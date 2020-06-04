Директор театра Вахтангова предложил монетизировать онлайн-спектакли

КЕМЕРОВО, 4 июн - РИА Новости. Театрам, которые во время пандемии вынуждены показывать свои спектакли в режиме онлайн, нужно задуматься об их монетизации, чтобы решить проблему авторских прав, заявил директор театра имени Вахтангова Кирилл Крок во время онлайн-форума "#Культуранадом - Новая реальность".
"Проблема авторских прав – она не решена на сегодняшний день. Ни один театр, мы не имеем права показывать ни один спектакль… Нам в дальнейшем нужно думать о… монетизации этой истории. Сейчас понятно - мы делаем это все бесплатно, но в дальнейшем... Наш театр это уже делает у себя на сайте: у нас есть онлайн-трансляции наших всех спектаклей, то есть когда идет спектакль в Москве, любой зритель может у нас на сайте приобрести пин-код за очень символические деньги – это 300 рублей - и получить возможность просмотра спектакля онлайн с трех видеокамер, которые стационарно установлены в зале театра, в течение 24 часов... У нас огромная страна с различными часовыми поясами и, мне кажется, если мы хотим эту историю онлайн-показа развивать, она все равно должна постепенно переходить в какую-то монетизацию", – сказал Крок.
По его мнению, проблема с авторскими правами возникает у всех театров из-за того, что ни у одного из них ни один спектакль "не очищен" от авторских прав. Крок не исключил, что после снятия ограничений авторы могут потребовать от театров деньги за несанкционированный онлайн-показ своих произведений.
"После окончания карантинных ограничений в связи с тем, что у авторов, как у театров, получились огромные выпадающие доходы и авторы не получали никакого вознаграждения, а многие из них живут только за счет этих денег, я не исключаю, что появятся какие-то иски в суд, и я не исключаю, что будут какие-то судебные разбирательства, когда авторы будут требовать от театра некие деньги за несанкционированный показ своих составных произведений, которые входят в спектакль", – сказал Крок.