ЦИК Белоруссии не удовлетворил жалобу на Лукашенко кандидата Бабарико

МИНСК, 4 июн – РИА Новости. Центризбирком Белоруссии на заседании в четверг не нашел оснований удовлетворить жалобу, поданную претендентом на пост президента страны, экс-главой Белгазпромбанка Виктором Бабарико, на действия инициативной группы действующего главы государства Центризбирком Белоруссии на заседании в четверг не нашел оснований удовлетворить жалобу, поданную претендентом на пост президента страны, экс-главой Белгазпромбанка Виктором Бабарико, на действия инициативной группы действующего главы государства Александра Лукашенко , передает корреспондент РИА Новости.

Как рассказала секретарь ЦИК Елена Дмухайло, в комиссию поступила жалоба от Бабарико "о нарушении законодательства республики Беларусь о выборах, все эти нарушения связаны с выдвижением кандидатом в президенты Александра Лукашенко".

По ее словам, к заявлению приложена таблица с указанием интернет-ресурсов и Telegram-каналов, которые опубликовали информацию о якобы нарушениях при сборе подписей. Представитель ЦИК отметила, что заявитель просит отказать в регистрации кандидатом Лукашенко при подтверждении нарушений. Кроме того, добавила она, в жалобе также содержатся предложения вынести Лукашенко предупреждение за преждевременную агитацию и нарушения принципов агитации, признать недостоверными подписи, собранные при обстоятельствах, указанных в жалобе, а также предоставить членам инициативной группы Бабарико возможность собрать подписи на фигурирующих в сообщениях госпредприятиях на тех же условиях, что и инициативной группе Лукашенко, – в рабочее время и с централизованным оповещением работников. Кроме того, продолжила Дмухайло, Бабарико требует предоставить ему возможность выступить публично с опровержением прозвучавших со стороны действующего президента, по словам экс-банкира, ложных сведений, порочащих его, во всех СМИ, где они были распространены.

Секретарь ЦИК заметила, что у членов комиссии не вызывает сомнения, что представленные в жалобе сообщения действительно были распространены, но они не уверены, имели ли эти факты место на самом деле. Она обратила внимание, что в сообщениях не указаны ни фамилии лиц, которые сообщают о нарушениях законодательства, ни тех, кто, по их мнению, нарушает. Вместе с тем, продолжила Дмухайло, ЦИК предприняла попытку проверить эти сведения, в том числе путем обзвона указанных в сообщениях предприятий. "Фактов подтверждающих мы не смогли установить… Не нахожу оснований для удовлетворения ни одного из пунктов жалобы", - сказала она, заметив также, что в законодательстве отсутствует понятие преждевременной агитации. Ее мнение поддержали и другие члены ЦИК, проголосовав за отказ в удовлетворении жалобы.