В Швейцарии за сутки двадцать человек заболели COVID-19

По данным на 4 июня, за сутки в стране зарегистрировали 20 новых заражений (19 накануне), скончавшихся нет. Таким образом, общее число заболевших составило 30 913 человек, скончались 1660.

С 27 апреля в Швейцарии началась первая фаза снятия ограничений, введенных для сдерживания распространения COVID-19. Были вновь открыты парикмахерские, салоны красоты, медицинские и стоматологические кабинеты, магазины цветов и хозтоваров. Вторая фаза смягчений началась 11 мая. Открылись все магазины, с рядом ограничений возобновили работу рестораны и бары, частично снят запрет на въезд на территорию Швейцарии из стран ЕС. С 28 мая разрешено открытие храмов всех конфессий, можно собираться группами не более 30 человек.