших со стороны действующего президента, по словам экс-банкира, ложных сведений, порочащих его, во всех СМИ, где они были распространены.
Секретарь ЦИК заметила, что у членов комиссии не вызывает сомнения, что представленные в жалобе сообщения действительно были распространены, но они не уверены, имели ли эти факты место на самом деле. Она обратила внимание, что в сообщениях не указаны ни фамилии лиц, которые сообщают о нарушениях законодательства, ни тех, кто, по их мнению, нарушает. Вместе с тем, продолжила Дмухайло, ЦИК предприняла попытку проверить эти сведения, в том числе путем обзвона указанных в сообщениях предприятий. "Фактов подтверждающих мы не смогли установить… Не нахожу оснований для удовлетворения ни одного из пунктов жалобы", - сказала она, заметив также, что в законодательстве отсутствует понятие преждевременной агитации. Ее мнение поддержали и другие члены ЦИК, проголосовав за отказ в удовлетворении жалобы.
Выборы президента Белоруссии назначены на 9 августа. В настоящее время подписи в поддержку своего выдвижения кандидатами собирают 14 претендентов на высший государственный пост. Регистрация кандидатов в президенты пройдет с 5 по 14 июля, после чего стартует период предвыборной агитации.
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