Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево
Распространение нового коронавируса
2020-06-04T14:42
https://ria.ru/20200604/1572465183.html
В Воронежской области в больнице выявили очаг коронавируса
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/03/04/1568132215_0:320:3072:2048_1036x0_80_0_0_907ce62b1e4e7d7d61c0b78a29727f59.jpg
РИА Новости

В Воронежской области в больнице выявили очаг коронавируса

14:42 04.06.2020
4446
© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкМашина скорой помощи
Машина скорой помощи
© РИА Новости / Илья Питалев
Перейти в фотобанк
Машина скорой помощи. Архивное фото
ВОРОНЕЖ, 4 июн - РИА Новости. Коронавирусная инфекция подтверждена у 13 пациентов и 14 сотрудников психиатрического отделения Бутурлиновской районной больницы в Воронежской области, информирует в четверг облправительство.
Ранее вспышки COVID-19 были зафиксированы на пяти крупных предприятиях Воронежской области, в правительстве региона, среди работников Новоусманской центральной районной больницы, в областном специализированном доме ребенка. Также два случая коронавирусной инфекции были зарегистрированы среди чиновников мэрии Воронежа.
"В психиатрическом отделении Бутурлиновской районной больницы 27 мая у одного из пациентов поднялась температура тела. Далее были взяты ПЦР-тесты (полимеразной цепной реакции), которые выявили COVID-19 у 13 пациентов и 14 сотрудников отделения. У всех заболевание протекает в бессимптомной или легкой форме. Угрозы их жизни нет", - говорится в сообщении.
В отделении провели дезинфекцию, сейчас оно работает в режиме самоизоляции. Там находятся 10 пациентов и шесть сотрудников, которые, как отмечают власти, не могут самоизолироваться дома.
Коронавирус SARS-CoV-2 под электронным микроскопом
10 апреля, 13:21РИА Наука
Составлена детальная карта генома нового коронавируса
Наблюдение за заболевшими и их лечение ведет новая бригада специалистов с отрицательными тестами на коронавирус.
"С учетом сложившейся ситуации психиатрическое отделение Бутурлиновской РБ перепрофилировано в межрайонный центр по лечению пациентов с COVID-19 психиатрическо-наркологического профиля", - сообщает облправительство.
В Воронежской области коронавирус был подтвержден у 2466 человек. Умерли 18 пациентов, в том числе трое иностранных граждан. Выздоровели 1567.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
Насколько опасен коронавирус: заразность, летальность и группы риска
19 марта, 14:44Распространение нового коронавируса
Насколько опасен коронавирус: заразность, летальность и группы риска
100101
Обсудить 0
Распространение нового коронавирусаКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19КоронавирусыЗдоровье - ОбществоВоронежская областьВоронежПроисшествия
Рекомендуем
Тестирование на коронавирус
В правительстве Воронежской области произошла вспышка COVID-19
Колбы с реагентами для экспресс-тестов на коронавирус
В Кузбассе за сутки выявили 28 случаев коронавируса
Коронавирус COVID-19
Врачи нашли связь между уровнем витамина K и осложнениями от COVID-19
Тестирование россиян на наличие антител к COVID-19
В доме ребенка в Воронеже произошла вспышка COVID-19
Мужчина в защитной маске во время пробежки в Центральном парке культуры и отдыха имени Горького, который вновь открылся для посещений в рамках второго этапа снятия ограничений в Москве
Россиян ждут две короткие рабочие недели в июне
Пробирки с биоматериалом для выполнения теста на наличие антител к коронавирусу
В Воронежской области выявили 105 новых случаев заражения коронавирусом
Глава Воронежской области Александр Гусев
Instagram воронежского губернатора заблокировали в день открытия аккаунта
Тесты на COVID-19 в лаборатории
Псковский губернатор объяснил вспышку COVID-19 в районной администрации
Инспектор ГИБДД
Московского водителя лишили прав за "бесконтактное" ДТП
Здание лаборатории P4 в институте вирусологии в Ухани, КНР
Экс-глава MI6 заявил, что коронавирус возник в лаборатории в Ухане
Медицинский работник
Минобороны перебрасывает в Забайкалье полевой госпиталь
Медицинский работник
В Воронежской области выявили 127 новых случаев заражения коронавирусом
Медицинские работники в госпитале COVID-19 в больнице No 122 им. Л. Г. Соколова в Санкт-Петербурге
Минздрав расширил список первых симптомов COVID-19
Медик надевает защитный костюм
Въезд в Северодвинск ограничат из-за коронавируса
Дипломат, заведующий кафедрой международных отношений и дипломатии Московского гуманитарного университета Николай Платошкин
СК возбудил уголовное дело против Николая Платошкина
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
01:51В посольство России в Буэнос-Айресе поступило сообщение о минировании
01:40Врач предупредил об опасности отекших век
01:40Дела трех обвиняемых в убийстве афроамериканца в США передали в суд
01:16Российские музыканты написали более тысячи песен про коронавирус
01:04Обломки взорвавшегося бака "Фрегата" разлетелись на тысячи километров
01:00AstraZeneca вдвое увеличила мощности по производству вакцины от COVID-19
00:54Мексиканская армия изъяла десять тонн наркотиков у границы с США
00:50Солист "Иванушек" рассказал о романе с Жанной Фриске
00:50Кадыров опроверг слухи о заболевании вице-премьера Чечни
00:42Часть военных остаются в районе Вашингтона
00:40Эксперт назвал возможную причину убийства стрингера Ruptly в Йемене
00:25Помпео прокомментировал новые требования NASDAQ к компаниям
00:19Разлив топлива в Норильске засняли из космоса
00:16США выделили ряду стран $180 миллионов на приобретение аппаратов ИВЛ
00:14Эксперты рассказали, как коронавирус повлиял на сбережения россиян
00:09Мечети Духовного управления мусульман в Москве 5 июня будут закрыты
00:09В РВИО объяснили, почему Франции дали оккупировать Германию в 1945 году
00:05В Москве за сутки умерли 57 пациентов с коронавирусом
23:46Facebook по ошибке пометил пост RT Deutsch о больнице в Уфе как фейк
23:37Российские студенты придумали способ воровать одежду из бутиков
Лента новостейМолния