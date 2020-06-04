Клепач: европейский бизнес мог бы инвестировать в ВСМ Москва-Варшава

МОСКВА, 4 июн - РИА Новости. Частный бизнес, в том числе европейский, мог бы принять участие в создании высокоскоростной магистрали (ВСМ) Москва-Минск-Варшава, заявил главный экономист ВЭБа Андрей Клепач в ходе экспертной сессии "Россия и Беларусь: будущее после пандемии".

По его мнению, Россия и Белоруссия нуждаются в проектах-драйверах, и одним из таких проектов могла бы стать ВСМ. "Это проект высокоскоростной железной дороги Москва-Питер-Минск-Варшава, которая могла бы стать огромным драйвером для западных российских регионов, для Белоруссии, и примером для сотрудничества с тем же Европейским союзом", - сказал он.

"Это был бы совместный проект, где и европейский капитал мог бы участвовать. Мне кажется, это вопрос, который имело бы смысл поднимать на уровне Союзного государства, который бы привлек и частный бизнес - российский, белорусский и европейский", - отметил Клепач.

Высокоскоростной считается специализированная электрифицированная двухпутная железнодорожная линия для эксплуатации поездов со скоростями от 200 до 400 километров в час. Сейчас в России таких дорог нет. РЖД в последние годы готовили в качестве пилотного проекта ВСМ Москва-Казань стоимостью около 1,7 триллиона рублей. Однако в 2019 году президент России Владимир Путин одобрил проектирование ВСМ между Москвой и Петербургом. РЖД занялись и этим проектом.