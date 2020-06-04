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Культура
2020-06-04T20:55
https://ria.ru/20200604/1572468956.html
Победитель Евровидения Александр Рыбак рассказал о борьбе с зависимостью
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РИА Новости

Победитель Евровидения Александр Рыбак рассказал о борьбе с зависимостью

20:55 04.06.2020
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© РИА Новости / Руслан Кривобок / Перейти в фотобанкУчастник музыкального конкурса "Евровидение-2009" Александр Рыбак (Норвегия) на репетиции второго полуфинала конкурса в СК "Олимпийский"
Участник музыкального конкурса Евровидение-2009 Александр Рыбак (Норвегия) на репетиции второго полуфинала конкурса в СК Олимпийский
© РИА Новости / Руслан Кривобок
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МОСКВА, 4 июн – РИА Новости. Норвежский музыкант и скрипач белорусского происхождения, победитель песенного конкурса Евровидения-2009 Александр Рыбак опубликовал в инстаграме пост, в котором рассказал о многолетней борьбе с зависимостью.
"У меня была тайна. На протяжении 11 лет я был зависим от снотворного и антидепрессантов. Сначала все было хорошо, но в итоге моя жизнь чуть не разрушилась. В январе этого года я начал курс реабилитации (при помощи моих врачей) и постепенно прихожу в порядок", – написал Рыбак.
По словам исполнителя, за последние несколько лет приема этих таблеток он стал "слабым и напуганным", и в целом испортил здоровье.
"Это затронуло не только мой мозг, но и отразилось на мышцах, желудке и общем состоянии организма. Эта зависимость портила мои отношения с людьми, но самое главное, она почти уничтожила мою волю к жизни", – признался музыкант.
Александр Рыбак знает, что во всем мире много людей, которые столкнулись с подобной проблемой. Поэтому он заявил, что в течение следующих недель будет делится своим опытом.
"Буду рад, если кому-то он поможет", – подчеркнул певец.
После победы на Евровидении в 2009 году (Рыбак тогда представлял Норвегию с песней "Fairytale") музыкант принимал участие в разных проектах: снялся в украинской версии программы "Фабрика звезд", выпустил альбом No Boundaries, проводил мастер-классы в Скандинавии и США, озвучил главного героя в мультфильме "Как приручить дракона" (для норвежского проката), занял второе место в российском шоу "Один в один!", а в 2018 году снова поехал на Евровидение с композицией "That’s how you write a song". Но занял только 15-е место.
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