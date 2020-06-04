Директор театра Вахтангова предложил монетизировать онлайн-спектакли

По его мнению, проблема с авторскими правами возникает у всех театров из-за того, что ни у одного из них ни один спектакль "не очищен" от авторских прав. Крок не исключил, что после снятия ограничений авторы могут потребовать от театров деньги за несанкционированный онлайн-показ своих произведений.

"После окончания карантинных ограничений в связи с тем, что у авторов, как у театров, получились огромные выпадающие доходы и авторы не получали никакого вознаграждения, а многие из них живут только за счет этих денег, я не исключаю, что появятся какие-то иски в суд, и я не исключаю, что будут какие-то судебные разбирательства, когда авторы будут требовать от театра некие деньги за несанкционированный показ своих составных произведений, которые входят в спектакль", – сказал Крок.