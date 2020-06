Победитель Евровидения Александр Рыбак рассказал о борьбе с зависимостью

После победы на Евровидении в 2009 году (Рыбак тогда представлял Норвегию с песней "Fairytale") музыкант принимал участие в разных проектах: снялся в украинской версии программы "Фабрика звезд", выпустил альбом No Boundaries, проводил мастер-классы в Скандинавии и США, озвучил главного героя в мультфильме "Как приручить дракона" (для норвежского проката), занял второе место в российском шоу "Один в один!", а в 2018 году снова поехал на Евровидение с композицией "That’s how you write a song". Но занял только 15-е место.