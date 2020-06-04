Победитель Евровидения Александр Рыбак рассказал о борьбе с зависимостью

"У меня была тайна. На протяжении 11 лет я был зависим от снотворного и антидепрессантов. Сначала все было хорошо, но в итоге моя жизнь чуть не разрушилась. В январе этого года я начал курс реабилитации (при помощи моих врачей) и постепенно прихожу в порядок", – написал Рыбак.