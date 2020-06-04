В Воронежской области в больнице выявили очаг коронавируса

ВОРОНЕЖ, 4 июн - РИА Новости. Коронавирусная инфекция подтверждена у 13 пациентов и 14 сотрудников психиатрического отделения Бутурлиновской районной больницы в Воронежской области , информирует в четверг облправительство.

Ранее вспышки COVID-19 были зафиксированы на пяти крупных предприятиях Воронежской области, в правительстве региона, среди работников Новоусманской центральной районной больницы, в областном специализированном доме ребенка. Также два случая коронавирусной инфекции были зарегистрированы среди чиновников мэрии Воронежа

"В психиатрическом отделении Бутурлиновской районной больницы 27 мая у одного из пациентов поднялась температура тела. Далее были взяты ПЦР-тесты (полимеразной цепной реакции), которые выявили COVID-19 у 13 пациентов и 14 сотрудников отделения. У всех заболевание протекает в бессимптомной или легкой форме. Угрозы их жизни нет", - говорится в сообщении.

В отделении провели дезинфекцию, сейчас оно работает в режиме самоизоляции. Там находятся 10 пациентов и шесть сотрудников, которые, как отмечают власти, не могут самоизолироваться дома.

Наблюдение за заболевшими и их лечение ведет новая бригада специалистов с отрицательными тестами на коронавирус.

"С учетом сложившейся ситуации психиатрическое отделение Бутурлиновской РБ перепрофилировано в межрайонный центр по лечению пациентов с COVID-19 психиатрическо-наркологического профиля", - сообщает облправительство.

В Воронежской области коронавирус был подтвержден у 2466 человек. Умерли 18 пациентов, в том числе трое иностранных граждан. Выздоровели 1567.