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Распространение нового коронавируса
2020-06-04T15:53
https://ria.ru/20200604/1572469106.html
В Швейцарии за сутки двадцать человек заболели COVID-19
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e4/04/0a/1569869806_0:492:2048:1644_1036x0_80_0_0_e4a30e3871eba619382c6a23689c5015.jpg
РИА Новости

В Швейцарии за сутки двадцать человек заболели COVID-19

15:53 04.06.2020
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© Depositphotos / viz-archКоронавирус COVID-19
Коронавирус COVID-19
© Depositphotos / viz-arch
ЖЕНЕВА, 4 июн – РИА Новости. Двадцать заражений COVID-19 выявили в Швейцарии за сутки, с момента вспышки в стране заболели 30 913 человек, заявили в четверг в федеральном офисе общественного здравоохранения страны.
По данным на 4 июня, за сутки в стране зарегистрировали 20 новых заражений (19 накануне), скончавшихся нет. Таким образом, общее число заболевших составило 30 913 человек, скончались 1660.
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С 27 апреля в Швейцарии началась первая фаза снятия ограничений, введенных для сдерживания распространения COVID-19. Были вновь открыты парикмахерские, салоны красоты, медицинские и стоматологические кабинеты, магазины цветов и хозтоваров. Вторая фаза смягчений началась 11 мая. Открылись все магазины, с рядом ограничений возобновили работу рестораны и бары, частично снят запрет на въезд на территорию Швейцарии из стран ЕС. С 28 мая разрешено открытие храмов всех конфессий, можно собираться группами не более 30 человек.
Третья фаза начнется 6 июня, разрешат массовые мероприятия с участием менее 300 человек, снимут ограничения на посещение ресторанов, откроют дискотеки, рынки, СПА, общественные бассейны, а также развлекательную инфраструктуру. С 15 июня Швейцария открывает границы с Австрией, Германией и Францией.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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