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Распространение нового коронавируса
2020-06-04T23:51
https://ria.ru/20200604/1572468389.html
Губернатор Кубани продлил карантинный режим
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/03/1e/1569336249_0:260:2903:1892_1036x0_80_0_0_3c54adc89f125351e4819c611bb1ff4f.jpg
РИА Новости

Губернатор Кубани продлил карантинный режим

15:38 04.06.2020 (обновлено: 23:51 04.06.2020)
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© РИА Новости / Виталий Тимкив / Перейти в фотобанкЛетняя терраса ресторана "Краснодар" временно закрыта в рамках мер противодействия распространению коронавирусной инфекции в опустевшем парке "Краснодар"
Летняя терраса ресторана Краснодар временно закрыта в рамках мер противодействия распространению коронавирусной инфекции в опустевшем парке Краснодар
© РИА Новости / Виталий Тимкив
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МОСКВА, 4 июн - РИА Новости. На Кубани каратин продлится до 21 июня, заявил губернатор Вениамин Кондратьев.
Власти приняли такое решение, так как в Краснодарский край приезжает много гостей. Краевые лечебные учреждения поддержали продление режима.
"Красные пропуска и обязательный масочный режим сохраняются. Въезд в край также ограничен", - написал губернатор в телеграм-канале.
Кроме того, сохраняется запрет на бронирование отелей и гостиниц на побережье, а также по-прежнему будут закрыты торговые и развлекательные центры.
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Смягчения режима самоизоляции

Однако смягчения режима все же будут. Например, с 6 июня Кондратьев предложил открыть парки, скверы и набережные.Также возобновляя работу спортивные стадионы для тренировок с учетом соблюдения социальной дистанции и требований Роспотребнадзора.
С 8 июня по всему краю откроются дежурные группы в детских садах. Они будут принимать детей из семей, попавших в сложную жизненную ситуацию. Определять, кто сможет посещать такие группы, будут муниципальные оперативные штабы.
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Карантин на Кубани действует с 31 марта, с 12 апреля его изменили на режим самоизоляции. С середины мая в Краснодарском крае стали поэтапно снимать ограничения, в частности, возобновили работу многие предприятия. С 23 мая власти смягчили режим самоизоляции, однако прогулки в местах, где может собраться много людей, до сих пор под запретом.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус в России
Популярные комментарии
Друзья мои, вспомните моё предсказание в конце лета. Буду "Кассандрой"))) Отечественные курорты либо просто разорвёт из-за наплыва отдыхающих. Ведь "партия и правительство" делают всё, чтобы поднять отечественный турбизнес. Совсем, кстати не думая, что они физически не готовы к такому наплыву туристов. Либо наши курорты сделают всё, чтобы продлить свою самоизоляцию, баррикадируя все подходы и подъезды от собственных соотечественников, осатаневших от сидения дома. Есть третий, но крайне мало вероятный вариант. "Партия и правительство", наконец откроют границы. Люди всё равно поедут. Поедут кто куда. Напряжение моральное очень сильно. Я наблюдаю за знакомыми. Многие семьи на грани развода, на грани депрессии. Не у всех есть дачи, как нас уверяют. Не все могут себе позволить отдохнуть так как чиновники (не будем конкретизировать, думаю все сами подставят фамилии). Ехать на Алтай и Байкал, как слетать на Луну. Это не шутка, а факт стоимости такой поездуи.
4 июня, 16:08
ЕКЕкатерина К
1810015
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