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Союзное государство
2020-06-04T14:39
https://ria.ru/20200604/1572464991.html
Клепач: европейский бизнес мог бы инвестировать в ВСМ Москва-Варшава
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РИА Новости

Клепач: европейский бизнес мог бы инвестировать в ВСМ Москва-Варшава

14:39 04.06.2020
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© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкЗаместитель председателя Внешэкономбанка Андрей Клепач
Заместитель председателя Внешэкономбанка Андрей Клепач
© РИА Новости / Илья Питалев
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 4 июн - РИА Новости. Частный бизнес, в том числе европейский, мог бы принять участие в создании высокоскоростной магистрали (ВСМ) Москва-Минск-Варшава, заявил главный экономист ВЭБа Андрей Клепач в ходе экспертной сессии "Россия и Беларусь: будущее после пандемии".
По его мнению, Россия и Белоруссия нуждаются в проектах-драйверах, и одним из таких проектов могла бы стать ВСМ. "Это проект высокоскоростной железной дороги Москва-Питер-Минск-Варшава, которая могла бы стать огромным драйвером для западных российских регионов, для Белоруссии, и примером для сотрудничества с тем же Европейским союзом", - сказал он.
"Это был бы совместный проект, где и европейский капитал мог бы участвовать. Мне кажется, это вопрос, который имело бы смысл поднимать на уровне Союзного государства, который бы привлек и частный бизнес - российский, белорусский и европейский", - отметил Клепач.
Высокоскоростной считается специализированная электрифицированная двухпутная железнодорожная линия для эксплуатации поездов со скоростями от 200 до 400 километров в час. Сейчас в России таких дорог нет. РЖД в последние годы готовили в качестве пилотного проекта ВСМ Москва-Казань стоимостью около 1,7 триллиона рублей. Однако в 2019 году президент России Владимир Путин одобрил проектирование ВСМ между Москвой и Петербургом. РЖД занялись и этим проектом.
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В октябре 2019 года тогдашние премьер-министры РФ и Белоруссии Дмитрий Медведев и Сергей Румас в ходе посещения научно-технического центра ТМК и группы "Синара" в Сколково обменялись репликами по поводу возможного создания ВСМ Москва-Минск и далее до Берлина. Медведев тогда отметил, что "до Минска-то точно возможно", добавив, что сейчас в этом вопросе "бюрократическая" проблема.
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Союзное государствоАндрей КлепачЭкономика
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