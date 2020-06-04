Губернатор Кубани продлил карантинный режим

МОСКВА, 4 июн - РИА Новости. На Кубани каратин продлится до 21 июня, заявил губернатор На Кубани каратин продлится до 21 июня, заявил губернатор Вениамин Кондратьев

Власти приняли такое решение, так как в Краснодарский край приезжает много гостей. Краевые лечебные учреждения поддержали продление режима.

"Красные пропуска и обязательный масочный режим сохраняются. Въезд в край также ограничен", - написал губернатор в телеграм-канале.

Кроме того, сохраняется запрет на бронирование отелей и гостиниц на побережье, а также по-прежнему будут закрыты торговые и развлекательные центры.

Смягчения режима самоизоляции

Однако смягчения режима все же будут. Например, с 6 июня Кондратьев предложил открыть парки, скверы и набережные.Также возобновляя работу спортивные стадионы для тренировок с учетом соблюдения социальной дистанции и требований Роспотребнадзора

С 8 июня по всему краю откроются дежурные группы в детских садах. Они будут принимать детей из семей, попавших в сложную жизненную ситуацию. Определять, кто сможет посещать такие группы, будут муниципальные оперативные штабы.

Карантин на Кубани действует с 31 марта, с 12 апреля его изменили на режим самоизоляции. С середины мая в Краснодарском крае стали поэтапно снимать ограничения, в частности, возобновили работу многие предприятия. С 23 мая власти смягчили режим самоизоляции, однако прогулки в местах, где может собраться много людей, до сих пор под запретом.